TA: In Just Eat Takeaway tekent zich een hogere bodem af

De strijd bij Just Eat Takeaway is nog niet gestreden. Eind 2023 is de dalende trend verlaten, maar de barrière €15,99 moet nog gebroken worden. Begin dit jaar is er wel een eerste hogere bodem gevormd. Technisch is het aandeel bezig uit het dal te klimmen.

Sinds het low van oktober rond €10,20 is de maaltijdbezorger bijna 50% in beurswaarde hersteld. Hoewel er veel technische signalen van verbetering zijn, is het technische plaatje nog niet definitief gedraaid. Verdere technische reparatie treedt pas op bij een doorbraak en slotstand boven de top van 16 februari rond €15,99.

Ik heb het aandeel al diverse malen hier besproken en gemeld dat zich een proces van bodemvorming lijkt af te tekenen. Hoewel deze artikelen niet bedoeld zijn als tiplijn, heb ik Just Eat Takeaway in september rond €13 wel een speculatief koopadvies meegegeven. Het resultaat na dit koopadvies swingt nog niet de pan uit, daarom deze keer een update.

Just Eat Takeaway is bezig de bodem aan te stampen

Er zijn op de lange termijn enkele positieve technische signalen die aangeven dat de pijn langzaam verdwijnt:

Zoals gezegd is de dalende trend verlaten. Tussen eind 2020 en eind 2023 was er ruim 90% van de beurswaarde afgegaan

Zeker zo belangrijk is de eerste hogere bodem rond €12,50 (bodem van 15 maart) die aangeeft dat de kopers actief worden

Er ligt een zware horde rond €15,99 (top van 15 februari)

Een langetermijn-koopsignaal treedt op indien deze barrière breekt

Op de korte termijn zien we deze technische signalen van verbetering:

De correctieve kortetermijnfase is naar boven gebroken

De aanval is ingezet op barrière €15,99 (top van 15 februari)

Ook een kortetermijn-koopsignaal treedt op als deze barrière breekt

De relatieve-sterktelijn krult opwaarts en geeft aan dat Just Eat Takeaway beter gaat presteren dan de rest van de markt.

De stijgende moneyflow geeft aan dat er nieuw geld de markt binnenkomt.

Het volume van de laatste beursdagen ligt extreem ver boven het gemiddelde volume van de afgelopen 30 dagen.

Vandaag bekijk ik opnieuw Just Eat Takeaway. Ik bespreek de technische plaatjes op de korte en lange termijn, alsmede de meerjarengrafiek.

Korte termijn: zeer positieve geldstromen bij Just Eat Takeaway

JET is twee maal hard opgeveerd vanaf steun €12,51 (bodem van 16 januari). Just Eat Takeaway verbetert op korte termijn nu de correctieve fase naar boven is gebroken. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven weerstand €15,99 (top van 15 februari) noodzakelijk. De volgende horde rond €17,66 wordt dan bereikbaar.

De moneyflow oogt ijzersterk. De zeer krachtige stijging van deze indicator geeft aan dat er veel vers kapitaal de markt binnenkomt. Opmerkelijk is bovendien dat de moneyflow boven voorgaande toppen is gebroken.

Onder de oppervlakte legt de moneyflow-indicator bloot dat beleggers zich aan het voorbereiden zijn op de volgende stijging

Lange termijn: Just Eat Takeaway vormt hogere bodem

Just Eat Takeaway ligt er technisch minder slecht bij sinds eind vorig jaar de dalende trend is gebroken. Dit signaleert dat de verkoopdruk afneemt. De potentiële hogere koersbodem rond €12,50 (bodem van 15 maart) geeft bovendien aan dat kopers terugkeren.

Verdere verbetering in het technische plaatje treedt op bij een doorbraak en slotstand boven weerstand €15,99 (top van 16 februari). Hierboven zal de trend duidelijk opwaarts draaien en komt er ruimte vrij voor een grotere stijging. Het volgende richtpunt wordt dan de weerstandszone tussen €26 en €28, waar enkele oude toppen wachten.

Wees alert op de tussenliggende horde rond €17,66.

Bij Just Eat Takeaway laat de 200-dagenlijn een vlak verloop zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator, die de relatieve prestaties weergeeft, lijkt al enkele maanden te stabiliseren. Dit geeft aan dat Just Eat Takeaway niet langer achterblijft bij de rest van de markt.







Meerjarengrafiek: technisch profiel Just Eat Takeaway verbetert serieus

Just Eat Takeaway heeft duidelijk de dalende trend verlaten. De dalende toppenlijn is gemarkeerd met de letter W.

Het laagste punt in de dalende trend ligt rond A (€10,19: bodem oktober 2019). Belangrijk is de eerste hogere bodem bij B (€12,50: low van 15 maart).

Op deze meerjarengrafiek geven al deze signalen bij elkaar een duidelijke verbetering in het technische profiel van Just Eat Takeaway aan.