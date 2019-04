Liveblog: Cijfers Unibail, ASMI en vooruitblik

Update: 20.00 uur: Verwachtingen analisten

Om 22.00 uur komen de techgiganten Facebook, Microsoft en Tesla met hun eerstekwartaalcijfers langs. Hieronder de verwachtingen van analisten:

Facebook

Omzet Q1 2019: $14,9B (+25,1% YoY)

Omzet 2019: $69,1B (+23,5% YoY)

EPS Q1 2019: $1,61 (-4,7% YoY)

EPS 2019: $ 7,61 (-0,2% YoY)

Aantal dagelijks actieve gebruikers Q1 2019: 1,56 miljard (+2,6% QoQ)

Aantal maandelijks actieve gebruikers Q1 2019: 2,37 miljard (+2,2% QoQ)

Microsoft

Omzet Q3 2019* $29,9B (+11,3% YoY)

Omzet 2019 $124,1B (+12,4% YoY)

EPS Q3 2019* $1,00 (+5,3% YoY)

EPS 2019 $4,43 (+14,0% YoY )

* Bij Microsoft is sprake van een gebroken boekjaar.

Tesla

Omzet Q1 2019 $5,29B (+55,1% YoY)

Omzet 2019 $24,7B (+21,5%)

EPS Q1 2019 $ -0,81

EPS 2019 $2,72

Van alle bedrijven wordt een flinke stijging van de omzet verwacht. Let vooral op de outlook, want die zal de koers in beweging brengen. We proberen zo snel mogelijk een update te geven (NK)

Update: 18.35 uur: ASMI optimistischer

Ook de cijfers van ASMI zijn binnen. Het aantal nieuwe orders stijgt in Q1 2019 met 13,8% naar €235 miljoen. De omzet gaat nog harder omhoog naar €248,8 miljoen. De brutowinstmarge klimt van 37,8% in Q1 2018 naar 41,3% afgelopen kwartaal.

Verder is positief dat de chipper optimistischer is geworden over het tweede kwartaal. Eerder ging het management uit van een omzet van €200 tot €230 miljoen, maar nu is deze range verhoogd naar €230-€250 miljoen.

Onderaan de streep gaat het ook crescendo. De nettowinst kwam uit op €49,4 miljoen, terwijl er in diezelfde periode een jaar geleden slechts €15 miljoen werd verdiend. Het geeft maar weer aan hoe volatiel de business van een chipbedrijf is.

De outlook voor de markt als geheel blijft gehandhaafd. Zo verwacht het bedrijf dat de markt voor machines voor chipsfabricage zal krimpen met een mid to high teens percentage. Kortom, een daling van zo'n 5 á 10%, al denkt het management dat ASMI het beter doet dan de markt.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Beleggers die geïnteresseerd zijn in het gehele persbericht, kunnen hierop klikken (NK).

Update 18:10 uur: Unibail Rodamco Westfield

Zojuist kwam Unibail Rodamco met haar eerstekwartaalcijfers langs. De brutohuurinkomsten stegen met 28%, veroorzaakt door de overname van Westfield. De winstverwachting voor dit jaar blijft gehandhaafd op €11,80-€12,00 per aandeel.

Hieronder ziet u de ontwikkeling van de brutohuren. Door de aankoop van Westfield is het bedrijf ineens aanwezig in de VS en het VK. De huren dalen fors in Frankrijk, maar dit komt door de verkoop van de Ariane Toren in Parijs.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Voor de liefhebbers: hier leest u het persbericht (NK).

Update 14:40: Boingcoin

Geen idee wie deze meneer is, maar hij legt in 1.18 minuut klip en klaar uit waarom bitcoin en andere crypto's speculatie en geen belegging zijn. Met alleen prijsactie bouwt u geen vermogen op.

Don’t buy bitcoin, warns wealth manager: We’re likely ‘going to see cryptocurrencies collapse.' More: https://t.co/10K5k9w96b pic.twitter.com/3PU7cqmovo — CNBC Make It (@CNBCMakeIt) April 24, 2019

Update 14:15: Boeing

Winst -21% en het bedrijf zet zijn outlook op hold. Eerst de impact zien van de Boeing 737 MAX-perikelen. De koers doet nu pre-market -1,7% op 332K stuks. Dat is niet te veel.

JUST IN: Boeing profit falls 21 percent after 737 MAX groundings, shares dip 1.3 percent $BA pic.twitter.com/6sKEpOpdJV — Reuters Business (@ReutersBiz) April 24, 2019

Intussen klinkt in Omaha een njet:

PG&E loses most of its 25% pre-market gain after Warren Buffett tells CNBC that a report saying his company was in talks to acquire the utility is “100% not true” https://t.co/vyrdLm1yIE pic.twitter.com/qjugUvalob — CNBC Now (@CNBCnow) April 24, 2019

Update 12:05: De winsten

Dankjewel Tom. Dat u weet waarom de koersen stijgen?

Hier de evolutie van de verwachtingen voor de VS pic.twitter.com/x1xIJmeqTo — Tom Simonts (@TSimonts) April 24, 2019

Deze past er mooi bij:

Expected #earnings growth is virtually always positive (optimism bias), even surrounding #recessions, and not necessarily a good indicator for (future) realized earnings growth. pic.twitter.com/rmvdAemGgn — jeroen blokland (@jsblokland) April 24, 2019

Update 12:00: ABN Amro

De vraag die iedereen heeft... Aardig artikel van Koen, die echter één ding vergeet volgens mij. De staat trekt lekker €1,45 per aandeel dividend en dat smaakt goed als de koers niet vooruit te branden is.

Stiekem is de privatisering van ABN Amro tot stilstand gekomen. Voorstanders van een staatsbank zien hun kans schoon https://t.co/YI2WjtqwDB — Koen Haegens (@KoenHaegens) April 24, 2019

Pik ik dit er nog uit:

‘Het bankenlandschap wordt nu gedomineerd door drie grote, commerciële banken – en dan tel ik ABN Amro ook mee’, reageert SP-parlementariër Mahir Alkaya. ‘Er is totaal geen diversiteit. Wij zouden graag een publieke bank willen en een full reserve bank (die geen leningen verstrekt, maar het geld bij de centrale bank parkeert, red.) waar mensen hun spaargeld 100 procent veilig kunnen stallen.’

De socialist zegt ‘signalen’ te hebben ontvangen dat ABN Amro intern wel degelijk verschillende toekomstscenario’s heeft uitgewerkt, van privatisering tot een toekomst als nutsbank.

Mijn vraag is: hoeveel mensen denkt u gaan hun geld tegen -1% à -2% sparen? Want dat wordt de rente voor wie bij de ECB stalt. Ik denk nul.

Update 11:05: Ifo Geschäftsklima

Nog een klimaatonkenner, maar dan anders. Alles went, zelfs Duitsers die hun schouders laten hangen. De koersen reageren er dit keer niet op, maar alweer een teleurstellend cijfer uit Duitsland.

Update 10:35: Aegon

Niets aan toe te voegen. Behalve dan dat de rentes vandaag weer dalen. Met al die lijfrentedingessen is van onze verzekeraars Aegon hier het meest gevoelig voor en dan haalt het bedrijf ook nog eens voor bijna de helft zijn omzet uit de VS.

Hier de relatieve performance van AEGON vs MSCI Europe en de 10 jaars rente in de US. Ik zie een correlatie en een verklaring. pic.twitter.com/isSuG2OGOc — Corne van Zeijl (@beursanalist) April 24, 2019

Update 10:30: AkzoNobel

Deze kop kan al jarenlang zo'n beetje boven iedere kwartaalrapportage van AkzoNobel:

Kijk maar, het groene lijntje. Die knik naar beneden is natuurlijk de desinvestering van de chemiedivisie, die via superdividenden bij de aandeelhouders terecht kwam.

Hogere marges en desnoods lagere omzet, is nu het motto bij AkzoNobel. Dat begint een Nederlandse beursspecialiteit te worden met als bekendste voorbeelden KPN en PostNL. Daar hoeft helemaal niks mis mee te zijn, zie bijvoorbeeld KPN dat ultradefensief is geworden en een mooi dividend betaalt. Duur, dat wel.

Zulke aandelen kunnen ook een mooi plekje vinden in een portfolio, als is het maar als tegenhangers van hieperdepieper groeiaandelen. Het is wel een beetje saai... Bij AkzoNobel is de fantasie ook ver te zoeken. Typisch een bedrijf met een managers- en geen ondernemerscultuur, dunkt me in alle bescheidenheid.

Ze kunnen wel goed rekenen.

Update 10:00 uur: Dividendkoningin Randstad

Het was meen ik nog eind 2008 dat Randstad het dividend passeerde. De tijden waren ietwat onzeker en het cyclische bedrijf nam het zekere voor het onzekere door de liquiditeiten binnenboord te houden. Dat waren even andere tijden toen dan nu. Kijk nu eens, een ware dividendkampioen?

Eerst over de cijfers vandaag: die bevestigen eigenlijk de economie: zwak Europa, slecht Duitsland, aardige VS en prima rest van de wereld.

Kan beter, veel beter, maar de recessie die de markt verwachtte - en daarmee grote druk op Randstad - blijft vooralsnog uit en de uitzender blijft goed presteren. De grafiek laat zien hoe de beurs zich op het verkeerde been heeft laten zetten met die daling en stijging. Vooralsnog dan.

Het dividendrendement suggereert in eerste instantie dat óf de koers veel te laag staat, óf dat het dividend veel te hoog is. Daarvan is geen sprake? Nico hierover:

Daarbij wordt de winstgevendheid goed in het oog gehouden en ontwikkelt Randstad zich tot een echte dividendmachine. Eind maart werd er al €2,27 uitgekeerd terwijl het extra dividend van €1,11 later dit jaar losgekoppeld wordt.

Zonder dat extraatje is het nog 4,5%. Een cyclisch hoogdividendaandeel, daar zijn er niet zoveel van. Hoe structureel is dit? Niet. Hoewel de data niet helemaal kloppen, geef ik toch deze grafiek van Randstad, zijn dividend en het dividendrendement om te laten zien hoe wispelturig de winstdeling is.

Daarmee wordt Randstad niet snel een dividendkampioen. Want die laat een gestage groei zien, zoals bijvoorbeeld Unilever. Hier is alles wat vastrentend is dol op, vooral pensioenfondsen en verzekeraars. Die kunnen heerlijk toekomstige sommen maken. Met Randstad lukt dat niet. U moet maar zien wat u krijgt.

Daar is echter momenteel helemaal niets mis mee :-)

Update 09:30: Advies

Aftrappen maar met deze: