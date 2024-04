De gasprijs zit een een dal

Bericht delen via:

De gasprijzen hebben afgelopen maanden een flinke schuiver gemaakt. De prijs van aardgas is sinds de high rond $3,19 op 12 januari ruim 45% gedaald. De Dutch TTF Gasfuture is sinds het high op €35/MWh van begin januari ruim 22% gezakt.

Wat opvalt, is dat de prijs van Natural Gas (aardgas) naar het laagste niveau sinds eind 2020 is gezakt. Vanuit technisch perspectief wordt het negatieve sentiment bevestigd, door neerwaartse trends op de gasmarkt.

Wat in de daling van de gasprijzen meeweegt, zijn de relatief milde winters. Ook lijken consumenten bewuster aan hun thermostaatknop te draaien, waardoor het gemiddelde gasverbruik behoorlijk daalt. Verder zijn de strategische gasopslagen gevuld en zitten sinds het begin van de Oekraïne-crisis alternatieve brandstoffen als lng in de lift.

Door de dalende gasprijzen wordt het steeds lastiger alternatieve energievormen, zoals waterstof, te exploiteren. Overigens staat de dalende gasprijs haaks op de opleving op de oliemarkten. Die heb ik hier recent besproken.

In deze column bekijk ik de langetermijn technische plaatjes van Natural Gas en van de Dutch TTF Gasfuture. Verder bekijk VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF. Deze tracker belegt in waterstofgerelateerde bedrijven die vooroplopen in de schone energie-economie.

Aardgasprijs dooft uit

Sinds de top rond $3,61 eind vorig jaar is de prijs van aardgas nagenoeg gehalveerd naar $1,83 nu. Eerder dit jaar is de koers door de bodem van april 2023 rond $2,01 gezakt. Bovendien heeft de gasprijs daarna een lagere (bearish) pullback top gevormd onder de voormalige steun bij T. Rond $2,01 ligt nu de eerste weerstand.

Per saldo zijn dit zeer negatieve signalen. Let goed op de steun van $1,52 (de bodem van 23 februari), want een doorbraak en slotstand eronder zal een nieuwe verzwakking triggeren. Daarna wordt $1,23 het volgende neerwaartse koersdoel.

De neerwaarts gerichte 200-dagenlijn van de gasprijs geeft een negatieve technische conditie weer. Overigens lijkt de gasprijs op de kortere termijn enigszins te stabiliseren.

Dutch TTF Gasfuture op de waakvlam, maar blijft kwetsbaar

Er zijn op onderstaande langetermijn-grafiek van de Dutch TTF Gasfuture meerdere negatieve technische signalen opgetreden:

De stijgende trend uit 2020 is anderhalf jaar geleden verlaten

Bij H is een Hoofd & schouder top-formatie neerwaarts gebroken

Bij T is vervolgens een fors lagere top gevormd die op serieuze verkoopdruk wijst

De vlagformatie, tussen V en W, is aan de onderkant gebroken

Recent heeft de Dutch TTF Gasfuture de steun rond C (€23/MWh) getest, waarna wat herstel is opgetreden. Op de langere termijn blijft de Dutch TTF Gasfuture echter zeer kwetsbaar. Technisch is het plaatje duidelijk neerwaarts gedraaid. Alleen op de kortere termijn is wat stabilisatie te verwachten.

Gezien de zwakke technische conditie is een neerwaartse doorbraak van de steun rond €23/MWh nog steeds niet uitgesloten. In dat geval wordt de verkoopconditie bevestigd en zal de dalende fase worden voortgezet. De volgende steunzone ligt er pas tussen €12/MWh en €15/MWh. De onderstaande grafiek van de Dutch TTF Gasfuture is gebaseerd op de wekelijkse slotkoersen.

Hydrogen Economy ETF komt op adem

De VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (ISIN: IE00BMDH1538) belegt in waterstofgerelateerde bedrijven die voorop lopen in de schone energie-economie. De tracker heeft als doel de MVIS Global Hydrogen Economy Index (MVHTWOTR) te volgen.

Voor een eerste verbetering is een doorbraak boven de weerstandvan €6,80 (de top van 2 februari) noodzakelijk. De volgende horde ligt rond €10,40 (gevormd op 4 augustus 2023) wordt gebroken.

De huidige adempauze van de Hydrogen Economy ETF vindt nog plaats binnen de dalende trend. Deze dalende trend wordt bevestigd indien de laatste koersbodems worden gebroken. Steun ligt rond €5,88 (de bodem van 1 maart). Blijf voorlopig voorzichtig met deze tracker.

Het dalende 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie. De zwakke B.O.B.-indicator suggereert dat de Hydrogen Economy ETF achter blijft bij de rest van de markt. Vooralsnog zit er geen fut in deze tracker.