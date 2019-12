ECB Rentebesluit: UNCH!

13:45 uur: De ECB laat de rente onveranderd

Het eerste rentebesluit van Christine Lagarde als ECB-president is aanstaande. Verwacht wordt dat zij de rente onveranderd laat. Meer aandacht zal er uitgaan naar de persconferentie die begint om 14.30 uur, waar ze min of meer haar geloofsbrieven zal moeten overhandigen.

De Amerikaanse tegenhanger van de ECB, de Federal Reserve, was gisteren al aan de beurt. Chairman Jerome Powell liet de rente onveranderd en lijkt een soort van rentepauze in te gelasten.

Na een serie van drie renteverlagingen wordt nu volgens de Fed-futures pas weer in december 2020 actie verwacht: een verlaging.

Traders are now pricing in a one quarter-point reduction in the Fed’s benchmark policy rate by December of next year, according to futures prices compiled by CME Group’s FedWatch tool. https://t.co/StBET6y73f via @financialtimes — Jennifer Ablan (@jennablan) December 12, 2019

ECB: Wat worden de topics?

De aandacht zal dus vooral uitgaan naar de onderwerpen die Lagarde gaat aansnijden de komende tijd. Zij heeft al laten doorschemeren dat klimaatverandering een belangrijke uitdaging wordt.

Daar is veel kritiek op gekomen, want klimaatverandering staat niet in het mandaat van de ECB (dat is alleen prijsstabiliteit). Wanneer er het komende jaar gekeken wordt naar de strategische review van de ECB zal ze wellicht proberen het mandaat op te rekken.

De inflatiedoelstelling van 2% zou daarmee ook wel eens aan verandering onderhevig kunnen zijn. De ECB bleef onder haar voorganger Mario Draghi maar assets opkopen om die doelstelling te bereiken.

De verwachtingen zijn uberhaupt dat zowel de ECB als de Fed in de VS het komende jaar op hun handen blijven zitten qua rentebeslissingen. Uiteraard is dat volledig afhankelijk van hoe de economie zich gaat ontwikkelen de komende tijd, wat ook altijd in de persberichten van de centrale banken benadrukt wordt.

In onderstaand artikel van Reuters kunt u meer lezen over de plannen van Christine Lagarde.

Lagarde in the spotlight at first ECB meeting https://t.co/uCdQvabMd4 pic.twitter.com/RfbM3P9p0z — Reuters (@Reuters) December 12, 2019

Via onderstaande link kunt u de persconferentie van Christine Lagarde om 14:30 uur volgen.