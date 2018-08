ABN Amro kleedt inderdaad de zakenbank uit en bezuinigt verder. Sterke ratio's en een mooi dividend is wat mij in de gauwigheid opvalt.

Ahold Delhaize boekt flink meer winst op een amper hogere omzet en handhaaft de outlook. Verder zie ik niet zo snel bijzonderheden.

Corbion gooit het vooral op valuta, maar er is meer aan de hand. Zeker bij Foods. Dit is is niet goed, lijkt me op het eerste gezicht.

Dan was er nog een klein relletje gisteren. Een CEO die dan maar zelf, tijdens beursuren, losjes geruchten verspreidt. Want dat is het. Alsof het straathandel VOC begin zeventiende eeuw is. Tesla sloot +11%.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 augustus 2018

Als dit zonder gevolgen blijft, wilde ik net schrijven...

Never a dull moment met Tesla. Je kan het onder markt manipulatie zetten. De manier van communicatie heeft SEC bij een eerdere case bij Netflix goedgekeurd. Toen ging communicatie via personele Facebook pagina van CEO. Ook bijzonder. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 7 augustus 2018

Verhip :-)

Tesla en @elonmusk begaan hier wel een blunder. Met zijn bod van $420 legt hij een plafond op de koers van nog slechts 10% potentieel.



Kortom, iedereen weet nu dat je veilig kan verkopen/shorten.

Weinig opwaarts potentieel, veel risico = wegwezen. — Diede (@diedemink) 7 augustus 2018

Air France-KLM heeft vervoercijfers. Het is dat we Tesla hebben, anders was er verder niet zo gek veel te doen. Zeker als zelfs Snap maar +0,6% doet nabeurs op Q2's. Alles blijft dicht bij huis, wel daalt de dollar iets en zakt ook China. Handelsoverschot met VS is weer groter...





Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws en analistenadvies luidt als volgt. Een grote Amerikaanse bank, wat doet Galapagos zo vlak onder all time high en €100?

Galapagos: naar €120 van €11 - Citigroup

Amsterdam Commodities: verhoogd naar hold - Kepler Cheuvreux

Coca Cola EP: naar $34 van $32 (ngative) - Susquehanna

De AFM meldt deze shorts:

De agenda hebben we al zo'n beetje gehad:

00:00 China handelsbalans jul 38,75B

08:00 Ageas Q2-cijfers

08:00 Ahold Delhaize Q2-cijfers

08:00 ABN Amro Q2-cijfers

08:00 Corbion Q2-cijfers

08:00 Flow Traders notering €1,35 ex-dividend

08:00 Air France-KLM vervoerscijfers juli

18:00 Bpost Q2-cijfers

We gaan gewoon door met Tesla:

Elon Musk's Tesla buyout would reengineer take-private deals https://t.co/eWQjIA1No7 — Reuters Top News (@Reuters) 8 augustus 2018

Bloomberg ook nog even:

In just 61 characters, Elon Musk changed the future of Tesla. Here’s our second-by-second recap of the day’s events https://t.co/CRDiSr04SQ pic.twitter.com/skdKJrhaaA — Bloomberg (@business) 8 augustus 2018

Ah, er is nog meer Tesla nieuws:

Tesla has engaged Chinese banks to fund its Shanghai factory, sources say https://t.co/MF0FVEDG5A pic.twitter.com/qeTrGFjSx8 — Bloomberg (@business) 8 augustus 2018

En dan echt de allerlaatste:

Can Elon Musk tweet that? The SEC may have an opinion https://t.co/l171eypPKq pic.twitter.com/JmwWl6SKmU — Bloomberg (@business) 8 augustus 2018

Vergeten we bijna de handelsoorlog nog:

Chinese exports accelerate as U.S. prepares new tariffs in heated row https://t.co/LOFLaUCkGF — Reuters Top News (@Reuters) 8 augustus 2018

Deze namelijk:

U.S. finalizes next China tariff list targeting $16 billion in imports https://t.co/dgEwncTY2u pic.twitter.com/D010jsgfDF — Reuters Top News (@Reuters) 8 augustus 2018

Weet u dat ook weer:

Asian shares rise for fourth day on earnings, China stimulus hopes https://t.co/0GRdsgFxoe — Reuters Top News (@Reuters) 8 augustus 2018

