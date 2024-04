Slotcall: AEX gaat kopje onder, maar het had véél erger gekund

De AEX-index dook na het luiden van de gong in een rechte lijn omlaag, maar wist zich mede dankzij herstel van de chipaandelen het verlies uiteindelijk aardig te beperken.

Het zag er vanmorgen vrij hopeloos uit. De AEX-index dook 1% in de min, met slechts één eenzame stijger: Shell, na een summier inkijkje in Q1. Maar later op de dag wist de index toch wat op te krabbelen, onder aanvoering van Wolters Kluwer en de drie chipaandelen. Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport pakte een stuk beter uit dan verwacht. Soms betekent goed nieuws slecht nieuws (omdat een sterke arbeidsmarkt een renteverlaging minder urgent maakt). Maar ditmaal was het goed nieuws. Wall Street kwam overtuigend hoger uit de startblokken.

Uiteindelijk bleef het verlies van de AEX beperkt tot 0,4%. Ook de AMX verloor 0,4%. De AScX sloot nipt lager. De AEX-index is hiermee op weekbasis iets gedaald. De andere indexen hielden wél droge voeten.

Ik vul deze slotcall het komende uur in met meer informatie.

Shell profiteert van kwartaalupdate en hoge olieprijzen

Voordat het cijferseizoen van start gaat, komt Shell altijd met een summiere update over het afgelopen kwartaal. Shell toonde zich positief over gastak, al erkende de energiereus wel dat de resultaten 'significant' lager waren dan in het wel erg sterke vierde kwartaal van 2023. Bij Chemical & Products zijn de resultaten naar verwachting een stuk hoger dan in het voorgaande kwartaal en bij Marketing vergelijkbaar met Q4.



Al met al was er geen reden tot ontevredenheid, waardoor Shell aan het begin van de handelsdag de enige stijger was. De hogere olieprijzen zullen het aandeel ook hebben geholpen.

Nieuw hoofdstuk in Philips-soap

Aan de soap bij Philips werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Wederom waren er problemen met een product van het zorgtechnologiebedrijf. Bij zogeheten Trilo Evo-apparaten, beademingsapparaten die in ziekenhuizen worden gebruikt, kan door een fout plotseling het alarm afgaan dat waarschuwt voor een lege batterij of stroomafval, waarna het apparaat ermee stopt. Dit heeft nog niet tot ongelukken geleid, maar zeker een bedrijf dat al een enorme deuk in het vertrouwen heeft opgelopen door problemen met slaapapneu-apparaten zit hier niet op te wachten.

Philips gaat het probleem oplossen met een software-update in het komende kwartaal. Beleggers zetten het aandeel 2,1% in de min.

Euforie over Amerikaans banenrapport

Hét cijfer waar beleggers de hele week al naar uitkeken, was de non-farm Payrolls in de VS. De Amerikaanse arbeidsmarkt is nog altijd ijzersterk. Goed nieuws, zou je zeggen, maar het kan ook leiden tot een loon/prijsspiraal: bij krapte op de arbeidsmarkt kunnen werknemers looneisen stellen. Hierdoor nemen de kosten voor bedrijven toe, die (deels) worden doorberekend aan klanten, waarna de inflatie oploopt, werknemers hiervoor gecompenseerd willen worden, enzovoort.

Eerder deze week toonde het rapport van loonstrookjesverwerker ADP al aan dat van een afkoeling nog bepaald geen sprake was. De cijfers van vandaag bevestigden dat. Er kwamen in maart 303.000 banen bij, terwijl op een aanzienlijk lagere groei (200K) was gerekend. Het cijfer voor februari werd iets neerwaarts bijgesteld (van 275K naar 270K), maar de banengroei over januari werd juist fors opgetrokken (van 229K naar 256K).

De werkloosheid kwam - zoals verwacht - uit op 3,8% en dat is keurig onder de grens van 4% die de Federal Reserve hanteert (de Fed heeft een dubbel mandaat: naast prijsstabiliteit is dat volledige werkgelegenheid).

De uurlonen waren met 4,1% op jaarbasis gestegen. Dat is weliswaar minder dan de groei in februari (4,3%), maar nog altijd fors.

De brede markt

De AEX sloot 0,4% lager op 880,63 punten. Daarmee kunnen we een lange neus trekken naar de ons omringende beurzen en dat is te danken aan de hoge chipdichtheid van de AEX. De Bel20 eindigde 0,98% lager, de CAC en de DAX40 daalden ieder met 1,1%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zit in de lift en noteert nu 15,51. Nog geen niveau om u zorgen over te maken.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +1,0%, S&P500 +1,3% en Nasdaq +1,5%

De euro komt nauwelijks van zijn plaats en noteert 1,0840 dollar.

De goudprijs heeft er zin in: 1,5% erbij tot $2.323,65 per troy ounce.

De bitcoin stijgt met een bescheiden 0,3% naar $68.107.

De olieprijzen stijgen flink. De prijs van een vat Brent-olie is inmiddels boven de $90 uitgepiept en staat 0,9% hoger op $91,52. WTI koerst 0,8% hoger op $87,35.

Verder op het Damrak

BAM was gisteren de grootste stijger na een koersdoelverhoging van ABN Amro en loopt vandaag nog wat verder op. NX Filtration wandelt de andere kant op: gisteren 6,5% eraf en vandaag met nog eens 3,7% onderuit.

Een opvallende stijger was de IJslandse vleesmachinebouwer Marel (+4,3%), die meldde dat de overname door het Amerikaanse John Bean Technologies (JBT) een stap dichterbij is gekomen: er zou inmiddels een transactieovereenkomst zijn getekend.

(+4,3%), die meldde dat de overname door het Amerikaanse John Bean Technologies (JBT) een stap dichterbij is gekomen: er zou inmiddels een transactieovereenkomst zijn getekend. Chippers lagen er over de hele linie goed bij, maar de forse koersdoelverhoging door JPMorgan zal ASML zeker in de kaart hebben gespeeld.

zeker in de kaart hebben gespeeld. HSBC trok het koersdoel voor Adyen met maar liefst €300 op, maar dat kon een koersdaling van 3,6% niet verhinderen.

Adviezen

ASML is getrakteerd op een grote koersdoelverhoging van niemand minder dan JP Morgan en Adyen kreeg fanpost van HSBC:

Adyen: naar €1.900 van €1.600 en kopen - HSBC

Basic-Fit: naar €37,50 van €40, maar advies blijft kopen ING

ASML: naar €1.100 van €950 en kopen - JPMorgan

Agenda: stilte voor de storm

De agenda van maandag iss erg overzichtelijk. Naast de Duitse handelsbalans en de industriële productie bij onze oosterburen in de vroege ochtend valt er niets te beleven. Maar het is stilte voor de storm. Het eerste kwartaal zit er op, dus de eerste bedrijven staan op het punt om de boeken te openen. In Nederland steken Nedap (dinsdag) en Fagron (donderdag) als eerste bedrijven voorzichtig een teen in het water. De blue chips komen pas later.

In de VS barst het cijferseizoen traditiegetrouw los met grote banken. Vrijdag 12 april staan de resultaten van BlackRock, Citi, JP Morgan en Wells Fargo op het menu.

Ook centrale banken roeren zich. Woensdag wordt de Amerikaanse inflatie bekend gemaakt en daar zal de Federal Reserve met grote belangstelling naar kijken. Diezelfde avond verschijnen de notulen van de laatste vergadering van de Fed, die letter voor letter zullen worden nageplozen. En donderdag komt de ECB met een rentebesluit. In de Vooruitblik komende zondag zal ik daar uitgebreid bij stilstaan.

Ik wens u een fijna avond en alvast een gezellig weekend!