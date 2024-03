Gloednieuw bullmarktfeestje staat op het punt van beginnen

De wispelturigheid van de afgelopen dagen doet anders vermoeden. Maar wereldwijd zijn vrijwel alle beursindices technisch uitgebroken. Bovendien hebben de meeste beurzen met succesvolle pullbacks hun eerdere koopsignalen bevestigd.

Daarmee liggen de de wereldwijde aandelenmarkten uitstekend op koers voor een nieuwe bullmarkt. Vooral de eensgezindheid bij de technische uitbraken op alle aandelenbeurzen is opvallend. Dit doet mijn hart als technisch analist sneller kloppen.

Wall of worry

Het gaat in dit fraaie technische profiel niet over het afgelopen cijferseizoen, noch over inflatie, eventuele renteverlagingen en geopolitieke spanningen. Als er al zorgen zijn over het fundamentele draagvlak in de economie, vast staat dat de markten dit positief hebben verdisconteerd.

Technisch bezien hebben dus vrijwel alle beurzen koopcondities weten te realiseren. Uitzondering is de Nasdaq Composite index, die nog boven oude toppen moet uitbreken. Daar staat tegenover dat deze technologiebarometer inmiddels wel een stijging van bijna 60% heeft gerealiseerd.

Verder staan Chinese aandelen weliswaar op steun, echter nog zonder technische uitbraken. In mijn diverse outlooks voor 2024, eind december, had ik al gewezen op de positievere technische plaatjes van de meeste aandelenbeurzen

Op basis van de recente technische ontwikkelingen kunnen we voor de komende tijd meerdere conclusies trekken:

De echte bullmarkt op de aandelenmarkten staat pas in de beginfase

Dit wordt een zeer sterk beursjaar

Nederland behoort waarschijnlijk tot één van de beter presterende beurzen

Europa gaat gelijk op met Wall Street

Azië ontwikkelt zich verdeeld, maar met een hoofdrol voor Japan

Technologie moet nog uitbreken

Halfgeleiders lopen wel voorop

In deze blog kijk ik op basis van de lange termijn grafieken naar de belangrijkste Europese, Amerikaanse en Aziatische aandelenbeurzen: AEX-index, Euro Stoxx 50-index, DAX-index, CAC40-index, Bel20-index, Dow Jones index, S&P500 index, Nasdaq Composite index, SOX-index, Dow Transportation index, Nikkei index, China Shanghai Composite index, Hang Seng index en de Nikkei index,

Nederlandse beurs heeft weerstand opzij gezet



De AEX-index heeft een sterk koopsignaal gegenereerd nadat het all time high van eind 2021 rond 829,66 opwaarts is gebroken. Die oude weerstand fungeert nu als steun. Op kortetermijn kan de Nederlandse hoofdindex naar 880, op langeretermijn naar 1.000 punten. De opwaartse 200-dagenlijn valideert een sterke technische conditie.



Euro Stoxx 50-index valideert koopsignaal



De Euro Stoxx 50-index is opwaarts uitgebroken nadat de barrière rond 4.415,23 (gevormd op 19 november 2021) is gepasseerd. Ook die voormalige weerstand fungeert nu als steun.

Technisch heeft de aandelenindex van de 50 bedrijven met de hoogste beurswaarde in de eurozone de weg naar boven vrijgemaakt. Er ligt een koersdoel rond weerstand 5.522,42 (gevormd op 10 maart 2000). De opwaarts gerichte 200-dagenlijn geeft een sterke technische conditie weer.



DAX-index heeft uptrend hervat

Ook de Duitse beurs heeft de weg omhoog hervat. Het technisch signaal hiervoor was de doorbraak door het oude all time high van 16.290,19 (gevormd op 19 november 2021). Die oude weerstand fungeert nu als steun.

De DAX beweegt in uncharted territory, met een berekend eerste koersdoel rond weerstand 19.000. De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een positieve technische conditie.



CAC40-index realiseert opwaartse uitbraak

De Franse beurs heeft de weerstand rond 7.581,26 (gevormd op 28 april) overtuigend gebroken. Ook bij de CAC40 fungeert die oude weerstand nu als steun. Het technische plaatje van de de CAC40 wijst op een positief koersverloop, op langeretermijn richting 9.500.

De opwaartse 200-dagenlijn signaleert een verbeterde technische conditie. Ook het feit dat de index er weer boven beweegt is positief.

Bel 20-index nipt uit dalende trend gebroken

De Belgische beurs heeft als een van de weinige Europese aandelenbeurzen nog geen langetermijn koopcondtie bereikt. De Bel 20-index heeft nog meerdere hordes, de topjes van 2023, te overwinnen.

De echte zware barrière ligt rond 3.962,29 (top van 20 januari). Pas na een uitbraak daarvan kunnen de trossen los. De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) beweegt nog steeds zijwaarts. Dit geeft een neutrale technische conditie aan.

Dow Jones oogt technisch krachtig

De Dow heeft eind 2023 een koopsignaal gegenereerd, nadat dat vorige all-time high van begin 2022 rond 36.945 is gebroken. Die oude barrière fungeert nu als steun.

De Dow Jones-index heeft vervolgens het oude uitbraakniveau met succes teruggetest (hoger bodempje boven de top van 2022). Er ligt een eerste (berekend) koersdoel ligt op 45.000. De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een sterke technische conditie.



S&P 500 bevestigt bullmarkt

De S&P 500-index genereerde een langetermijnkoopsignaal nadat het all-time high rond 4.818,40 punten (van januari 2022) is gebroken. Hierdoor heeft de S&P 500-index ruimte gemaakt met 6.000 als berekend koersdoel.

Die oude weerstand rond 4.818,40 punten fungeert nu als steun. De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een sterke technische conditie.

Amerikaanse halfgeleiderindex is uitgebroken



De SOX-index, die het koersverloop van de grootste Amerikaanse halfgeleiderbedrijven volgt, ligt er technisch uitstekend bij. Nadat het all-time high van 7 januari 2022 op 4.068,15 werd gebroken, is een koopsignaal opgetreden.Die oude weerstand rond 4.068,15 punten fungeert nu als steun.

Omdat de SOX in uncharted territory beweegt, zijn er geen referentiepunten waar we ons op kunnen richten. Derhalve is het koersdoel berekend, dat ligt op 6.000.De stijgende 200-dagenlijn signaleert een positieve technische conditie.



Nasdaq Composite zet all-time high onder druk

De Nasdaq Composite-index loopt een beetje achter, het all-time high van 26 november 2021 rond 16.212,23 punten is nog steeds niet gebroken. De succesvolle pullbackbodem boven de top van medio 2023 rond 14.446,55 geeft overigens een positief voorteken.

Ook de stijgende 200-dagenlijn van de Nasdaq Composite signaleert een positieve technische conditie. Na een uitbraak boven het all-time high wordt 20.000 het volgende berekende koersdoel.

Transportsectorindex trekt sprintje

De NY-Nasdaq Transportation-index is overtuigend door het all-time high rond 6.949,44 punten van november 2021 gebroken. Die voormalige horde rond 6.949,44 punten fungeert nu als steun.

Na deze uitbraak kan een eerste koersdoel rond 8.250 berekend worden. Het opwaarts gerichte 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt een positieve technische conditie.

Japanse beurs test cruciale steun

Het laatste stuk van de imposanter rally is ingezet nadat de Nikkei 225 index de tussenliggende horde rond 33.772,89 punten (toppen na 23 juni) heeft gebroken. We missen nog wel de traditionele pullback.

Thans breekt de Japanse beurs, nog nipt, door het all-time high rond 38.957, de top van 29 december 1989. Technisch loopt de Japanse beurs voorop in de wereldwijde bullmarkt. Het eerst berekende koersdoel ligt rond 43.000, het volgende rond 47.000.

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt de positieve technische conditie van de Japanse beurs. Bovendien weet de 200-dagenlijn de correcties van de Nikkei op te vangen.

Hang Seng-index maakt pas op de plaats

De steun van Hang Seng-index rond 14.597,31 punten (bodem van november 2022) is intact. Er is zelfs een eerste hogere bodem gevormd rond 14.794,16 punten. We constateren dat het aanbod boven afneemt.

Echter pas na een opwaartse doorbraak door de weerstand rond 17.135,12 punten (top van 5 januari) zou de dalende trend verlaten worden. De dalende 200-dagenlijn bevestigt de zwakke technische conditie.

China Shanghai Composite index klimt voorzichtig uit het dal

Nu China Shanghai Composite index boven de koersbodems van 2022 geklommen oogt het technische beeld minder negatief.

Hiermee is de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd, wat aangeeft dat het aanbod boven de markt afneemt. De neerwaartse trend staat nu onder druk. Pas na een doorbraak boven weerstand 3.089,77 punten (gevormd op 24 november 2023) klaart het beeld op.

De dalende 200-dagenlijn zou nog roet in het eten kunnen gooien.