Minder winst voor Holland Colours

Beeld: Holland Colours

(ABM FN-Dow Jones) Holland Colours heeft in het gebroken boekjaar 2023/2024, dat eindigde op 31 maart van dit jaar, minder omzet en winst geboekt. Dit bleek donderdag uit de jaarcijfers van de maker van kleurstoffen. De omzet daalde van 111,4 naar 103,3 miljoen euro, een afname van 7,3 procent. Het operationele resultaat ging van 7,3 miljoen naar 7,0 miljoen euro, maar de marge steeg van 43,5 procent naar 47,2 procent. Die margestijging dankte Holland Colours naar eigen zeggen vooral aan goedkopere grondstoffen die ook beter beschikbaar waren. De operationele kosten stegen afgelopen jaar van 41,2 naar 41,7 miljoen euro, vooral door hogere loonkosten. De nettowinst daalde van 5,9 naar 5,2 miljoen euro. En de winst per aandeel ging van 6,82 naar 6,02 euro. Holland Colours stelt een dividend voor van 2,59 miljoen euro, of 3,01 euro per aandeel. Een jaar eerder was dit 3,41 euro per aandeel. Outlook Zoals gebruikelijk gaf het bedrijf geen financiële outlook. Holland Colours zei nog altijd last te hebben van hogere rentekosten, die de bouwsector parten spelen. De onderneming refereerde donderdag aan de hernieuwde strategie, die gericht is op een groeiversnelling van de kernactiviteiten met investeringen in commercie en technologie. Bron: ABM Financial News

