TA: Goud breekt uit

De goudprijs is afgelopen week naar het hoogste punt sinds begin december gestegen. Volgens persbureau ABM Financial News is deze opleving mede te danken aan de tegenvallende macrocijfers uit de VS van vorige week. Die zouden de vooruitzichten op een renteverlaging door de Federal Reserve in juni versterken.

Volgens het persbureau zou meer zekerheid over de aanstaande renteverlaging goud naar $2.300 per troy ounce kunnen opstuwen.

Goud doet het overigens al een paar maanden goed. Sinds het intraday low rond $1.810 per troy ounce op 6 oktober is de goudprijs al ruim 17% opgelopen. Daarmee lift goud mee in de slipstream van de aandelenbeurzen.

Het intraday all-time high van de goudprijs, gevormd op 4 december vorig jaar, ligt op $2.145. Daarmee werd het vorige record rond $2.075,35, van 7 augustus 2020, 'even' scherp gesteld.

Technisch lijkt de goudprijs nu uit de trading range van de afgelopen vier jaar te klauteren. Sinds 2020 heeft goud vrij horizontaal bewogen, grofweg tussen $1.615 en $2.075.

Langetermijn-koopsignaal

Ik heb in deze rubriek al eerder gewezen op de potentiële hoofd-en-schouderformatie die in de afgelopen 3,5 jaar is gevormd. Deze levert een langetermijn-koopsignaal op na een definitieve uitbraak boven de top van augustus 2020 rond $2.075,35.

Daarna kan een volgend koersdoel rond $2.500 berekend worden. Zie de uitleg van hoofd-en-schouderformatie onderaan dit artikel, waarin de koersdoelberekening wordt uitgelegd.

Vandaag bekijk ik de goudprijs. Ik begin met de potentiële hoofd-en-schouderformatie die thans op het punt staat te worden voltooid.

Meerjarengrafiek

Goud breekt thans nipt boven het all-time high van 7 augustus 2020 rond $2.075,35. Op dit niveau bevindt zich de neklijn van een potentiële hoofd-en-schouderformatie.

De hogere bodems rond $1.804,80 (S1 en S2) vormen de rechterschouders van de hoofd-en-schouderformatie. De linkerschouders liggen rond $1.687, gemarkeerd als LS.

Het hoofd van de hoofd-en-schouderformatie ligt rond H, de bodem van oktober 2022 op $1.614. Het koopsignaal wordt getriggerd na een doorbraak van de neklijn rond $2.075,35.

De afstand tussen het hoofd ($1.614) en de neklijn ($2.075,35) bedraagt $461. Opgeteld boven het uitbraakpunt zou dit een eerste koersdoel opleveren van $2.536. Wij hebben dit koersdoel afgerond op $2.500.

De goudprijs heeft al eerder een hoofd-en-schouderformatie succesvol afgerond. Dat was in 2019, toen de neklijn N werd gebroken. Deze uitbraak is daarna bevestigd door de hogere pullbackbodems bij PB. Ik heb dat besproken in juli 2019.

Goud lange termijn

Goud verbetert, maar heeft weerstand $2.075,35 (gevormd op 7 augustus 2020) nog niet overtuigend kunnen breken. De recente serie hogere koersbodems geeft wel aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen.

Het technische beeld klaart verder op als de horde $2.075,35 op basis van de slotkoers overtuigend wordt gebroken. Steun voor de goudprijs ligt rond 1.804,80 (bodem van 3 maart 2023).

Na een uitbraak boven $2.075,35 wordt $2.500 het volgende opwaartse koersdoel. Let wel op de tussenliggende horde rond $2.145,86, waar de top van begin december ligt.

De 200-dagenlijn van de goudprijs laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

Opmerkelijk is dat rond $1.804,80 (3 maart) twee hogere bodems zijn gevormd. Deze functioneren als rechterschouders in de hoofd-en-schouderformatie.

Goud korte termijn

Goud breekt door de weerstand op $2.088,56. Het volgende kortetermijn-koersdoel ligt op $2.145,86, waar de top van begin december ligt.

Goud heeft een stevige steun rond $1.973,09 (bodem van 13 december 2023). Nu de goudprijs de correctieve fase achter zich laat, verbetert het beeld verder.

Technisch lijkt de grafiek te anticiperen op een verdere stijging.

Uitleg hoofd-en-schouderformatie

De hoofd-en-schouderformatie is een van de bekendste koerspatronen in de technische analyse. De hoofd-en-schouderformatie kan aan het einde van een lange daling voorkomen. Soms, zoals bij de goudprijs, vormt de hoofd-en-schouderformatie een tussenstap, dus een tijdelijke onderbreking in een langdurige stijging.

Kenmerk van de hhoofd-en-schouderformatie is dat deze altijd uit minimaal drie bodems bestaat, waarvan de middelste (het hoofd) de diepste is.

De hoofd-en-schouderformatie voltrekt zich doorgaans in meerdere vaststaande stappen.

Op onderstaande voorbeeldgrafiek zien we die stappen als volgt:

Het eerste signaal treedt op als er een top op gelijke hoogte (B) wordt gevormd. In feite is de sterke stijging boven bodem a ook al een potentieel positief signaal.

Er vormt zich nu een weerstand rond A-B, dit wordt de neklijn genoemd. De bodems a en c vormen de schouders van de hoofd-en-schouderformatie, bodem b is het hoofd.

De hoofd-en-schouder-bodemformatie wordt voltooid als weerstand A-B wordt gebroken.

Het is noodzakelijk dat er minimaal twee toppen gebroken worden om een hoofd-en-schouder-bodemformatie te completeren. Het kunnen er ook meer zijn. De gebroken toppen hoeven niet op gelijke hoogte liggen.

De hoofd-en-schouder-bodemformatie wordt vaak gebruikt om een eerste koersdoel te berekenen. Hiervoor berekenen we eerst de afstand tussen het hoofd b en de neklijn A-B. De uitkomst daarvan tellen we op bij de neklijn. Vervolgens kan het koersdoel - punt D - berekend worden.