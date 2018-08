'Lagere kwartaalresultaten voor ABN AMRO'

Gepubliceerd op | Views: 1.001 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal zowel de winst als de totale baten zien dalen. Dat is althans de gemiddelde verwachting van achttien analisten die de bank zelf heeft gepolst voorafgaand aan de resultaten die woensdag naar buiten komen.

De marktvorsers gaan gemiddeld genomen uit van een winst van 573 miljoen euro. ABN AMRO meldde hier vorig jaar over de periode nog een resultaat van 960 miljoen euro. Destijds profiteerde de bank onder meer van een boekwinst van zo'n 200 miljoen euro door de verkoop van Aziatische private banking-activiteiten.

De rentebaten liggen met een in doorsnee voorziene ruim 1,6 miljard euro waarschijnlijk wel iets hoger dan in het tweede kwartaal van 2017, maar de totale baten komen met bijna 2,2 miljard euro toch weer duidelijk lager uit. Een jaar terug bedroegen de baten nog bijna 2,5 miljard euro.

Kapitaalbuffer

De algehele verwachting is dat de kapitaalbuffer weer iets is aangedikt. De zogenoemde CET1-ratio, die hier meer inzicht in geeft, was in het eerste kwartaal door veranderingen in de boekhoudregels weggezakt naar 17,5 procent. Voor beleggers bleef het daardoor erg spannend. ABN AMRO had eerder juist gezegd erover na te denken om aandeelhouders meer te gaan belonen, maar dan moet deze ratio wel boven de 17,5 procent blijven. De consensus ligt nu op 17,7 procent.

ABN AMRO moest in het eerste kwartaal relatief veel geld opzij zetten voor slechte leningen. Mede daardoor kwam de winst iets lager uit dan begin vorig jaar. De bank boekte wel vorderingen met het terugbrengen van de kosten.

DDoS-aanval

Het financiële concern kende een onrustige eerste helft van het jaar. President-commissaris Olga Zoutendijk stapte plots op en uit onthullingen bleek al snel dat er sprake was van een soort bestuurscrisis bij de bank. De Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) gingen zelfs onderzoek doen naar het functioneren van de hele raad van commissarissen.

Ook kreeg de bank meermaals te maken met een zogeheten DDoS-aanval. Een andere kwestie waarvan ABN AMRO nog steeds niet is verlost, is de affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf. Een rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wees in juli uit dat de bank bij de afwikkeling van het slepende dossier opnieuw vertraging had opgelopen.

Eind vorige maand kondigde ABN AMRO verder nog de overname aan van de Belgische private banking-activiteiten van Société Générale. De transactie, waarvan geen overnamebedrag is gemeld, kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 worden afgerond.