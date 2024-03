IEX BeleggersPodcast: "Het zou me niet verbazen als de rente dit jaar niet omlaag gaat"

In de IEX BeleggersPodcast van deze week ruimen we veel tijd in voor centrale banken en inflatie, want we ontvangen een bijzondere gast: monetair econoom en columnist Edin Mujagic.

Als erkend Fed- en ECB-watcher slaat hij geen speech van Jerome Powell of Christine Lagarde over, en hij heeft een opvallende mening over wat we van hen nog kunnen verwachten dit jaar.

Uiteraard komen de nodige aandelen en de luistervragen aan bod, daarvoor is ook IEX-analist Martin Crum aanwezig. Wat behandelen we allemaal in deze XL-editie van de IEX BeleggersPodcast?

Drie, vier, of misschien wel géén renteverlagingen dit jaar?

De moeizame strijd tegen inflatie (en het Hilbert van der Duim-syndroom)

Zó belangrijk zijn rente en inflatie voor beleggers

De komst (en de gevolgen) van Central Bank Digital Currency (CBDC)

De vooruitzichten voor bitcoin (we halen dit artikel van Royce Tostrams aan)

Wat gebeurde er nu precies met Besi (en de chippers) deze week?

De slecht ontvangen cijfers van Pharming en Basic-Fit

Raken de Triodos-certificaten ooit hun discount kwijt? (En zijn ze dus interessant?)

De nieuwe uitgave van IEX Expert

Luistervragen: een dead cat bounce van Archer Daniels Midland en de ideale omvang van een aandelenportefeuille

