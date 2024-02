AEX gaat vlakke opening tegemoet, maar inflatie VS kan markt nog flink in beweging zetten

De futures kleuren heel lichtgroen, maar het oogt broos. Beleggers verwerken een enorme stroom cijfers. Zet uw wekker om 14.30 uur, want dan komt de Amerikaanse PCE-inflatie, die bepalend is voor de timing van de eerste renteverlaging door de Fed.

De meeste cijferaars van vandaag weten positief te verrassen. De verzekeraars zien ruimte om het dividend op te krikken. En dan is het ook nog schrikkeldag, wat goed is voor de economie. Met zoveel positief nieuws zou het sentiment toch wel moeten keren, zou je denken.

NN keert meer uit aan aandeelhouders

NN Group heeft in de tweede helft van vorig jaar meer kapitaal gegenereerd dan een jaar eerder. Ook vloeit er meer geld naar de aandeelhouders dan analisten hadden voorzien: de verzekeraar wil €3,20 dividend uitkeren, 15% meer dan een jaar eerder en ook een dubbeltje meer dan analisten hadden verwacht. Ook gaat NN structureel meer eigen aandelen inkopen.



Ook ASR Nederland trekt dividend op

Ook ASR Nederland trekt het dividend op, eveneens nadat aanzienlijk meer kapitaal werd gegenereerd. Het dividend gaat met 19 cent omhoog naar €2,89. De solvabiliteit is wel flink gedaald (van 215% medio 2023 naar 176% aan het einde van het jaar), maar dat komt voor een groot deel (31 van de 39 procentpunten) door de overname van Aegon Nederland. Als ASR Knab verkoopt, gaat de solvabiliteit naar verwachting weer met circa 13 procentpunt omhoog.



Winstverdriedubbelaar bij Fugro

Fugro zag de nettowinst afgelopen jaar drie keer over de kop gaan, mede dankzij de energietransitie (offshore wind). Dat geeft het bedrijf ook ruimte om na jaren eindelijk weer dividend uit te keren. Aandeelhouders kunnen €0,40 per aandeel tegemoet zien.







Recordomzet SBM Offshore

Oliedienstverlener SBM Offshore heeft afgelopen jaar een recordomzet geboekt van $4,5 miljard: 38% meer dan in 2022. Dit was ook meer dan de al bij Q3 verhoogde omzetprognose van $4,4 miljard. Ook het EBITDA-resultaat zat in de lift, maar dit cijfer kwam met $1,3 miljard precies uit volgens verwachting.



Komend jaar zal het naar verwachting een tandje minder worden, vooral vanwege fors lagere inkomsten uit het segment Turnkey.

CM.com: voor eerst in drie jaar weer positieve EBITDA

CM.com heeft in de tweede jaarhelft van 2023 een positieve EBITDA geboekt, en dat was voor het eerst sinds 2021. De genormaliseerde EBITDA kwam uit op €2,8 miljoen, exclusief €1,0 miljoen aan herstructureringskosten. De brutowinst bereikte een recordniveau. Het concern verwacht dat de kosten verder zullen dalen en de brutowinst en EBITDA verder zullen stijgen.

Air France-KLM in rode cijfers

Air France-KLM zag de omzet aantrekken door het herstel van het internationale vliegverkeer. Het bedrijf dook wel in de rode cijfers en het verlies is ook groter dan analisten hadden verwacht.

AB InBev: lagere volumes, maar recordomzet

De grootste bierbrouwer ter wereld - en Heineken-concurrent - AB InBev, zag in Q4 de volumes onder druk staan, maar de omzet steeg naar een recordniveau en - nog belangrijker - de winstgevendheid steeg wél.

Taylor Swift helpt UMG een handje

Nadat de handelaren gisteravond het Damrak hadden verlaten, opende UMG de boeken. Mede dankzij Taylor Swift, The Rolling Stones, Drake, Jung Kook en Stray Kids zat de omzet afgelopen jaar flink in de lift. In Q4 steeg de omzet met 9% op jaarbasis, en zelfs met 15,6% als rekening wordt gehouden met wisselkoersen. De aangepaste EBTIDA steeg met 9,1%. De cijfers lagen iets boven de marktverwachting.

Schrikkeldag levert economie miljarden extra op

Vandaag kunnen circa 9.700 jarige Nederlanders éindelijk, na jaren, weer kaarsjes uitblazen op hun originele geboortedag, want het is schrikkeldag. Dat betekent dat u een dag extra werkt voor hetzelfde salaris, maar wel gewoon boodschappen moet doen en dus geld uitgeeft. Voor de economie is dat goed nieuws. De bonusdag levert onze economie zo'n €2 tot €3 miljard extra op, zo heeft een sectoreconoom van Rabobank becijferd. Dat kunnen we goed gebruiken, want volgens het CBS is het economisch beeld van Nederland wat somberder.

Azië ligt er verdeeld bij, techaandelen onder druk

In Azië was het beeld vannacht gemengd. De Nikkei kwam nauwelijks van zijn plaats. Beter dan verwachte detailhandelsverkopen en een tegenvallende industriële productie gaven geen eenduidig beeld van de stand van de economie. De Chinese beurzen krabbelden juist weer op, mede door ingrepen van de beurstoezichthouder om shortselling aan banden te liggen.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07.55 uur:

Nikkei 225: -0,1%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +1,5%

Hang Seng (Hongkong): +0,4%

Kospi (Zuid-Korea): -0,3%

De techaandelen hebben een off-day. Dit geldt in het bijzonder voor Baidu, dat de winst in Q4 zag dalen en hiervoor zwaar werd afgerekend:

Alibaba: -1,7%

Baidu: -7,1% (!)

Tencent: -0,5%

TSMC: -1,2%

Samsung -0,4%.

Wall Street onder druk in afwachting van inflatiecijfer VS

Ook op Wall Street was de stemming mat. Beleggers leken het kruit droog te willen houden met het oog op het Amerikaanse inflatiecijfer van vanmiddag. Dit zijn de slotstanden:



S&P 500: 5.069,76 punten (-0,2%)

Dow Jones: 38.949,02 (-0,1%)

Nasdaq: 15.947,74 (-0,6%)

De cijfers van eBay - en natuurlijk de dividendverhoging en een aandelen-inkoopprogramma van $2 miljard - vonden een warm onthaal: de koers schoot met 7,9% omhoog. Toch was dat kinderspel vergeleken met de koerssprong van ruim 30% voor Beyond Meat. De cijfers van de producent van vleesvervangers waren veel beter dan verwacht en het concern gaat rigoureus snijden in de kosten.

Tussendoor kwam er nog een tweede raming van het Amerikaanse bbp over Q4 en dat viel een beetje tegen: +3,2% op jaarbasis, 0,1 procentpunt lager dan eerder werd geraamd. In Q3 was dit nog 4,9%.

Cijferaar met een Nederlands tintje, nóg wel

Nabeurs kwamen nog drie bedrijven door met hun cijfers, waarvan een met een Nederlands tintje. Het gaat om Snowflake, dat software voor cloud-data-opslag levert. Het bedrijf wordt namelijk geleid door de Nederlander Frank Slootman, die Snowflake in 2020 naar de beurs bracht. Nog wel, want gisteren werd bekend dat hij ermee stopt en wordt opgevolgd door Sridhar Ramaswamy, die zich 15 jaar bezighield met de advertentieafdeling van Google. Slootman had zich vast een fijner afscheid voorgesteld. De kwartaalcijfers waren beter dan verwacht, maar de omzetverwachtingen stelden teleur. Behoorlijk zelfs, want nabeurs kelderde de koers met 20%.

Bij sofwarebedrijf Salesforce een vergelijkbaar verhaal: de consensus overtroffen, maar een ietwat teleurstellende outlook. De koers daalde nabeurs licht (-1,6%).

Bioscoopketen - en voormalig meme-aandeel - AMC Entertainment werd net als UMG geholpen door Taylor Swift, maar ook Beyoncé. Mede dankzij hun films steeg de omzet met bijna 12% en dat was beter dan verwacht. Het verlies nam wel af, maar minder sterk dan analisten hadden gehoopt en dus werd het aandeel in de nabeurshandel 11% lager gezet.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een hogere opening.

Groene koersen in China vannacht, maar in Japan en Zuid-Korea was de stemming wat somberder.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) krabbelt iets op naar 13,84.

De euro staat fractioneel lager op 1,0835 ten opzichte van de dollar.

Een horizontale streep bij de Nederlandse tienjaarsrente: 2,73% staat er op de borden. De Amerikaanse staat 2 basispuntjes lager dan gisteren en noteert 4,27%,

De goudprijs staat fractioneel hoger op $2.035,69 per troy ounce.

Ook weinig beweging in de olieprijzen. Een vat WTI kost nu $78,40 en Brent $81,95.

De bitcoin is niet te houden: nog eens 2,8% erbij op $63.109,43.

De AEX opent naar verwachting nipt hoger.

Adviezen

De cijferrapportage van JET heeft twee banken aangezet tot een koersdoelverlaging:

Just Eat Takeaway: naar €25,60 van €25,65 en kopen - UBS

Just Eat Takeaway: naar €15,78 van €15,80 en houden - Barclays

Agenda: let op Amerikaanse PCE-inflatie

Hét event van deze week staat om 14.30 uur Nederlandse tijd geagendeerd: de Amerikaanse PCE-inflatie. Dat is het cijfer waar de Federal Reserve op let bij het bepalen van het rentebeleid. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft herhaaldelijk laten weten dat de rente pas omlaag kan als de Fed 'meer' vertrouwen heeft dat de inflatie 'duurzaam richting 2% beweegt'.

Dat was in december nog niet het geval: toen werd 2,6% op jaarbasis gemeten. Economen verwachten dat de PCE-inflatie in januari is uitgekomen op 2,4%. Lager dus, maar nog altijd te hoog. Een meevallend cijfer kan beleggers optimistischer maken over het moment van de eerste renteverlaging.



Een ander cijfer dat de aandacht kan trekken is de inkoopmanagersindex van de regio Chicago. Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

08:45 Inflatie - Februari (Fra)

08:45 Economische groei - Vierde kwartaal def. (Fra)

09:55 Werkloosheid - Februari (Dld)

13:00 Best Buy - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Kroger - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Macy's - Cijfers vierde kwartaal (VS)

14:00 Inflatie - Februari vlpg (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Consumentenbestedingen en PCE-inflatie - Januari (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Februari (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Januari (VS)

Veel succes en vooral plezier vandaag!