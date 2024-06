Gouden Stier-winnaar Doelbeleggen.nl weet klanten te ontzorgen: ‘Tijd is je allerbeste vriend’

Ook dit jaar mocht er weer een fles champagne worden opengetrokken bij het team van Doelbeleggen.nl. Voor de vijfde keer wist de organisatie een Gouden Stier in de wacht te slepen, ditmaal een publieksprijs in de categorie hoogste beoordeling op service en helpdesk. Medeoprichter Tjade Groot is niet alleen tevreden maar bovenal apetrots, zo laat hij IEX weten in een interview.

Doelbeleggen.nl staat bekend om zijn inzichtelijkheid en maatwerkadvies voor klanten. Dat de organisatie dit jaar de publieksprijs overhandigd is, maakt de eer des te groter. Groot: “Het is fijn om deze positieve terugkoppeling te ontvangen van onze klanten zelf. Van alle prijzen kun je met de publieksprijs op geen betere manier waardering claimen.”

Het platform heeft gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. Met behulp van een doelmeter kunnen beleggers gemakkelijk doelen opstellen en inzien in hoeverre deze zijn behaald. “We tonen bewust niet eerst de portefeuille, maar juist de doelmeter”, legt Groot uit. “Want dat is waar je naar moet kijken. Bij het volgen van onze beleggingen gaat het namelijk om een combinatie van risico, rendement en looptijd.”

Ontzorgen

Respondenten voor de publieksprijs waren meer dan positief over de hulpwijze van de organisatie. “Doelbeleggen staat voor mij voor ontzorgen”, leest een van de inzendingen. “Een goede, actieve en meedenkende club. Ze doen wat ze beloven”, deelt een andere klant. De jury sprak eveneens lovend over Doelbeleggen.nl en gaf complimenten over het stabiele rendement dat de organisatie over meerdere jaren wist te behalen.

Koersbewegingen met negatieve impact op portefeuilles vormen een veel voorkomende bron van vragen. Dat een tegenvallend beursjaar niet direct problemen oplevert , weet de organisatie steeds beter uit te dragen, met minder vragen als gevolg. “Tijd is je allerbeste vriend als het om beleggen gaat. Met de doelmeter hebben we dat digitaal kunnen maken, wat resulteerde in afnemende aantallen vragen bij de helpdesk. Dat is goed om te zien.”

Er zijn ook vragen bijgekomen, wat volgens Groot juist een goede ontwikkeling is. Een van de bekendste beleggingsdoelen is namelijk het opbouwen van pensioen door middel van een lijfrente. Groot: “Dat is een populair product, enerzijds onder beginnende zzp’ers die steeds meer zelf moeten opbouwen, anderzijds onder 60-plussers aan wie het moet worden uitbetaald.”

Verschuiving

Wat dat betreft is er een verschuiving ontstaan, vertelt hij. Waar voorheen reguliere pensioenverzekeringen populair waren, richten jong en oud zich nu steeds meer op lijfrenterekeningen. Daarbij horen echter ook fiscale regels, die veelal complex zijn om te begrijpen. “Door de haken en ogen die eraan zitten, ontstond een nieuwe stroom aan vragen”, stelt Groot.

Die vragen worden via persoonlijk contact beantwoord, tot tevredenheid van klanten. “We vinden het ook belangrijk om te zorgen dat onze medewerkers altijd goed op de hoogte zijn bij dit soort complexe vraagstukken, daarom hebben wij pensioenexperts in huis genomen. Mede om het hen te leren: we willen dat iedereen over die kennis beschikt. Daar plukken we nu de vruchten van.”

Groot is duidelijk trots op het team en de bemachtigde Gouden Stier-award. Maar dat betekent niet dat hij klaar is met het doorontwikkelen van Doelbeleggen.nl. “We zitten nooit stil en zijn de laatste tijd veel bezig geweest met het verbeteren van het onboarden en begeleiden van klanten. Daarvoor hebben we de website van A tot Z heropgebouwd; dat is eigenlijk het fundament waar we op staan. Ik hoop daarmee verder te kunnen gaan om klanten nóg beter te helpen.”