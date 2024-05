Voorbeurs: Beleggers zijn weer bevangen door rente-angst

De AEX-index gaat een lagere opening tegemoet, nadat ook in Azië en op Wall Street aandelenkoersen over een breed front daalden. De oorzaak wordt gezocht in oplopende rentes op de obligatiemarkten.

Beleggers hopen al een lange tijd op renteverlagingen door centrale banken. In Europa lijkt deze er volgende week te gaan komen, maar in de VS wordt dat moment steeds uitgesteld. Dit heeft ook zijn weerslag op de obligatiemarkten, waar de rentes na een paar weken van relatieve rust weer oplopen. Vooral op rentegevoelige aandelen, in bijvoorbeeld de techsector, heeft dat een impact.

Het cijferseizoen loopt op zijn laatste benen, maar er zijn nog wel een paar bedrijven die hun boeken openen: Holland Colours, Azerion, het Belgische D'Ieteren en Renewi, dat zojuist ook een belangrijke desinvestering aankondigde.

Renewi verkoopt Britse afvaldienst

Afval- en recyclingspecialist Renewi kondigde de verkoop van UK Municipal aan. Dit zal volgens CEO Otto de Bont de winst "substantieel" verbeteren, de risico's verminderen en de kasstroom direct verbeteren. "We kunnen ons nu volledig focussen op groei in de meest aantrekkelijke en vooruitstrevende recyclingmarkten", zo meldt hij opgetogen in het persbericht.

De jaarcijfers over het gebroken boekjaar dat eindigde op 31 maart waren niet heel spannend, want eind april meldde Renewi al dat de omzet wat lager zou uitpakken. Dat bleek ook het geval: de jaaromzet daalde met 0,9% op jaarbasis naar €1,689 miljard. Dat ligt iets onder de analistenconsensus. De onderliggende Ebitda daalde met 19% en ook dit cijfer ligt iets onder de marktverwachting.

Toch zijn analisten positief over het aandeel. Renewi krijgt momenteel 7 koopadviezen en 1 hold-advies, zo blijkt uit een inventarisatie van Bloomberg. Het gemiddelde twaalfmaandskoersdoel bedraagt €9,64, wat neerkomt op een opwaarts potentieel van 30%.

Groei bij Azerion

Azerion zag de omzet met 6,2% op jaarbasis stijgen. Vooral bij Platform-advertenties ging het lekker: hier schoot de omzet met 31% omhoog. Dit is ook voor een deel te danken aan de overname van Hawk, waar de omzet zelfs met 58% opliep. De aangepaste ebitda steeg nog harder: met 12,6%. Hier betaalden kostenbesparingen zich uit.

Verder komen er wat wisselingen in het management. CFO Ben Davey wordt CIO, met een focus op externe groeikansen. Zijn plaats wordt overgenomen door Juli Duong Ferat, die al enkele jaren aan het bedrijf verbonden is.

... en D'Ieteren

D'Ieteren Group zag ook de omzet oplopen: met 5,4% op jaarbasis. Winstcijfers werden niet bekend gemaakt. De holding handhaafde de outlook voor 2024 en rekent dus nog altijd op een stijging van de aangepaste winst vóór belastingen met 5 tot 10%. De analyse van de IEX Beleggersdesk leest u hier.

Uit een inventarisatie van Bloomberg blijkt dat 8 analisten een koopadvies op het aandeel plakken. Eén analist geeft een sell-advies. Het gemiddelde twaalfmaands-koersdoel bedraagt €243: dat is ruim €40 meer dan nu.

Azië kleurt dieprood

De stemming op de Aziatische beurzen was vannacht bedrukt, in navolging van een roodgekleurd Wall Street. Vooral techaandelen - met name buiten China - moeten het ontgelden, door een rondje winstnemingen en oplopende obligatierentes:

Advantest: -6,6%

Alibaba: -1%

Baidu: -1%

Prosus-deelneming Tencent: -0,7%

Samsung: -1,6%

TSMC: -1,9%

De belangrijkste indices doken eensgezind in de min. De schade op het Chinese vasteland bleef relatief beperkt. Hier de standen geklokt om 7.45 uur:

Nikkei 225: -1,3%

TOPIX (Japan): -0,5%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,5%

Shanghai Composite index: -0,6%

Hang Seng (Hongkong): -1,3%

Kospi (Zuid-Korea): -1,3%

Down under was de teleurstelling over het besluit van BHP om af te zien van overname van Anglo American voelbaar.

Oplopende rentes zetten Wall Street lager

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, mede door oplopende rentes. De afgelopen weken was het rustig op het rentefront, maar sinds kort flakkeren de rentes op de obligatiemarkten weer op. Beleggers vrezen dat een renteverlaging nog wel een tijd op zich kan laten wachten. Hier ziet u de ontwikkeling van de tienjaarsrente:



Ook het Beige Book van de Federal Reserve stemde weinig optimistisch. Het rapport liet zien dat het mar niet lukt om de inflatie te beteugelen: deze nam zelfs wat toe. Ook steeg de werkgelegenheid, wat evenmin een signaal is van afkoeling. De lakmoesproef is vrijdag: dan wordt de PCE-inflatie bekend gemaakt. Dat is de belangrijkste inflatiemaatstaf voor het rentebeleid van de Fed.

De S&P 500 sloot 0,7% lager op 5.266,95 punten. De Nasdaq dreef af van het slotrecord van de dag ervoor en sloot 0,6% lager op 16.920,58 punten. De Dow Jones-index daalde zelfs met 1,1% tot 38.441,54 punten.

Dat laatste was voor een groot deel te wijten aan indexzwaargewicht UnitedHealth Group, dat een koersverlies van 3,8% leed nadat een topman had gewaarschuwd voor verstoringen rond de Medicaid-activiteiten (zorg die niet wordt gedekt door Medicare).

American Airlines kreeg een koersdreun van 13,5% nadat de luchtvaartmaatschappij de winst- en omzetprognose had verlaagd.

Aan de andere kant van het spectrum bevond zich kledingketen Abercrombie & Fitch (+24,3%), dat rijkelijk werd beloond voor de kwartaalcijfers en een outlookverhoging.

Consolidatie in oliesector

Verder lijken beleggers zich te kunnen opmaken voor een consolidatiegolf in de oliesector. Nadat een dag eerder aandeelhouders van Hess Corporation akkoord gingen met een fusie met Chevron (zéér tegen de zin in van Exxon Mobil, dat zelf aast op Hess), stond gisteren een nieuwe overname op het programma. ConocoPhillips kondigde aan Marathon Oil op te slokken. De koers van de jager daalde met 3,1%, die van de prooi, Marathon Oil, steeg juist met 8,4%.

Flinke optater voor Salesforce

Nabeurs presenteerden HP en Salesforce hun kwartaalcijfers. Deze werden in de nabeurshandel wisselend ontvangen. HP overtrof de verwachtingen en zag de koers na het slot met ruim 2% oplopen. Maar Salesforce kreeg een klap van 16% te verwerken, nadat het concern de prognose voor de rest van het jaar omlaag had geschroefd.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een lagere opening tegemoet.

Een off-day in Azië.

Bij de CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) begint de laatste dagen weer wat op te lopen. Er staat nu 14,28 op de borden. Nog geen niveau om u zorgen over te maken.

De euro daalt fractioneel naar 1,0791 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is de laatste dagen behoorlijk aan het oplopen en noteert nu 4,61%. De Nederlandse lange rente staat op 2,98%.

De goudprijs heeft last van de oplopende rentes op de obligatiemarkt en staat 0,5% lager op $2.327 per troy ounce. Goud levert immers geen rente op, dus dat maakt deze belegging minder aantrekkelijk dan staatspapier.

De olieprijzen lopen licht op. Voor een vat WTI betaalt u nu $79.



De bitcoin maakt weer jacht op de $70.000-grens. De koers staat 0,9% hoger op naar $68.245.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

07:59 Azerion ziet omzet flink aantrekken

07:58 Lagere start AEX voorzien door oplopende rentevrees

07:35 ING stoot retail-activiteiten af in Luxemburg

07:24 NX Filtration krijgt nieuwe CFO

07:14 Aziatische beurzen noteren over brede linie lager

07:13 Europese beurzen openen lager

06:57 Afzetprijzen Nederlandse industrie licht omlaag

06:54 Vertrouwen Nederlandse producenten verbeterd

06:51 Beursagenda: macro-economisch

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

29 mei HP Inc. overtreft winstverwachtingen

29 mei Salesforce krijgt flinke tik na verlaging outlook

29 mei Wall Street lager gesloten

29 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

29 mei Olieprijzen lager gesloten

29 mei Economische activiteit VS verder toegenomen - Beige Book

29 mei Oplopende rentes drukken stemming Wall Street

29 mei Europese beurzen lager gesloten

29 mei Update: AEX doet stap terug

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts. Opnieuw een flink lijstje:

Adviezen: HSBC positiever over Europese banken

HSBC heeft de Europese bankensector nog eens tegen het licht gehouden en is per saldo positiever geworden. De zakenbank geeft voor ABN Amro en ING nog altijd een hold-advies, maar verhoogde wel de koersdoelen met €2. Het koersdoel van ABN Amro is nu €16,50 en dat van ING is nu €17. Ook Société Générale krijgt een hold-advies, terwijl het koersdoel met €1 is verhoogd.

Het advies voor Barclays ging omhoog van houden naar kopen, maar het koersdoel werd wel iets verlaagd. KBC Group en BNP Paribas lijken favoriet. Zij stonden al op de kooplijst en dat blijft zo. Tegelijkertijd gingen de koersdoelen voor deze aandelen fors omhoog.

Verder heeft Morgan Stanley het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd naar €17,63 van €22,20. Het advies blijft Houden.

Agenda: Amerikaanse economische groei Q1



Azerion, Renewi en D'Ieteren zijn al doorgekomen met hun cijfers. Na de middagboterham volgt de Amerikaanse retailer Best Buy. Het aandeel Exor gaat ex-dividend. Verder zijn er veel macro-economische cijfers, waaronder het Europese consumentenvertrouwen, het aantal opties op koopwoningen in de VS en een nieuwe raming van de groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal.

De eerste raming viel tegen: het bbp was met 1,6% op jaarbasis gestegen, terwijl op een groei van 2,5% was gerekend. Er was ook sprake van afkoeling ten opzichte van het vierde kwartaal, toen het bbp met 3,4% was gestegen.



Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:00 Exor ex €0,46 dividend

10:00 JDE Peet's jaarvergadering

11:00 Consumentenvertrouwen mei def. (eur)

13:00 Best Buy Q1-cijfers

14:00 Cabka jaarvergadering

14:30 BBP eerste kwartaal, tweede raming (VS)

14:30 Steunaanvragen - wekelijks (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen april (VS)

17:00 Olievoorraden - wekelijks (VS)

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!