Een aandeel dat tot de verbeelding spreekt is Just Eat Takeaway (JET). Maar met een YTD-performance van -35% behoort het tot de top 5 van underperformers op de beurs.

Bovendien beweegt Just Eat Takeaway technisch in een dalende trend. De aandelen van de thuisbezorger van kant-en-klaar maaltijden gingen afgelopen jaren niet als warme broodjes over de toonbank.

Sinds eind 2020 is JET bijna 90% in beurswaarde afgenomen, met de daling van €110 naar nu rond de €12,80. Een regelrechte underperformer dus, want de AEX is in dezelfde periode meer dan 30% in koers gestegen.

Beleggers krijgen weer trek in Just Eat Takeaway

Hoewel het technische plaatje nog niet definitief gedraaid is, begint zich een proces van bodemvorming af te tekenen. Nu Just Eat Takeaway terugkomt uit een zware oversold-conditie, lijken weer trek te krijgend in het aandeel.

Ik leid uit de afwijking tussen het koersverloop en de RSI-indicator af dat verkopers zijn uitgeraasd (zie RSI-analyse hieronder).

Met name positieve divergentie duidt op een naderende trendverandering. Let op. Hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een dalende trend kan soms lange tijd oversold blijven.

Maar het geeft wel aan dat de durfal wat stukken in Just Eat Takeaway zou kunnen oppakken. Met opwaarts potentieel in eerste instantie tot €17,66 biedt het aandeel ruim 35% potentieel. Let wel, deze uiterst risicovolle strategie geldt vooralsnog alleen voor de zeer speculatieve belegger.

Fundamenteel gezien is er ook een lans te breken voor het aandeel JET. De maaltijdbezorger voldoet qua cijfers aan de verwachtingen. Volgens de FA-desk van IEX heeft concern een duidelijke stap gezet richting de doelstelling van positieve cashflow, te bereiken medio volgend jaar en mogelijk zelfs eerder.

Vandaag bekijk ik Just Eat Takeaway technisch. Ik begin met het oversold-plaatje.

Just Eat Takeaway komt technisch uit een oversold conditie

De dalende trend van Just Eat Takeaway lijkt sinds eind vorig jaar te stabiliseren. Er liggen in de buurt van €12 meerdere koersbodems, die aangeven dat zich weer kopers melden. Zij maakten gebruik van de oversold-conditie van het aandeel, dat wil zeggen dat het aandeel uitverkocht was.

Bovendien was er sprake van duidelijke positieve divergentie waar het aandeel uit komt. Terwijl de koers sinds medio 2022 nog lagere bodems vormt, laat de RSI sindsdien hoger bodems zien.

Deze afwijking tussen het koersverloop en de RSI-indicator zelf geeft aan dat verkopers zijn uitgeraasd.

Positieve divergentie tijdens de oververkochte (oversold) conditie duidt op een naderende trendverandering. Let op. Hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterke dalende trend kan soms lange tijd oversold blijven.

Maar het geeft wel aan dat de durfal wat stukken zou kunnen oppakken. Met een eerste ritje richting €17,66 biedt dat ruim 35% potentieel. Let wel, dit geldt vooralsnog alleen voor de zeer speculatieve belegger.

Korte termijn: Just Eat Takeaway komt weer langs

JET komt weer langs, nu de koers boven de laatste koersbodem klautert.

Daarmee wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. Dat de koers terugkeert boven een vorige bodem, geeft aan dat het aanbod afneemt en kopers langzaam terugkeren. De eerste weerstand bevindt zich rond 13,52 (top van 31 augustus). De volgende horde ligt rond €17,66. De steun ligt rond €11,43 (bodem van 8 september).

De stijgende moneyflow geeft aan dat er bij Just Eat Takeaway sprake is van vers kapitaal dat de markt binnenkomt.

Lange termijn: Beleggers krijgen weer trek

Just Eat Takeaway ontwikkelt al geruime tijd een bodemformatie, maar nog binnen de neerwaartse trend. Wel zien we de toppen en bodems wat in elkaar overlopen. De verkoopdruk is de laatste maanden matig.

Omdat het patroon van lagere toppen nog intact is, dienen defensieve beleggers bij Just Eat Takeaway voorzichtig te blijven.

Op de langetermijngrafiek zien we Just Eat Takeaway weer boven de koersbodem, van medio juni rond €12,13 kruipt waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt.

De neerwaartse trend blijft wel geldig. Er ligt weerstand rond €17,66 (gevormd op 28 juli), wat overigens een aardig potentieel biedt.

De steun ligt rond 12,13 (bodem van 22 juni). Alle indicatoren staan nog op rood, behalve de hierboven besproken oversold-conditie.

Bij Just Eat Takeaway geeft het 200-daags voortschrijdende gemiddelde nog een dalend verloop laat zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De B.O.B.-indicator, die de relatieve prestaties weergeeft, is zwak, dit suggereert dat Just Eat Takeaway nog steeds achterblijft bij de rest van de markt.