Vooruitblik: Cijferhausse

Wie is er bang voor een Koreaanse raket in zijn of haar portefeuille? Meesterlijk gevonden dit. Humor, ik moest onmiddellijk aan die beroemde beurswijsheid van Sir John Templeton denken :-)

The four most expensive words in the English language are: this time it's different

The timing of inter-Korean summits is...interesting. pic.twitter.com/b2TpFb5kqb — SentimenTrader (@sentimentrader) 27 april 2018

We zijn er bij IEX erg trots op. CTO Werner Vogels van Amazon, de enige die na CEO Jeff Bezos mag spreken uit naam van de zaak, is onze hoofdgast op 1 juni op de IEX Beleggersdag in de Amsterdamse RAI. Ik hoef u niet te vertellen waar hij over spreekt. Never a dull moment with Amazon.

Wacht even, IEX Beleggersdag? Ja en ik moet echt even zijn naam noemen, onder de bezielende leiding van mijn collega Jean-Paul van Oudheusden, blaast IEX een oude beurstraditie nieuw leven in van een jaarlijkse beleggersdag. Ik citeer mijn collega Pieter Kort voor de hoogtepunten van het programma.

Werner Vogels, chief technology officer van Amazon.com, geeft een kijkje achter de schermen van de tech-reus, die al meerdere bedrijfstakken heeft gerevolutionaliseerd - en nog lang niet klaar is

CEO's op het podium: Jos Baeten (ASR), Onno van der Stolpe (Galapagos), Sijmen de Vries (Pharming), Vincent van den Boogert (ING Nederland) en Evert Jan van Garderen (Eurocommercial Properties) vertellen over hun strategie en gaan in discussie met analisten

Inhoudelijke vakspecialisten leggen uit waar nu de kansen liggen binnen actuele beleggingsthema's zoals robotisering, kunstmatige intelligentie, de energietransitie, biotechnologie, de retail-revolutie en fintech

Analist Teun Teeuwisse, beroemd geworden toen hij als eerste liet zien dat Imtech zwaar in de problemen zat, geeft een cursus Herkennen van Boekhoudkundige Manipulaties, oftewel: hoe signaleert u als belegger bijtijds dat een bedrijf zaken mooier voorstelt dan ze zijn?

En natuurlijk ziet u de hele dag door een groot aantal beurs- en beleggingsexperts in actie. Een eerste greep, nog verre van compleet: Nico Inberg, Royce Tostrams, Jos Versteeg, Mathijs Bouman, Bob Homan, Corné van Zeijl, Nico Bakker, Martine Hafkamp, Erik Mauritz, Jorik van den Bos, Hans Oudshoorn, Peter Siks, Bas Heijink, Pierino Ursone, Bart Peters, Martijn Rozemuller en Arend Jan Kamp.

Hier vindt u het hele voorlopige programma. Niet slecht voor een eerste keer, toch? Wie weet wat er nog bijkomt. Jean-Paul belt zijn oren pimpelblauw. Als u Een Hele Belangrijke CEO of boardmember bent of een onmisbare professional uit de industrie die er bij moet staan, bel of mail dan gewoon even met ons.

Als IEX Premiumlid bent u uiteraard gratis en voor niks van harte welkom. Da's nog eens waarde voor uw geld niet? En dat na al een ware analysetsunami deze week van de IEX Beleggersdesk. Geen fonds gemist volgens mij. Bent u geen klant bij ons, maar wilt u graag komen, dan bestelt u uw ticker hier.

Hoe bullish is bullmarket nog?

Genoeg gepreek voor eigen parochie nu, wat moeten we met de huidige beurzen en markten aan? Eingelijk horen we te buikschuiven. Tien jaar na crisis en krach zitten we nu in een situatie waarvan we toen dachten dat die nóóit meer zou voorkomen: het heet wel goldilocks. Touché doempredikers!

Economie, omzet en winst bedrijven, koersen, dividenden en aandeleninkoop, het zijn allemaal groene vinkjes momenteel. Natuurlijk, schulden, centrale banken, geopolitiek: er zijn ook zat bedreigingen. Die zijn er echter altijd. Als u denkt dat vroeger alles beter en wel eerlijk was, dan is dat uw probleem.

Zei ik daar ook koersen? Ja, tien jaar lang omhoog, maar nu? Beter dan nu, met vooral die enorme winstexplosie in de VS, kan het niet of nauwelijks worden. Duiden de koersen daar ook op? Die zijwaartsen per saldo. Zie ook Kiek op de Grafiek onderaan. Geen nieuwe toppen, maar ook geen verse bodems.

Zie hier die winsten.

$SPX is reporting revenue growth of 8.4% for Q1, the highest revenue growth since Q3 2011 (12.5%). https://t.co/iEk6ncoD1S pic.twitter.com/Z3xvekaF4I — FactSet (@FactSet) 27 april 2018

Wat zijn we verwend, zelfs dat is niet goed genoeg. Daar waren van de week ook mooie voorbeelden van. Zie Intel dat de cijferconsensus ruim versloeg, de outlook riant verhoogde, maar domweg een dalende koers om de oren kreeg. Nota bene, terwijl aandelen toch wat goedkoper zijn geworden:

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 16.6, above the 10-year average of 14.3. https://t.co/oHMkuH7WOh pic.twitter.com/Aa4Wcpd2La — FactSet (@FactSet) 23 april 2018

En was Besi nou echt zo slecht dat ze liefst eenzesde verloor....? Ho eens even, was Fugro nou zo geweldig dat ze eenzesde won, werpt u nu tegen. Dat was ook wel een beetje een uitschieter. Misschien zit u zelfs vandaag nog op een of meerdere aandelen van u te kauwen, die van de week cijferstraf kregen.

Zijn dit alles opgeteld en afgetrokken typische hoogtepunt van het feest verschijnselen? Ja! Wegwezen dus, al dan niet zeker nu met die knuffelende Koreanen? Uhm, dat weet ik niet. Zelf kijk ik niet raar op, als we al in een bearmarket zitten, hoewel dat officieel (-20%) nog een heel eind van hier is.

Het probleem is dat het hoogtepunt van het feestje nog jaren kan duren. Of dat de bullmarket nog even een laatste euforische stuiptrekking van 20% of 30% laat zien. Zo was bijvoorbeeld in 1996 de bullmarket ook negen jaar gaande, waren aandelen duur en oogde alles en iedereen vermoeid. Net als nu.

Het feest moest toen echter nog beginnen... Kortom, vraagt u zich zelf voor timing af of we nu in 1996 of 2000 zitten. Zelfs de grootste geleerde kan u hier niet mee verder helpen. Goed, ik heb niet van die mooie FactSet data voor de AEX, maar ik heb wel mooie Reuters Datastream waarderingsgrafieken.

Over de laatste dertig jaar:

En het afgelopen jaar. Waarom loopt die rente nou niet door? Nevermind. Het is ook een weekgrafiek, het lukt me niet op dagbasis.

Agenda

We hebben een hele rare week, want dinsdag is Europa dicht (ja, ook Amsterdam) in verband met 1 mei, Dag van de Arbeid. Die avond komt wel ene Apple door met Q1's en daar zit iedereen met smart op te wachten. Met recht smart, want we gaan horen, zien en misschien wel beleven hoe met die smartphone-markt is.

Daar waren de afgelopen weken zéér uiteenlopende geluiden over. Even kort: Hynix, TSMC en vooral allerlei Apple-toeleveranciers waren somber en gaven zelfs per strekkende meter winstwaarschuwingen af. Samsung, Intel, Qualcomm en vooruit, AMD en ASML waren veel vrolijker. Intel verhoogde zelfs haar outlook.

Apple is het lieve sommetje van $823,6 miljard waard en is daarmee nog altijd het grootste aandeel ter wereld. Tim Cooke werd in 2011 CEO en kijk eens hoe hij eigenlijk in een handomdraai van een groei- vooral een waarde-aandeel maakte. Daarvoor mag u Carl Icahn bedanken. Die dwong Tim tot dividend en buybacks.

U ziet:

Oranje: koers

Groen: winst per aandeel

Paars: omzet per aandeel (helaas, loopt niet helermaal door)

Rood: dividendrendement

Blauw: koerswinstverhouding

Strikt genomen is Apple tegen 15,8 de huidige winst een koopje voor zulke kwaliteit. Om maar wat geks te roepen: ASML en Wessanen zijn twee keer zo duur en yielden ook nog minder. Apple is natuurlijk wel een beetje een One Trick iP(h)ony. Dat is de grote winst- en margemaker van deze hut en dat is het risico.

Het verschil tussen een feitelijk waarde-aandeel en een groeifonds pur sang blijkt uit de vergelijking van Apple met de nummer twee van de wereld: Amazon, dat $762,7 waard is. Dit is dezelfde grafiek als Apple, behalve dan dat u het dividend mist. Het fonds heeft nog nooit één cent aan zijn aandeelhouders uitgeven.

Verdere vragen hierover zijn voor Bezos' rechterhand Werner Vogels op de IEX Beleggersdag.

Apple is wat mij betreft de Klapperrr van de Week, maar er is nog zoveel meer te doen:

Niet zo veel Q1's meer bij ons, maar het zijn wel Air France-KLM, AMG, BAM, Brunel en Sif

De ex-dividenden (waaronder Unilever) zijn weer niet aan te slepen en er zijn ook weer zat aandeelhoudersvergaderingen waar u G.R.A.T.I.S. (!!!) koffie, cake en soms nog meer kan krijgen

Inde VS droogt het cijferseizoen al wat op, maar niettemin mag u Tesla, McDonald's, Merck, Pfizer, Kraft Heinz, Snap, GoPro, Garmin en Spotify verwachten

In Europa zijn er echt grote namen: BP, HSBC, BNP Spareribs (sorry, Paribas), Société Générale, Adidas, BMW, BASF, Repsol, Generali en Vestas verwachten

De Fed neemt nog eens een rentebesluitje, maar een verdere verhoging is voor de volgende keer. Er zijn geen nieuwe economische schattingen en persconferentie en daarmee kan het wel eens een non-event zijn. Alles valt of staat met het doorgaans lange, maar volop gecopypaste persbericht.

Inkoopmanagersindices! De flash estimates vorige week van Duitsland, Frankrijk en VS vielen mee. De ECB meldde deze week dat weliswaar de vlam al niet meer in de economische pijp zit, maar dat de economie nog prima draait. Dat moeten we dan aan die PMI's aflezen

Payroll Report! De Amerikaanse arbeidsmarkt zelf is natuurlijk absoluut geen issue, maar wat zeggen de laatste cijfers en ontwikkelingen (loongroei!) over de economie?

Hier hebt u de hele lijst. De buitenlandse fondsnamen heb ik op Apple na niet bold gemaakt, want anders zou dit lijstje druipen van het vet. En dit stukje is een vooruitblik op een beursweek en geen frituurrubriek.

30 apr

00:00 Beurs van China dicht

03:00 China manufacturing PMI apr 51,3

03:00 China non-manufacturing PMI apr

08:00 Curetis Q1-cijfers

08:00 Nedsense jaarcijfers

08:00 FNG jaarcijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen mrt 0,6% MoM

09:00 Acomo notering €0,70 ex-dividend

09:00 Flow Traders notering €0,35 ex-dividend

09:00 Besi notering €4,64 ex-dividend

09:00 GrandVision notering €0,32 ex-dividend

09:00 Beter Bed notering €0,03 ex-dividend

09:00 AkzoNobel notering €1,94 ex-dividend

09:00 ForFarmers notering €0,30 ex-dividend

09:00 Ordina notering €0,02 ex-dividend

10:00 EU M3 geldhoeveelheid

11:00 Italië inflatie CPI apr 0,1% MoM

11:00 Duitsland inflatie CPI apr 0,5% MoM

14:00 McDonald's Q1-cijfers

14:30 VS personal income and outlays mrt 0,4% en 0,4% MoM

16:00 VS pending home sales mrt 0,6% MoM



1 mei

00:00 Beurzen EU dicht ivm Dag vd Arbeid

08:00 Carlsberg Q1-cijfers

08:00 BP Q1-cijfers

10:30 VK manufacturing PMI apr

14:00 Merck Q1-cijfers

14:00 Pfizer Q1-cijfers

14:00 Under Armour Q1-cijfers

14:00 Yum! Brands Q1-cijfers

15:45 VS manufacturing PMI apr

16:00 VS ISM Manufacturing Index apr 58,6

16:00 VS bouwuitgaven mrt 0,4% MoM

22:00 Apple Q1-cijfers

22:00 Snap Q1-cijfers



2 mei

03:45 China Caixin manufacturing PMI apr

08:00 AMG Q1-cijfers

08:00 Infineon Q1-cijfers

09:00 Nederland NEVI PMI

09:15 Spanje manufacturing PMI apr

09:45 Italië manufacturing PMI apr 55,4

09:50 Frankrijk manufacturing PMI apr 53,6

09:55 Duitsland manufacturing PMI apr

10:00 EU manufacturing PMI apr

11:00 Italië BBP Q1

11:00 EU werkloosheid mrt

14:00 Spotify Q1-cijfers

14:00 Kraft Heinz Q1-cijfers

14:00 Molson Coors Q1-cijfers

14:00 Garmin Q1-cijfers

14:15 VS ADP banenrapport apr 200K

20:00 Fed rentebesluit

22:00 Tesla Q1-cijfers

22:00 NXP Semiconductors Q1-cijfers



3 mei

08:00 BAM Q1-cijfers

08:00 Sif Q1-cijfers

08:00 AXA Q1-cijfers

08:00 Bayer Q1-cijfers

08:00 Adidas Q1-cijfers

09:00 Unilever notering €0,3872 ex-dividend

11:00 EU inflatie CPI apr 1,4%

14:00 Philips AVA

14:00 Teva Q1-cijfers

14:00 GoPro Q1-cijfers

14:00 Ferrari Q1-cijfers

14:30 VS productivity and costs Q1 1,2% en 2,9%

14:30 VS handelsbalans mrt -56,7B

15:45 VS services PMI apr

16:00 VS fabrieksorders mrt 0,9% MoM

16:00 VS ISM non-Manufacturing PMI apr 58,4



4 mei

00:00 Beurs Japan dicht

03:45 China Caixin services PMI apr

08:00 Brunel Q1-cijfers

08:00 Air France-KLM Q1-cijfers

08:00 HSBC Q1-cijfers

08:00 BNP Paribas Q1-cijfers

08:00 BASF Q1-cijfers

08:00 Generali Q1-cijfers

08:00 Repsol Q1-cijfers

08:00 Société Générale Q1-cijfers

08:00 BMW Q1-cijfers

08:00 Vestas Q1-cijfers

09:15 Spanje services PMI apr

09:45 Italië services PMI apr 53,8

09:50 Frankrijk services PMI apr 56,8

09:55 Duitsland services PMI apr 54,2

10:00 EU services PMI apr 55,0

14:30 VS Payroll Report apr 198K en 4,0%

Kijkt u anders ook nog even gezelig met Corné mee:

Video weekbericht:

Rente beweegt omhoog,maar 38% van NL obligaties heeft nog negatieve rente.

Wat gaat de ISM doen komende week?

US Lonen stijgen.

Wat is kans op FED verhoging.

En de weekagenda. https://t.co/yKQNPcYeA1 — Corne van Zeijl (@beursanalist) 28 april 2018

Kiek op de Grafiek

Veel haast heeft de AEX niet, maar de index loopt wel op.

Aan de AEX herbeleggingsindex (de Nederlandse DAX) is goed te zien dat we midden in het dividendseizoen zitten. De index stijgt overtuigender dan de AEX. Afgelopen week scheelde dat maar liefst 0,6%.

De AEX VIX Index (volatiliteit) sukkelt weer lekker in slaap. U weet dat het ding in één keer weer wakker kan zijn, alleen weet nooit iemand wanneer de wekker gaat.

Ja, de Eurostoxx 600 geeft weer een teken van leven.

De S&P 500 vraagt zich echter momenteel de zin van het bestaan af en is daar nog niet helemaal uit.

Omdat vooral technologie van zich doet spreken (wanneer niet eigenlijk?) doe ik even een uitgebreid rondje. Eerst de Nasdaq 100. De index schaatst breeduit met een erbarmelijke techniek, maar komt wel vooruit. De trend is opgaand.

Hoe vroegcyclisch wilt u het hebben? Hardcore chippersindex SOX (Philadelphia Semiconductor Index) ziet er minder uit, zijwaartseriger vooral. ASML zit ook in deze index en NXP zat er in.

De Nasdaq Internet Index oogt echter prima, maar een nieuwe hogere top is nog wel een eindje.

De Nasdaq Biotech Index kent echter weinig bio meer. Galapagos ziet hier in en dat heeft het aan de stok met haar eigen opgaande trend.

Voor de saaie langetermijnbeleggers is hier de MSCI World Index in euro's, want anders kunt u net zo goed naar de S&P 500 kijken. De index bestaat voor zo'n 60% uit Amerikaanse aandelen, vandaar. Mooi ritje nu, maar er moet nog wel even doorgepakt worden voor een beter beeld.

De enthousiaste stijging van onze rente is weer tot staan gebracht. De ECB heeft ook geen enkele haast de rente te verhogen, bleek van de week eens te meer. Hier onze tienjaars Wopke:

De Duitse tienjaars, de EU en euro benchmark, bevestigt dit. Eigenlijk moet ik dit andersom zeggen. Nederland volgt braaf Duitsland.

Daar was ie dan van de week: de Amerikaanse Ten Year Treasury Yield terug op 3,0%. Nu even niet meer, maar de trend is duidelijk. Het hangt er denk ik vanaf hoe u zelf de lijntjes trekt, om te bepalen of de lange neergaande trend sinds 1981 nu wel of niet is gesneuveld.

De opgaande trend die al saai was gaan zijwaartsen, lijkt mij wat onder druk te staan in EUR/USD. Hoe zit dat bij u? Voor mijn beleggingen is een dure dollar goed, voor mijn hobby's en vooral aan de pomp dan weer minder.

Over pomp gesproken, daar wordt alweer geklaagd? Olie stijgt en dat met een oplopende dollar. Daar maak ik een double whammy van. Goed voor het mean & lean Royal Dutch Shell, Fugro, SBM Offshore, Brunel en vooral onze minfin, maar automobilisten betalen de rekening.

Misschien kunt u ritjes maken in het trendkanaal in goud. Moet u wel een tegenpartij zoeken, want erg druk is het hier niet meer.

Dan onze crypto comedy caper bitcoin nog. Omdat iedereen een totale ineenstorting verwachtte, is die er (nog) niet? Ja en dan gaat het spul lekker eigenwijs de andere kant uit. Wat is het toch heerlijk dat we een markt en beurs hebben.

Bedankt voor het lezen van mijn stukje en eventueel uw reactie, veel plezier en veel succes deze week.