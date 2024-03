AEX opent lager, China is (te) ambitieus en nieuwe mijlpalen voor chipaandelen

Wat er gisteren bij kwam gaat er deze morgen af bij de AEX. De uitslagen zijn niet groot, de openingsindicatie wijst op een daling van 0,3%.

Zo staan de markten er nu bij:

De Europese futures wijzen licht (0,3%) omlaag

In Azië veel rood op de borden, vooral in Hongkong (-2,5%). De Nikkei in Japan houdt net het hoofd boven water (+0,1%)

Wall Street begon de week zonder overtuiging: S&P500 -0,12%, Nasdaq -0,4%

Eurodollar bleef stabiel op $1,0849

De olieprijs (WTI) noteert weer boven $78

Bitcoin is bezig aan een fantastische run, maar deed vannacht een klein stapje terug

Goud is sinds vorige week weer aan het stijgen, volgens Royce Tostrams een technische uitbraak

In China is het Nationale Volkscongres van start gegaan. Premier Li Qiang zette volgens verwachting het groeidoel voor de Chinese economie weer op 5%. Ambitieus, maar hoe dat behaald kan worden met het huidige gesputter onder de motorkap maakte hij minder goed duidelijk en dat verklaart mede het zwakke sentiment in Azië.

Wall Street had er gisteren ook niet veel zin in, maar de chipaandelen trekken zich daar niet veel van aan en vieren hun eigen feestje. Superaandeel Super Micro steeg dit jaar al meer dan 250% en gooide daar gisteren nog eens 18% bovenop toen bekend werd dat het wordt opgenomen in de S&P 500.

Nvidia breikte bijna routineus weer een nieuwe mijlpaal in de waardering. Na eerder Amazon en Alphabet gepasseerd te hebben, ging het ook de mondiale nummer drie in beurswaarde, het Saoedische Aramco, voorbij.

#Nvidia leaps Saudi Aramco to be world’s 3rd most-valuable firm. Chipmaker rallies 70% in 2024, adding $883bn in value. Now worth $2.2tn vs Aramco's $2.01tn. Stock trails only Apple and Microsoft in market capitalization. pic.twitter.com/Gmld6HHOEG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 4, 2024

Magnificent Seven-collega Tesla heeft het daarentegen zwaar dit jaar en bleek gisteren ook nog eens te kampen te hebben met tegenvallende verkoopcijfers in China. Het aandeel leverde nog maar eens 7% in.

Nu de meeste bedrijven zijn doorgekomen met jaarcijfers begint de markt zich weer druk te maken over centrale banken en hun rentebeleid. Komende donderdag is de ECB aan de beurt met een rentebesluit, over twee weken de Fed. Macrocijfers, zoals de Amerikaanse ISM dienstenindex vandaag, gaan weer flink bestudeerd worden.

Consensus is dat zowel ECB als Fed op die vergaderingen hun kruit nog even droog houden, maar de vraag is wanneer (en of) Powell en Lagarde de tijd wel rijp achten voor een renteverlaging. Met redelijk tot goede economische data en een arbeidsmarkt die nog op volle toeren draait, is de druk op de Fed en de ECB om snel te verlagen aardig afgenomen.

Dat laten ook de inflatieverwachtingen in Amerika zien.

De korte termijn inflatie verwachtingen die in de markt zijn ingeprijst zijn aan het stijgen. Hier 1 jaar, 2 jaar en ter vergelijking 10 jaar)

Gaat dat invloed krijgen op de Fed en de verwachtingen dat ze rente snel gaat verlagen. pic.twitter.com/SpklZe5uxb — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 4, 2024

Waar de VS de afgelopen jaren altijd een poosje voorliep op Europa, wijst de consensus nu op een gelijktijdige renteverlaging die pas in juni plaatsvindt. Tussentijds kan uiteraard veel gebeuren; van de ECB is bekend dat het bestuur sowieso wil wachten op belangrijke arbeidsmarktdata in mei, als de uitkomsten van de loononderhandelingen bekend zijn.

Eén bedrijf verscheen deze ochtend op het Damrak tussen de schuifdeuren met cijfers: het kleine maar fijne techfonds TKH. De omzetstijging met 1,7% tot €1,85 miljard was in de prik en de EBITA viel met €237 miljoen in de verwachte bandbreedte - zelfs lichtjes aan de bovenkant. TKH verhoogt het dividend naar €1,70 per aandeel (was €1,65).

Nieuws

De headlines sinds het slot van gisteren:

08:26 Iets minder omzet voor Bayer

08:07 Licht lagere start AEX voorzien

07:55 TKH overtreft winstverwachtingen

07:54 Beijing geeft groeidoelstelling van 5 procent

07:37 Mithra zet zichzelf in de etalage

07:25 Hongkong scherp lager bij start Volkscongres

07:11 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:02 Japanse economie groeit iets harder dan gedacht

07:00 Stabiele groei Chinese economie

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:55 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

04 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

04 mrt Wall Street licht lager gesloten

04 mrt Olieprijs lager gesloten

04 mrt Correctie: Europese beurzen overwegend lager gesloten

04 mrt Wall Street koerst af op lager slot

04 mrt Sebastiaan Boelen benoemd tot CFO Marel

Agenda

Na het beperkte setje kwartaalcijfers deze ochtend staan er weinig items op de agenda die garant staan voor spektakel. Maar, in aanloop naar de ECB-vergadering van donderdag wordt waarschijnlijk wel met bovengemiddelde aandacht gekeken naar de Europese data die vandaag uitkomen. En in de middag kan een mee- of tegenvallende ISM-index ook voor wat actie zorgen.

00:30 Japan inkoopmanagersindex diensten feb (def)

00:30 China inkoopmanagersindex diensten feb (def)

07:00 Bayer Q4-cijfers

07:30 TKH Q4-cijfers

08:00 D'Ieteren Q4-cijfers

10:00 EU inkoopmanagersindex diensten feb (def)

11:00 EU producentenprijzen jan

13:00 Target Q4-cijfers

15:45 VS Inkoopmanagersindex industrie S&P feb (def)

16:00 VS Inkoopmanagersindex diensten ISM feb (consensus: 53)

16:00 VS fabrieksorders jan

22:00 NIO Q4-cijfers

Shortposities

De top-10 shortposities in het AFM-register (bron: Shortsell.nl)

En dan nog even dit

Ook in Europa is een handjevol bedrijven goed voor het merendeel van het rendement.

De marktstijging wordt smaller en smaller, ook in Europa. Ruim 2/3 van de stijging komt ook in Europa van de top 7.

(Bofa). pic.twitter.com/G5zRcSS3M2 — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 4, 2024

Sterker, in het land van de Magnificent Seven overheersen de grote bedrijven de markt een stuk minder dan in andere landen.

The US equity market is one of the least concentrated in the world https://t.co/ObfDJu2O0G — FT Alphaville (@FTAlphaville) March 4, 2024

De 'landing' van de Amerikaanse economie:

Check out this *beautiful* chart of consensus US growth forecasts for 2024. Not even a soft landing, just a brief refuelling. https://t.co/fMXEIfrQXu pic.twitter.com/EM2tgeC8xe — Robin Wigglesworth (@RobinWigg) March 4, 2024

"De beste laptop voor AI", aldus Apple over zijn eigen Macbooks. Maar doet Apple nog wel mee in de AI-race?