NN Group genereert meer kapitaal

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft in de tweede helft van vorig jaar meer kapitaal gegenereerd dan een jaar eerder en wil meer kapitaal uitkeren aan de aandeelhouders dan analisten hadden voorzien. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de jaarcijfers van de verzekeraar. De operationele kapitaalgeneratie bedroeg 904 miljoen euro, tegen 812 miljoen euro een jaar eerder. Dat is een stijging van 11,3 procent. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een vrijwel stabiel cijfer van 819 miljoen euro. Voor heel 2023 kwam de hoeveelheid gegenereerd kapitaal op 1,9 miljard euro, waarmee de doelstelling van 1,8 miljard euro voor 2025 twee jaar eerder dan gepland werd overtroffen. Die doelstelling werd donderdag verhoogd naar 1,9 miljard euro. Volgens CEO David Knibbe bleven de schadeverzekeringen in Nederland goed presteren, terwijl de Europese verzekeringen en de bank profiteerden van de hogere rentes. De solvabiliteit daalde minder sterk dan verwacht, naar 197 procent, van 201 procent een half jaar eerder. Netto verdiende NN in de tweede jaarhelft 586 miljoen euro, op een operationeel resultaat van 1,1 miljard euro. In heel 2023 bedroeg de nettowinst 1,2 miljard euro. Het operationeel resultaat steeg afgelopen jaar met 7,6 procent naar 2,5 miljard euro. De verzekeraar keert over 2023 een dividend van 3,20 euro uit. De toename van 15 procent is groter dan de 3,10 euro die werd verwacht. Ook het aandeleninkoopprogramma werd structureel vergroot van 250 miljoen naar 300 miljoen euro. Hier rekenden analisten op een ongewijzigd bedrag. Bron: ABM Financial News

