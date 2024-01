Empire Wind 2 zegt contract met Sif op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Empire Offshore Wind heeft het contract met Sif voor de levering van monopolies voor Empire Wind 2 voor de kust van New York opgezegd. Dit maakte de Roermondse fabrikant bekend. De beëindiging zal gevolgen hebben voor de productieplanning voor 2025 en 2026, maar de prognoses voor de aangepaste EBITDA voor 2025 en 2026 blijven ongewijzigd, aldus Sif. De financiering van Sifs plannen om de productiefaciliteiten op Maasvlakte 2 Rotterdam uit te breiden is geborgd doordat het deel van de voorfinanciering voor Empire Wind 2 wordt omgezet naar een eeuwigdurende obligatie. "De annulering zal geen gevolgen hebben voor de opstart van de nieuwe fabriek, hoewel Sif verwacht dat de opvoering van de productie minder steil zal zijn dan aanvankelijk gepland", aldus het Roermondse bedrijf donderdag. Onder het opgezegde contract zou Sif 84 monopolies voor Empire Wind 2 leveren. Ook onderhandelde Sif over de productie van 84 transitiestukken. De beëindiging van het Empire Wind 2-contract betekent dat de eerder gecontracteerde capaciteit uit het orderboek van Sif wordt verwijderd. Als gevolg hiervan bedraagt het orderboek van Sif vandaag een totaal van 550 kiloton, inclusief het deel van het orderboek dat betrekking heeft op de productie in het vierde kwartaal van 2023. Van deze 550 kiloton heeft 210 kiloton betrekking op exclusieve onderhandelingen. Volgens de voorwaarden van het contract voor monopiles voor Empire Wind 2, een project van Equinor en BP, heeft Sif recht op annuleringskosten bij voortijdige beëindiging van het contract. Details verstrekte Sif donderdag niet. Equinor zal proberen de gaten in het productieschema van Sif op te vullen die ontstaan als gevolg van de beëindiging van het Empire Wind 2-contract. "Sif heeft er vertrouwen in dat het ondanks deze annulering met succes de productievolumes voor 2026 kan vullen en dat de volume- en EBITDA-projecties voor 2026 kunnen worden gehandhaafd met een EBITDA van minimaal 160 miljoen euro." Het monopile-contract voor Empire Wind 1 wordt voortgezet zoals gepland en de productie hiervoor zal naar verwachting van Sif in de tweede helft van 2024 beginnen. Bron: ABM Financial News

