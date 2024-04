Lijdt u aan FOMO of juist aan OMO?

Fear of Missing Out is een term die u vast wel kent. Het is een fenomeen waarbij beurskoersen maar blijven stijgen en beleggers bang zijn om de boot te missen. Tot op een gegeven moment de koersen zo hard zijn opgelopen, dat beleggers huiverig worden. Ze worden dan bevangen door OMO.

Nee, we hebben het hier niet over waspoeder, maar over een afkorting van 'OK missing out'. Hierbij stappen beleggers uit omdat ze hoogtevrees krijgen. Ze nemen dan een eventuele gemiste koerswinst voor lief. De term is volgens de Amerikaanse website Barron's bedacht door een beleggingsstrateeg van Kayne Anderson Rudnick, een Amerikaanse vermogensbeheerder die bijna $60 miljard in beheer heeft.

Gaan bedrijven positief verrassen?

Om de rally, waar nu even de klad in is gekomen, te laten hervatten, zullen bedrijven dit cijferseizoen in positieve zin moeten verrassen. Voor de bedrijven uit de Amerikaanse S&P 500 verwachten analisten een gemiddelde winstgroei van 3,4% op jaarbasis, zo blijkt uit een meting van FactSet. Dit komt vooral op conto van grote tech- en AI-namen, zoals Nvidia en Super Micro Computer, plus enkele pareltjes in de zorgsector, zoals Eli Lilly en Novo Nordisk. In de kwartalen erna zou de winst moeten versnellen.

Bedrijven uit de S&P500 overtreffen vaak de verwachtingen

Het is de vraag of bedrijven erin slagen om aan die verwachtingen te voldoen. De hoge inflatie en hoge rentetarieven kan de koopkracht van Amerikaanse consumenten uithollen en daarmee de bedrijfswinsten aantasten.

Aan de andere kant hebben bedrijven uit de S&P500 een trackrecord in het overtreffen van de marktverwachtingen, zo blijkt uit deze grafiek van FactSet. De lichtblauwe balken geven de winstverwachtingen weer en de donkerblauwe balken laten zien wat daar in de praktijk van terecht is gekomen.

Wall Street zou een opsteker wel kunnen gebruiken. Zeker nu de markten - en dan met name groeibedrijven en bedrijven die veel lenen - onder druk staan door de verwachting dat de Amerikaanse rente waarschijnlijk nog langere tijd op het huidige hoge niveau blijft hangen.

Fear & Greed-indicator: angst onder beleggers neemt toe

Amerikaanse beleggers lijken er daar weinig vertrouwen in te hebben, zo blijkt uit de huidige stand van de zogeheten Fear & Greed-indicator van de Amerikaanse TV-zender CNN. Deze indicator geeft weer of het beurssentiment bearish of juist bullish is. De indicator heeft een schaal van 0 tot 100 punten.

Een hoge score duidt op veel vertrouwen in de markt. Beleggers worden bevangen door FOMO: angst rendement mis te lopen. Ze zijn bereid om meer te betalen voor aandelen en durven meer risico te nemen. Hier ligt wel het gevaar op de loer dat beleggers overmoedig worden. Bij een lage score (onder 50 punten) regeert de angst en stellen belegger zich op aan de zijlijn. Vaak staan in zo'n klimaat de beurskoersen onder druk.

Twee maanden geleden wees de Fear & Greed-indicator nog op 'extreme greed' (extreme hebzucht), met een niveau ruim boven de 75 punten. Inmiddels is de meter de andere kant op geschoten, naar standje 'fear' (op 41 punten).

Drie deelindicatoren staan op rood

Drie van de zeven deelindicatoren duiden op een toenemende angst van beleggers. Ten eerste is de verhouding van putopties ten opzichte van call-opties. afgelopen maand flink opgelopen. Komt dit cijfer boven de 1 uit, dan duidt dat op een 'bearish' sentiment. Zo ver is het dus niet, maar de richting waarin deze deelindicator beweegt maant wel tot waakzaamheid.



Dat geldt ook voor de VIX-index, die ook wel 'angstbarometer' wordt genoemd. Dit is een graadmeter voor volatiliteit. Deze indicator is de afgelopen afgelopen week fors omhoog geschoten, waarbij de kritieke grens van 20 in zicht komt.



Verder zoeken beleggers vaker hun heil in veilige havens. Goud is een voorbeeld, maar bijvoorbeeld ook degelijke staatsobligaties. Deze deelindicator richt zich op de laatste categorie. Het geeft het verschil in rendement tussen aandelen en obligatie weer. Aandelen leveren op langere termijn historisch gezien een hoger rendement op dan obligaties, maar als beleggers bang zijn en massaal kiezen voor staatspapier, kan de situatie omgekeerd zijn. De huidige stand van de index wijst op extreme angst.



... en slechts één op groen

Slechts één grafiek wijst nog op hebzucht: dat is de indicator die het verschil in rente tussen veilige staatsobligaties en zogeheten junk bonds (obligaties met lage rating) weergeeft. Deze yield is nog altijd vrij laag. Dat duidt erop dat beleggers in een risk-on-modus zitten.





Nederlandse beleggers zijn nog steeds positief

Kijken we naar het sentiment onder Nederlandse beleggers, dan lijkt er nog geen sprake te zijn van OMO. Hoewel er genoeg onzekerheden boven de markt hangen, zien particuliere beleggers het nog altijd zonnig in. De 1.661 deelnemers aan de laatste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX toonden zich zelfs optimistischer dan een maand geleden. De Sentimentsindicator (een optelsom van alle vragen uit de enquête) kwam uit op 55,6 en dat is hoog. Een indexstand boven de 50 duidt op optimisme.

De verwachtingen voor het verloop van de AEX-index in april waren redelijk positief, maar ook voor de komende zes maanden zijn beleggers hoopvol. Maar liefst 61% van hen verwacht dat de AEX-index in oktober hoger staat dan nu en slechts 15% voorziet een daling. We zien hier dus vooralsnog geen tekenen van hoogtevrees.

... maar beleggingsprofessionals zijn een stuk voorzichtiger

Daarmee zien particuliere het een stuk rooskleuriger in dan de beleggingsprofessionals die deelnamen aan de Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano. Hier houdt het aantal optimistsen en pessimisten elkaar precies in evenwicht. Volgens hen kan het dus vriezen en dooien.