Zucht, toch weer BAM. Sorry hoor, altijd maar weer. Geen Zeesluis IJmuiden dit keer - was het maar zo? - maar andere projecten...

Ofwel, BAM heeft de boel gewoon niet in de hand? Ik kan me voorstellen dat u gaat twijfelen aan bedrijf en aandeel. Dit blijft niet onopgemerkt op opening vrees ik en gaat wellicht ook niet zomaar aan Heijmans en VolkerWessels voorbij. Nico heeft al commentaar en sommen.

08 Jul - 07:40:50 [RTRS] - BAM GROEP BAMN.AS - OUTLOOK FOR FULL YEAR 2019 LOWERED TO AN ADJUSTED RESULT BEFORE TAX MARGIN OF AROUND 1 PER CENT

08 Jul - 07:40:38 [RTRS] - BAM GROEP BAMN.AS - HIGHER THAN EXPECTED COSTS FOR A CIVIL PROJECT AND A SMALL NUMBER OF CONSTRUCTION PROJECTS IN GERMANY (APPROXIMATELY EUR 65 MLN) AND A BAM INTERNATIONAL PROJECT (APPROXIMATELY EUR 25 MLN)

08 Jul - 07:40:45 [RTRS] - BAM GROEP BAMN.AS - PART OF THESE COSTS WILL BE RECOVERED, BUT CLAIM RECOGNITIONS CURRENTLY ARE NOT FORESEEN IN 2019

Het nieuws dit weekend is natuurlijk dat ze elf jaar na de kredietcrisis nu ook bij Deutsche Bank eindelijk wakker worden. Het mes gaat er flink in, 18.000 ontslagen en voorlopig geen dividend. Hier vindt u alles beknopt op een rij:

Factbox: Deutsche Bank takes an axe to investment bank https://t.co/rR0i5N8oeu pic.twitter.com/ByCKQsBniI — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 juli 2019

Dit is het voornaamste bedrijfsnieuws nu. Hoe ziet het marktbreed? De indices moeten nu terug en de rentes zakken al weer drie basispunten, na die bizarre rally vrijdag van de Amerikaanse Treasuries. Het is wat met die rente, de Amerikaanse president Donald Trump houdt intussen een ware veldtocht tegen de Fed.

De markten in Azië komen flink af, maar verder houden de koersen zich redelijk gedeisd. Zelfs bitcoin. Voor straf, vind ik dan, gaat de S&P 500 vandaag natuurlijk niet door 3000 na die stomme finale gisteren. Ik ben nu eenmaal een slechte verliezer.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag, zie Air France-KLM, Sif:

07:50 Advies AkzoNobel omlaag bij Citi

07:46 Groei passagiers voor Air France-KLM

07:35 BAM waarschuwt voor rode cijfers

07:32 Nieuwe topman voor Julius Bär

07:27 Omzetgroei voor cateraar Sodexo

07:25 Grote Amerikaanse opdracht voor Sif

07 jul Deutsche Bank schrapt 18.000 banen tot 2022

07 jul Stille beursweek voor begin cijferstorm

07 jul Opmars lira in gevaar na ingreep Erdogan

07 jul Saoedische maatschappij schrapt Boeings

07 jul ECB'er niet gerust op plannen Facebook

07 jul Deutsche Bank ontvouwt plannen reorganisatie

05 jul Financieel directeur vertrekt bij Steinhoff

05 jul Wall Street eindigt week in mineur

05 jul Kleine minnen op Wall Street

05 jul ABN stopt met reclame op basis bankgegevens

05 jul Theehandelaar Van Rees voortaan 'Koninklijk'

05 jul Geen bankiersloon terug bij staatssteun

Hier Sodexo, die outlook. Misschien is er wat impact bij B&S en Sligro:

France's Sodexo warns of slower fourth-quarter growth after strong third quarter https://t.co/zOwmY4IiPz pic.twitter.com/zTFt598k2p — Reuters Business (@ReutersBiz) 8 juli 2019

Analistenadvies luidt:

Randstad: naar €37 van €35 - Deutsche Bank

AkzoNobel: verlaagd naar sell - Citigroup

Besi: naar €22 van €24 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

01:50 Japan fabrieksorders mei -4,7%

08:00 Air France-KLM vervoerscijfers juni

08:00 ` Duitsland industriële productie mei 0,3% MoM

En dan nog even dit

U gaat niet over de rente, meneer de president.

Trump is sharpening his attacks on the Fed. He may be grooming Powell's replacement.https://t.co/kxZzMUvKr9 — Bloomberg (@business) 7 juli 2019

Best fors:

How countries are adapting to Donald Trump's costly trade war https://t.co/GEFaBGGpqZ — Bloomberg (@business) 7 juli 2019

Ja, dat zat er in:

UK firms cut investment plans as Brexit alarm hits new high - survey https://t.co/lpX5kqDQIY pic.twitter.com/42Mqywp8kd — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 juli 2019

We zagen het vorige week ook al overal aan de nieuwe orders bij de inkoopmanagersindices...

Japan’s machinery orders fall, casting doubt on the strength of capital investment over the coming months https://t.co/Eta1xuGEVQ — Bloomberg Markets (@markets) 8 juli 2019

Oef...

A Hong Kong stock tumbled a record 90% Monday morning after the circuit-board maker said its chairwoman is in Chinese police custody https://t.co/AvNccwUEfN — Bloomberg Markets (@markets) 8 juli 2019

De Grieken nog:

En de Turken:

SCOOP after firing his central banker, #Erdogan told lawmakers in closed meeting he expects government officials to toe the line on policy ?@FiratKozok? ?@cagankoc? #Turkey ?@economics? https://t.co/ssWzp561Wn — Alaa Shahine (@alaashahine) 7 juli 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.