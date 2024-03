Technische analyse: olieprijzen

De olieprijzen blijven hardnekkig stabiel. Brentolie heeft exact één jaar geleden een bodem gevormd rond $70,05. Sindsdien heeft de koers zijwaarts gefluctueerd boven dit low van 24 maart 2023. YTD staat Brent bijna 10% in de plus. De oliemarkt pruttelt dus op een waakvlammetje.

Dat het low ($70,05) van Brent van een jaar terug heeft standgehouden is niet helemaal toevallig. In die periode verraste OPEC+, onder aanvoering van Saoedi Arabië, de energiemarkten door de olieproductie flink te verlagen.

Dergelijke acties van de OPEC hebben blijkbaar invloed, want aan de voorgaande daling van de olieprijzen kwam toen een einde. Tussen begin 2022 en maart 2023 was de olieprijs nagenoeg gehalveerd, maar sinds maart vorig jaar beweegt Brent in zijwaartse richting.

Het beeld van Light Sweet olie (WTI) is al niet veel anders. WTI beweegt eveneens al ruim een jaar neutraal, in dit geval boven de bodem van 24 maart 2023 rond $64,41. Ook bij WTI is in maart 2023 de dalende trend omgebogen in een meer zijwaarts verloop.

Overigens blijkt dat ondanks alle inspanningen voor de energietransitie de olieconsumptie nog steeds niet gedaald is. Terwijl miljarden zijn geïinvesteerd in zonnepanelen, windmolens en elektrificatie is de dorst naar olie niet afgenomen.

Oliemarkten van het waakvlammetje af

Vooral de laatste maanden is op de oliemarkten sprake van enige verbetering. Medio en eind 2023 lijken zich hogere bodems af te tekenen. Geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en Oekraïne spelen hierbij een rol. Wellicht kan de olieprijs binnenkort van het waakvlammetje af.

Deze keer bekijk ik de langetermijngrafieken van ruwe olie. Ik begin met een beoordeling van de de wereldwijde grondstoffenindex.

Bloomberg Commodity-index veert op

De Bloomberg Commodity-index is opgeveerd vanaf de steun rond $29,15 (bodem van 2 juni). Overigens is de dalende tendens van de wereldwijde grondstoffenindex al medio vorig jaar stilgelegd.

De grondstoffenindex oogt technisch neutraal. De weerstand ligt rond $33,23 (gevormd op 22 september 2023).

Het dalende 200-daags voortschrijdend gemiddelde wijst op een zwakke technische conditie.

Brent-olie richt zich wat op

De olieprijs (Brent) beweegt al bijna een jaar grillig op en neer, in zijwaartse richting. Op de korte termijn tendeert de olieprijs richting de weerstand op $95,84 (gevormd op 22 september 2023).

De steun bevindt zich rond $70,05 (bodem van 24 maart 2023).

Een mogelijke voorbode van verbetering vormen de twee potentiële hogere bodems rond respectievelijk $71,43 (5 mei 2023) en $72,26 (15 december).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde beweegt zijwaarts. Dat wijst op een neutrale technische conditie.

WTI-olie herstelt licht

Light Sweet olie (WTI) beweegt in zijwaartse richting tussen steun $64,41 (bodem van 24 maart 2023) en weerstand $94,57 (top van 29 september 2023).

Op de korte termijn lijken zich eveneens twee hogere bodems af te tekenen rond $66,85 (medio 2023) en $67,75 (eind 2023). De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop.

Bij WTI tendeert de 200-dagenlijn zijwaarts. Dit duidt op een neutrale technische omstandigheden.