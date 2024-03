Cijfers vinden wisselend onthaal op positief gestemd Damrak

De AEX is de nieuwe beursmaand goed begonnen: de index sloot 0,7% hoger. De cijfers van vandaag kregen een wisselend onthaal. Ook de AMX sloot hoger (+0,5%), maar de AScX (-0,6%) bleef achter.

Maart roert zijn staart, luidt het gezegde. Daar was aanvankelijk niets teveel van gezegd. De koers van de AEX schommelde gedurende de dag alle kanten op, maar uiteindelijk wist de index overtuigend hoger te eindigen. Aan het eind van de ochtend zorgde een tegenvallend Europees inflatiecijfer voor een kortstondige dip, maar die plooi werd al snel weer gladgestreken.

Wisselende rapportcijfers over kwartaalresultaten

Vier bedrijven publiceerden hun Q4-cijfers en deze werden wisselend ontvangen. Aegon incasseerde een gevoelig koersverlies van 5,5%. Branchegenoot NN Group, gisteren nog publiekslieveling, werd mee omlaag getrokken (-3,6%). Dat gold ook voor ASR Nederland, al hield deze verzekeraar de schade redelijk beperkt (-0,6%).

De koers van Heijmans was in aanloop naar de cijferpublicatie flink opgeveerd, maar nadat de bouwer de boeken had geopend, liep de lucht er weer uit.

In het kader van de Nationale Complimentendag kregen IMCD (+7,9%) en vooral Corbion (+11,6%) een schouderklopje van de belegger.

IMCD heeft in 2023 de resultaten uit 2022 niet kunnen evenaren, doordat de omzet en winst onder druk stonden, maar daarvoor was ook al gewaarschuwd. De cijfers van Corbion bevatten na een eerste indicatie eerder dit jaar geen grote verrassingen meer, maar dat het bedrijf voor het eerst in zeven jaar het dividend opkrikt (5 cent erbij), viel bij beleggers in de smaak.

Ook de chippers en Adyen lagen er vandaag goed bij.

Aegon weet beleggers niet te overtuigen, maar is dat wel terecht?

We zagen vandaag relatief kleine uitslagen in de AEX-index, maar dat geldt niet voor Aegon, dat met 5,5% onderuit ging. De negatieve reactie wekt bij Martin Crum van de IEX Beleggersdesk enige verbazing, want de verzekeraar heeft per saldo wat beter gepresteerd dan verwacht.

De inmiddels hoofdzakelijk Amerikaanse verzekeraar, die zetelt op Bermuda, was de laatste van de drie verzekeraars op het Damrak die de boeken opende. Dat is een mooi moment om de balans op te maken. Welk aandeel kunt u het best in portefeuille hebben? En hebben de cijfers nog aanleiding gegeven tot verschuivingen in het ranglijstje van Crum? U kunt het lezen in deze analyse.

Beleggers stellen mening Bpost bij

Na de cijfers van PostNL, dat vorig jaar grossierde in winstwaarschuwingen, was het vandaag de beurt aan de Belgische concullega Bpost. Ook dit bedrijf wordt geraakt door stijgende loonkosten. Het postbedrijf keert bovendien wat minder dividend uit dan gehoopt. Toch is analist Peter Schutte naar eigen zeggen 'niet onverdeeld negatief' over dit bedrijf.

Aandeelhouders deelden aanvankelijk een tik uit, maar keerden later op hun schreden terug, waardoor het aandeel uiteindelijk 4,8% hoger de dag uit kon gaan.

Inflatie eurozone valt tegen

Behalve bedrijfscijfers kwamen er ook enkele belangrijke macro-economische cijfers. Nadat gisteren bekend werd dat de Amerikaanse PCE-inflatie duidelijk op de weg terug is (van 2,8% op jaarbasis naar 2,4%), stond vandaag de inflatie in de eurozone op het programma.

Dit cijfer viel licht tegen. De consumentenprijzen waren in februari met 2,6% gestegen, tegen een groei van 2,8 in januari. Economen hadden gerekend op een sterkere afkoeling naar 2,5%. De kerninflatie kwam volgens Eurostat uit op 3,1% op jaarbasis, tegen 3,3% in januari. Ook dat viel tegen, want er was op 2,9% gehoopt. Het laatste stukje richting de door de ECB gewenste 2% gaat dus in een slakkengang.

Inkoopdata geven wisselend beeld

De dag stond verder in het teken van inkoopmanagersindexen voor de industrie over februari. Ook hier zien we zowel een lach als een traan.

In China neemt de groei iets toe. In de VS wijzen de cijfers twee verschillende richtingen op: de meting van S&P duidt op een verdere groei, terwijl de index van ISM onverwacht wees op krimp. Die tegenstrijdigheid zien we vaker, maar het maakt het er niet overzichtelijker op. Japan en de eurozone krimpen verder, hoewel het cijfer van Duitsland wel ietsje beter was dan de eerdere meting.

Hieronder de cijfers. Een indexstand onder de 50 duidt op krimp, erboven op groei.

Japan: van 48,0 naar 47,2 --> verdere krimp dus

China: van 50,8 naar 50,9--> de groei komt op stoom

Nederland: van 48,9 naar 49,3 --> afnemende krimp

Duitsland: van 45,5 naar 42,5 --> laagste niveau in vier maanden

Frankrijk: van 43,1 naar 47,1 --> krimp, maar hoogste niveau in een jaar

Eurozone: van 46,6 naar 46,5 --> verdere krimp

Groot-Brittannië: van 47 naar 47,5 --> krimp neemt af

VS (gemeten door S&P): van 50,7 naar 52,2 --> sterkere en hoger dan verwachte groei

VS (gemeten door ISM): van 49,1 naar 47,8 --> onverwachte krimp

Wall Street komt op stoom

Na een aarzelend begin, komt Wall Street aardig op stoom, waarmee het positieve momentum na de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers van donderdag standhoudt.

Wel blijkt de brand bij middelgrote regionale banken, die vorig jaar oplaaide, nog niet helemaal geblust. New York Community Bank ziet vandaag een kwart van zijn beurswaarde in rook opgaan nadat het bedrijf een verlies van $2,7 miljard rapporteerde, mede door de overname van onderdelen van de omgevallen Signature Bank vorig jaar. Ook blijken de procedures bij het verstrekken van kredieten niet op orde te zijn. Het bedrijf heeft ook per direct een nieuwe CEO gekregen.

Ook weet Elon Musk andermaal de schijnwerpers op zich gericht. De topman van Tesla en X daagt Microsoft-partner OpenAI en topman Sam Altman voor de rechter wegens contractbreuk. De koers van Microsoft reageert er evenwel lauw op.

Lange rentes staan licht onder druk

Weinig beweging in de tienjaarsrentes. De Amerikaanse daalt met 3 basispunten en die van België met 1 basispunt. De rest ligt nagenoeg vlak. Op weekbasis is de Amerikaanse rente met 7 basispunten opgelopen en de Nederlandse met zes basispunten.

Nederland: 2,70%

België: 2,99%

Duitsland: 2,41%

Fankrijk: 2,90%

Italië: 3,88%

VS: 4,21%

De brede markt

De AEX eindigde 0,7% hoger. Daarmee moeten we de Belgen (+1%) voor ons dulden, maar laten we de Fransen (+-,1%) en Duitsers (+0,3%) de hielen zien.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt licht naar 13,49.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,1%, S&P500 +0,4% en Nasdaq +0,6%

De euro maakt een pas op de plaats en noteert 1,0832 dollar.

De goudprijs heeft er zin in: 1,9% erbij op $2.083,59 per troy ounce.

De bitcoin is nog steeds niet te stuiten en staat 0,4% hoger op $51.553,62.

De olieprijzen gaan als een speer. De koers van Brent staat 2,6% hoger op $83,93. WTI koerst 2,9% hoger op $80,44.

Verder op het Damrak

Corbion en IMCD krijgen beleggers op de banken voor de cijfers. De resultaten van Aegon en Heijmans vallen minder in de smaak.

De koers van Ebusco steeg met 3,5% nadat het Eindhovens Dagblad had gemeld dat de fabrikant van elektrische bussen bij de hoofdvestiging in Deurne tientallen banen gaat schrappen.

Arcadis (+0,9%) heeft in consortiumverband vier raamcontracten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de wacht gesleept.

IMCD wint 7,9% na cijfers en een flinke koersdoelverhoging door Degroof Petercam.

Besi (+0,7%) stijgt met de andere chippers mee en werd ook getrakteerd op een koersdoelverhoging door KBC Securities

NN (-3,6%) daalt mee met Aegon en is daardoor een deel van de koerswinst van gisteren weer kwijt. Maar per saldo blijft er deze week nog een fraaie koerswinst over.

Ook branchegenoot ASR Nederland (-0,4%) hield uiteindelijk geen droge voeten.

De koers van SBM Offshore zat gisteren al in de lift na de cijfers en stijgt vandaag vrolijk door.

Ook Fugro (+2,9%) zet het feest nog even voort.

Just Eat Takeaway zwabbert al de hele week. Vandaag ging er 3,4% van de koers af. Donderdag stond het aandeel nog op winst, de dag ervoor op verlies.

Heijmans (-4,5%) is de koerswinst van gisteren weer kwijt, na cijfers.

In Duitsland krijgt Volkswagen (-4,7%) een flinke optater na een omzetwaarschuwing.

Grootste stijgers en dalers afgelopen week

Als we de balans opmaken, kunnen we concluderen dat het een risk-on weekje was. De chipaandelen stonden vorige week onder druk, maar hebben zich afgelopen week goed weten te revancheren. Besi eindigde per saldo 9,7% hoger, ASML won 3,3% en ASMI 2,6%. IMCD (+6,2%) en NN Group (+5,8%) werden beloond voor hun kwartaalcijfers.

De afstraffing van Aegon van vandaag doet dit aandeel in de top 5 van grootste dalers in de AEX belanden. Ook Heineken (-4,4%), Prosus (-4%), Unilever (-3,6%) en RELX (-2,8%) belandden in de bezemwagen.

Ook in de AMX vinden we veel bedrijven terug die afgelopen week hun Q4-cijfers hebben gepresenteerd: Fugro (+13,7%), Corbion (+7,3%), SBM Offshore (+7,3%) en Allfunds (+6,1%). AMG, dat een week eerder al de boeken opende, wint op weekbasis 7,7%.

In de AScX is Air France-KLM (-9,4%), dat eerder deze week de jaarcijfers overhandigde de grootste daler. Het nogal volatiele Vivoryon (+6,6%) voert de lijst aan.

Koers bitcoin stijgt in één week met $10.000

Het dak is er af bij bitcoin. In één week tijd is de munt $10.000 extra waard geworden, wat neerkomt op een koersstijging van 22,3%. Veel andere cryptomunten liften mee, op de stablecoins tether (USDT) en USDC na, die vlak liggen.

De koers van ethereum is afgelopen week met 16,9% omhoog geknald. Solana doet het al helemaal goed, met een koerswinst van 32%. Op twaalfmaandsbasis doet deze crypto zelfs +488%. Doge ging afgelopen week weer eens 'to the moon': +51,4%. Cryptogekte alom dus, al lijkt het FOMO-gevoel wel wat minder dan enkele jaren geleden.

Adviezen

Een adviesverlaging voor Aegon:

Aegon: koersdoel blijft €5,50, maar advies omlaag van accumulate naar hold - KBC Securities

IMCD: naar €145 van €135, maar advies blijft houden - Degroof Petercam

Besi: naar €143 van €115, met onveranderd houd-advies - KBC Securities

IEX BeleggersPodcast:

Nu de koersen zo fors zijn gestegen, worden steeds meer beleggers bevangen door hoogtevrees. Is het niet eens tijd voor een (gezonde) correctie? In de IEX Podcast, die zoals elke week deskundig wordt gehost door collega Kim Bergsma, gaat Pieter Kort met Hildo Laman (hoofd van de IEX Beleggersdesk) en Peter Paul de Vries (oprichter en CEO van Value8) op zoek naar 'normale' en ondergewaardeerde aandelen.

Ook komen Buffett, de chippers, de verzekeraars en Just Eat Takeaway (een aandeel waarvoor geldt: you love it or you hate it) voorbij. Én de jubilerende VEB (De Vereniging van Effectenbezitters), waar De Vries jarenlang aan het roer stond en hij menig CEO het zweet op de lippen bezorgde.

Agenda: beursweek komt traag op gang, maar daarna barst het los

Over de agenda voor maandag kunnen we kort zijn. Die is maagdelijk leeg, op de cijfers van Henkel na. U heeft ongetwijfeld producten van deze Duitse multinational in in uw badkamer, washok of werkkamer staan, want het concern voert merken als Persil, Silan, Pritt, Pattex, Fa en Schwarzkopf.

De dagen erna zijn er nog meer cijferaars, maar de grootste drukte hebben we inmiddels wel achter de rug. Dinsdag is TKH nog aan de beurt en donderdag volgen CTP en Envipco. Dit laatstgenoemde bedrijf (producent van legeflessen- en blikautomaten) lijkt eindelijk de weg omhoog te hebben gevonden. In het buitenland komen nog wel enkele smaakmakers met cijfers, waaronder Bayer, Nio, Deutsche Post, Broadcom en Oracle.

Verder kunnen beleggers zich vermaken met een keur aan macrodata, waaronder opnieuw inkoopmanagersindexen, maar ditmaal voor de diensten (dinsdag) en niet te vergeten het Amerikaanse arbeidsmarktrapport (vrijdag). Maar de aandacht zal waarschijnlijk vooral uitgaan naar de ECB, die donderdag een rentebesluit neemt.

En dan nog dit:

Daar zijn de Belgen mooi mee weggekomen:

Is sturen op data doorgeschoten?

Wordt crypto salonfähig?

De impact van dividend. En ook het verschil tussen de DAX en de AEX: de DAX is een herbeleggingsindex en de AEX niet.

Dat was het voor nu.