Rimpelloos vlakke opening AEX in de maak, groot verlies voor Ebusco

Er lijkt een rimpelloos vlakke opening voor de AEX aan te komen. De indicatie wijkt nauwelijks zichtbaar af van het slot van gisteren.

En misschien op bitcoin na, is de stemming op andere markten ook behoorlijk zen. Zo liggen die er nu bij:

De Europese futures liggen er vlak tot licht positief bij

In Azië blijven de koersuitslagen beperkt, behalve in Korea (+0,7%), waar chipmaler SK Hynix (+4%) er sterk bijligt en Hongkong (+1%), met stijgingen voor Baidu (+4%) en Tencent (+2%)

Wall Street begon de week met een mild baaldagje: S&P 500 en Nasdaq allebei -0,3%

EUR/USD bevindt zich op vertrouwd terrein: $1,0850

Er heerst relatieve rust op de rentemarkten

De olieprijzen hebben de weg omhoog weer ingeslagen. Brent noteert nu $86 per vat

Bitcoin nam gisteren overtuigend de horde van $70K, goud ligt na de sterke stijging even voor anker op $2.172

Dit zijn de dagen, zo in de long tail van het cijferseizoen, met een lang paasweekend voor de deur, dat het een beetje zoeken is naar richtinggevend nieuws. De markten lijken dan ook even pas op de plaats te maken, maar met een paar Amerikaanse macrocijfers op de agenda kan dat ook zomaar veranderen.

Gelukkig is er nog wel bedrijvennieuws om ons mee te vermaken. Zo kwam de geplaagde bussenbouwer Ebusco vanochtend door met de definitieve cijfers. Die blijken nog een flink stuk slechter dan waar rekening mee was gehouden. De omzet van €102 miljoen bleef ver achter bij eerdere schattingen en hetzelfde geldt voor de negatieve Ebitda van €96 miljoen. Per aandeel staat er een fors verlies van €2,01 in de boeken.

Ebusco zit niet stil: er is ingegrepen in het management. Naast een recent benoemde co-CEO vindt topman Peter Bijvelds nu ook een nieuwe COO naast zich, er wordt bovendien gesneden in de kosten en het assemblageproces wordt beter gestroomlijnd. Ebusco herhaalt, dat is positief, het omzetdoel voor 2024 van €325 miljoen en verwacht het jaar Ebitda-positief te kunnen afsluiten. De vraag is of de markt dat eerst wil zien voordat die wil geloven.

Een ander aandeel dat vandaag met jaarcijfers kwam is IEX Group, de holding waar deze website onder valt. IEX spreekt van een 'sterk jaar' en welke cijfers en ontwikkelingen achter die term schuilgaan leest u hier.

Ook in het buitenland is het een relatief nieuwsluwe dag. Vanmiddag gaat in Amerika een aandeel naar de beurs met de ticker 'DJT', niet toevallig de initialen van een ex-president. Donald Trumps social media-platform Truth Social krijgt via een reverse listing een notering aan de New York Stock Exchange. Tegen de koers die gisteren op het bord stond voor het beursvehikel is Trumps belang $3 miljard waard.

In Frankrijk kwam softwarebedrijf Atos nog met zwakke cijfers. Na een recordverlies wil het bedrijf - dat vorig jaar nog regelmatig werd genoemd als Europees aandeel met AI-fantasie - de balans drastisch herstructureren.

De agenda

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Conference Board, is het stevigste item in een verder relatief rustige beursagenda.

07:00 Ebusco Q4-cijfers

08:00 Duitsland consumentenvertrouwen april

10:00 Randstad AvA

13:30 VS orders duurzame goederen feb

14:00 VS Case Shiller huizenprijsindex jan

15:00 VS consumentenvertrouwen CB maart

En dan nog even dit

Waarom reageren de rentes de laatste tijd veel heftiger op macrocijfers dan normaal?

Rates need to calm down https://t.co/yEoEspnKV9 — FT Alphaville (@FTAlphaville) March 25, 2024

Het groeipad van Nvidia, aanvoerder van de AI-revolutie

Analysts are forecasting Nvidia's annual revenue will jump to $131 billion by 2026, more than double the $61 billion recorded in the fiscal year that just ended. $NVDA pic.twitter.com/4hSyOqkgv9 — Charlie Bilello (@charliebilello) March 25, 2024

Lang voor er Tesla was, was er Fisker. Maar hoe lang nog? De EV-pionier dreigt van de beurs - zo niet helemaal - te verdwijnen.

NYSE says it will begin delisting proceedings against Fisker https://t.co/3GOmU5Bzbx — MarketWatch (@MarketWatch) March 25, 2024

Reddit stijgt maar door