Bitcoin breekt opnieuw uit maar smeekt om correctie

Exact één jaar geleden besprak ik hier de trenddraai van bitcoin. Met vandaag erbij, is dit mijn twaalfde blog over de cryptomunt sindsdien. Het is wat veel, ik geef het toe. Maar er is toch elke keer weer een technische reden voor een nieuwe blog.

Ook deze keer: de doorbraak boven het all-time high van eind 2021 rond 68.776. Het betreft overigens een nipte doorbraak, daarover verderop meer. Als ik al mijn voorgaande blogs in één zin moet samenvatten: Bitcoin ligt er technisch uitstekend bij. Nou vooruit, nog één zin dan: De uptrend die eind 2022 is gestart weet nog altijd intact te blijven. Ik wil wel nadrukkelijk vaststellen dat de cryptomunt onderhand aan een correctie toe is. Maar een eventuele terugval binnen de uptrend is normaal en zou geen schade aan het positieve lange termijn plaatje moeten aanbrengen.

De laatste trigger die de belangstelling in bitcoins heeft aangewakkerd was begin dit jaar bij de lancering van de eerste spot-bitcoin-ETF’s. Sinds die lancering van bitcointrackers is de bitcoinkoers bijna 70% opgelopen.

De belangstelling voor crypto's zorgde al eerder voor spectaculaire koersdoelen, onder andere van Standard Chartered Bank. Die hebben een rapport uitgebracht met een koersdoel van $120.000.

Overigens waren er vorig jaar meerdere ontwikkelingen waar de cryptomarkt technisch bezien heftig op heeft gereageerd.

In het voorjaar van 2023 brak bitcoin uit de dalende trend, na de implosie van de Silicon Valley Bank. Toen was er ook onrust bij enkele Europese banken. Alleen al omdat speculanten zich indekten tegen nieuwe onrust in de bankensector is de bitcoinkoers snoeihard opgelopen.

In de zomer van 2023 was er koersdruk in de bitcoinmarkt. Elon Musk, die bekendstaat als liefhebber van crypto's, had zijn bitcoinportefeuille afgewaardeerd.

Bitcoin stond in het afgelopen najaar in de belangstelling toen vermogensbeheerders BlackRock Inc. en Fidelity Investments werden genoemd in de race om de ETF´s op de markt te brengen.

Ook zal er binnenkort de vierde bitcoin halving plaatsvinden, waarbij de beloning voor het minen van bitcoin wordt gehalveerd. De vorige drie keer vond zowel voor als na de halving een flinke stijging van de koers plaats.

Er worden ook fundamentele redenen aangevoerd voor de opmars: zo verwachten beleggers later dit jaar een lagere rente op de kapitaalmarkten, wat bitcoins aantrekkelijker maakt

In dit artikel kijk ik naar het technische plaatje van bitcoin. Ik analyseer de kortetermijn, de langetermijn en de meerjarengrafiek. Helemaal onderaan beoordeel ik de bitcoinkoers versus de 200-dagenlijn. Omdat de afstand tussen de bitcoinkoers en de 200-dagenlijn thans bijna 85%, beweegt de cryptomunt in de gevarenzone. Dit vraagt dus om een tussentijdse correctie.

Korte termijn: bitcoin gaat door het dak

Bitcoin zet de krachtige uptrend voort. De kansen liggen duidelijk in opwaartse richting nu het patroon van hogere toppen en bodems zich blijft voortzetten. Het laatste zetje was de doorbraak boven de horde $68.776,28, het all-time high van eind 2022. Deze doorbraak is nog nipt, maar technisch kijkt de markt omhoog.

De stijgende trend heeft in eerste instantie ruimte richting ons eerst berekende koersdoel rond 80.000. Daarna wordt 100.000 het volgende berekende koersdoel. Steun zien we rond $50.629,57 (bodem van 23 februari).

Het stijgende 26-daags voortschrijdend gemiddelde (rode lijn) bevestigt een positieve technische conditie.

Lange termijn: bitcoin heeft nog steeds geen stap teruggezet

De bitcoinkoers vormt al zo'n anderhalf jaar lang consistent hogere bodems. De opmars is spectaculair. Sinds de bodem van 26 januari rond $38515,89 is de bitcoinkoers bijna 90% opgelopen. Sinds de low van september rond $26.000 is de bitcoinkoers met ruim 170% toegenomen. Deze stijgingspercentages, zeker in combinatie met de korte tijdsspanne waarin die hebben plaatsgevonden, vragen om een correctie.

In het najaar is de opmars gevalideerd, met de uitbraak boven de toppen rond $31.813,25 (van juli 2023). Vervolgens is de tussentijdse horde rond $48.205,07 (top van april 2022) gebroken.

Bovendien is recent de barrière rond $68.776,28 gepasseerd, zij het nog nipt. Hier lag het all time high van eind 2022. Omdat het all-time high van eind 2021 inmiddels met meer dan 3% is doorbroken, kunnen we wel van een geldige uitbraak spreken. Persoonlijk vindt ik de follow up van het koopsignaal erg matig.

Bedenk ook dat sinds de januaribodem rond $38515,89 bitcoin nog steeds geen enkel stapje heeft teruggezet. Nogmaals, dit smeekt om een correctie. Zie ook mijn analyse over de afstand tussen de bitcoinkoers en de 200-dagenlijn.

Ons eerst berekend koersdoel ligt rond $80.000. Daarna wordt 100.000 het volgende opwaartse koersdoel. De bitcoinkoers biedt steun rond de voormalige top op $68.776,28. De broodnodige correctie zal worden getriggerd indien de koers onder deze steun zakt.

De stijgende 200-dagenlijn, terwijl de bitcoinkoers erboven beweegt, bevestigt de positieve technische conditie.

Meerjarengrafiek: Fraaie uptrend sinds 2013

Sinds 2013 worden steeds hogere koersbodem gevormd. De marktpartijen blijven dus geloven in dit bijzondere financiële item. Er wordt in elk geval, op grote correcties, steeds hoger ingestapt of bijgekocht.

Ik heb hier al eerder aangegeven dat deze correcties, procentueel gezien, in de loop der jaren steeds kleiner worden. De drie grootste correcties van de afgelopen jaren zijn gemarkeerd met de blauwe staafjes.

2014 afstand A-B: 92,60%

2018 afstand C-D: 84,27%

2022 afstand E-F: 77,49%

Ook dit duidt op gretigheid in de markt.

Op basis van deze grafiek komen eerdere spectaculaire koersdoelen, onder andere van Standard Chartered Bank wel dichterbij. Die bracht een rapport uit met een koersdoel van $120.000.

De bitcoinkoers versus de 200-dagenlijn

De afstand tussen de bitcoinkoers en de 200-dagenlijn bedraagt bijna 85%. Dat impliceert dat koers extreem ver van de comfortabele koerszone is verwijderd. Onder normale omstandigheden staat de koers nooit meer dan 30% boven de lijn van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde.

Om de afwijking van de bitcoinkoers ten opzichte van de 200-dagenlijn goed zichtbaar te maken, is de 200-dagenlijn op onderstaande grafiek strak getrokken tot een horizontale lijn (paarse lijn).

De getallen op de Y-as, de verticale as, geven de procentuele afwijking van de bitcoinkoers ten opzichte van de 200-dagenlijn (paarse lijn) weer. De bitcoinkoers zelf wordt weergegeven door de grillige lijn erboven. Deze lijn heeft drie kleuren:

Zwart: de bitcoinkoers bevindt zich minder dan 30% van de de 200-dagenlijn af, dus in de veilige zone

Blauw: de koers nadert de gevarenzone, waarbij het risico dreigt dat de 30% zone wordt overschreden

Rood: de koers bevindt zich meer dan 30% van de de 200-dagenlijn af, dus in de gevarenzone

De koers van bitcoin is 84,75% verwijderd van haar 200-dagenlijn. Dat is extreem ver. Dat impliceert dat bitcoin in de gevarenzone noteert.

Ook bij deze indicator geldt de waarschuwing dat het bereiken van de gevarenzone niet direct betekent dat een correctie nu op de loer ligt. Want bij een item in een sterke stijgende trend kan die soms maandenlang in de gevarenzone bewegen.