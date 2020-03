BeursVandaag: Dit is echt huge

Wordt u maar even stil van deze cijfers in het plaatje. Vandaar deze beurzen, want dit moet worden ingeprijsd, of althans bijbehorende omzetten en winsten.

De koersen zijn mixed, ondanks dit. Om middernacht bekendgemaakt. Ja, daar schep je echt vertrouwen mee? In ieder geval zijn het een boel centjes - Whatever it takes in de praktijk - en Bloomberg spreekt zelfs van een monster easing package. Intussen zijn er in VS en Australië dikke steunpakketten door. Zo meer.

De Europese Centrale Bank (ECB) grijpt opnieuw in om de economische pijn van de uitbraak van het nieuwe coronavirus te verzachten. Na een noodoverleg op woensdagavond werd rond middernacht een extra opkoopprogramma van obligaties aangekondigd ter waarde van €750 miljard.

Dit is bizar:

Vervolgens weet u dat dit blokje niet ver weg is, het is weer meer en erger. Meest opvallend: nul nieuwe gevallen in China zelf, maar het land krijgt ze nog wel over de vloer:

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkonfeh pic.twitter.com/NIRLZocKmx — Reuters (@Reuters) March 19, 2020

Als u denkt dat de koersen staan te juichen over al die extra dollars en euro's, vergeet het maar. En dat na weer een dramatisch Wall Street, er stond zelfs even -10%. Olie is in de rebound en de dollar is sterk. Oh ja, De Europese rentes zakken tien basispunten!

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Aegon, ArcelorMittal, Unibail, Aperam en NSI die met updates komen en de TomTom-top oefent opties uit. Zie hieronder.

08:04 ACM in crisistijd coulant met bedrijven die samenwerken

07:57 Nog minder toestellen Lufthansa in de lucht door coronacrisis

07:43 Roestvrijstaalproducent Aperam sluit Europese productielijnen

07:39 URW heeft genoeg geld om coronacrisis uit te zingen

07:28 Macron: volledige steun voor maatregelen ECB tegen coronacrisis

07:26 Atrium stelt niet noodzakelijke investeringen uit

07:16 Nikkei zakt ondanks steun centrale banken

06:14 Philips is bezig met opvoeren productie in China

06:11 Triodos Bank schort handel in certificaten op vanwege coronavirus

06:10 Aegon draagt nieuwe commissaris voor

06:09 Morefield Group houdt kosten op laag niveau

06:09 Beurs in New York sluit tijdelijk handelsvloeren om coronavirus

06:07 ECB grijpt weer in om economische pijn coronacrisis te verzachten

18 mrt KLM kan personeel behouden dankzij steunmaatregelen kabinet

18 mrt Weer zware verliezen op Wall Street

18 mrt 'Noodoverleg bij ECB over corona-aanpak'

18 mrt Transavia staakt vanaf maandag tijdelijk alle vluchten

18 mrt Prijs Brentolie duikt onder de 25 dollar per vat

18 mrt Boskalis stelt aandeelhoudersvergadering uit

Hier en sorry, alles komt gewoon tegelijk door. Ik kan niet alles meteen in normaal Nedrlands zetten en duiden en vandaar dit ruwe basismateriaal. De toon is echter duidelijk, er is een zeker iets aan de knikker. Unibail gaat gewoon ex-dividend volgende week.

19 Mar - 08:00:48 [RTRS] - AEGON NV - CAPITAL RATIOS OF AEGON'S BUSINESSES IN UNITED STATES, NETHERLANDS AND UNITED KINGDOM ARE ALL ESTIMATED TO BE WELL ABOVE BOTTOM-END OF THEIR RESPECTIVE TARGET ZONES

19 Mar - 08:00:50 [RTRS] - ARCELORMITTAL SA - ON CORONAVIRUS: WILL CONTINUE TO MONITOR EVOLUTION OF CORONAVIRUS IN EACH OF OUR OPERATING MARKETS AND TAKE DECISIONS ACCORDINGLY TO ENSURE WELLBEING OF OUR EMPLOYEES AND OUR ABILITY TO MEET CUSTOMER DEMAND

19 Mar - 07:00:36 [RTRS] - WFD UNIBAIL RODAMCO NV - GROUP NOW HAS EUR 10.2 BN IN CASH ON HAND AND UNDRAWN CREDIT LINES, WHICH PROVIDES IT WITH LIQUIDITY NEEDED TO COVER ALL EXPECTED FUNDING NEEDS

19 Mar - 07:19:04 [RTRS] - NSI NV - NET EFFECT OF ABOVE ACQUISITION, DISPOSAL OF ALL THREE ASSETS HELD-FOR-SALE (AS PER YEAR-END) DURING CURRENT QUARTER AND Q1 EARNINGS WILL RESULT IN COMFORTABLE LTV OF CIRCA 28% AT END-MARCH

19 Mar - 07:32:51 [RTRS] - TOMTOM NV - HAROLD GODDIJN, CO-FOUNDER AND TOMTOM'S CEO, AND CORINNE VIGREUX, CO-FOUNDER AND CHIEF MARKETING OFFICER, PURCHASED TOMTOM SHARES, RESPECTIVELY 155,000 AND 100,000, AS A RESULT OF EXERCISING THEIR 2013 STOCK OPTION PLANS

Analistenadvies luidt als volgt en Barclays halveert Olies eventjes:

Randstad: naar €28 van €44 - Credit Suisse

Royal Dutch Shell: naar 1500P van 2800P - Barclays

De AFM meldt deze shorts, niet normaal zo veel. Ray Dalio (Bridgewater) brengt zijn shorts in Ahold Delhaize, ASML, ING, Philips en Unilever wat terug.

De agenda:

00:30 Japan inflatie CPI feb 0,6%

03:30 BoJ rentebesluit -0,1%

08:00 Lufthansa Q4-cijfers

13:30 VS Philadelphia Fed Index mrt 28,0

En dan nog even dit

Zo dus:

U.S. President Donald Trump signed into law a roughly $105 billion aid package to combat the effects of coronavirus https://t.co/vxF8whIxpJ pic.twitter.com/2OLxytNi0Q — Reuters (@Reuters) March 19, 2020

Hoppa!

ECB’s monster easing package set to rocket European bonds higher https://t.co/RAlXK10k1V — Bloomberg (@business) March 19, 2020

Weet iemand het beter?

Het is echt overal een zooitje:

Emerging markets are in the fastest collapse in a generation https://t.co/To2vu5acRi via @BW — Bloomberg (@business) March 19, 2020

Verhip, de insiders kopen:

European managers shop for stocks in biggest spree in five years https://t.co/gT22k1cvWZ — Bloomberg (@business) March 19, 2020

Cash is zeker king, maar wanneer moet u die...?

Cash is king as emergency central bank measures in Europe, the United States and Australia fails to halt a fresh wave of panic selling https://t.co/2Dz4nMJlit by @TSWestbrook pic.twitter.com/8x4fpRa5S3 — Reuters (@Reuters) March 19, 2020

Wees echt alert op met veel bombarie gebrachte, dramatische koersdoelen:

Dit is altijd wel een momentje om op te gaan letten, als de echte handdoek in de ring koersdoelen verschijnen. Dan wil het nog wel eens... #olie #WTI https://t.co/ZqDqLCNH6L — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 18, 2020

Hoort u het ook eens van een ander: we gaan niet dood. Niet allemaal tenminste. En de mooiste koopmomenten zijn altijd als het eind der tijden daar is. Zoals nu.

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.