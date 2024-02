Energietransitie komt op stoom: eindelijk een kentering zichtbaar

Bericht delen via:

Nederland loopt voorop als het gaat om energietransitie. Dat zien we onder meer terug in de groeiende infrastructuur voor elektrische auto´s en windturbines. Toch had de sector van de energietransitie het lastig op de Nederlandse beurs.

Op stoom komen

Zeker vanuit technisch perspectief lagen hier niet altijd de beste kansen, maar er zijn hier en daar wel tekenen van verbetering zichtbaar. Ik voorzie dat deze markt langzaam op stoom komt.

Zo is Fastned, dat een snellaadnetwerk bouwt en exploiteert, sinds begin 2021 eerst driekwart in beurswaarde gedaald. Wellicht wordt hiermee de bodem gelegd voor een herstel. Hoopgevend is namelijk dat de koers al een halfjaar zijwaarts tendeert.

Alfen, actief in energieopslag en laadpalen, is sinds een high rond €120 medio 2022 eerst bijna 80% gedaald, maar wist na het dieptepunt rond €27,31 eind vorig jaar de dalende trend te verlaten.

Sif, met activiteiten in de markt van winturbines, noteerde begin 2021 een high rond €18,48 en fluctueert thans rond een tientje. Ook dit bedrijf laat signalen van herstel zien nu het technische plaatje aantrekt.

Ik heb dit drietal al eerder besproken en toen was ik helaas nogal pessimistisch, maar zoals ik al aangaf zijn er signalen van herstel en komt deze sector langzaam op stoom.

Deze keer bekijk ik de aandelen Fastned, Alfen en Sif. Daarnaast beoordeel ik twee mogelijk interessante trackers die enigszins gerelateerd zijn: de iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF en de VanEck Sustainable World ETF.

Alfen vormt hogere bodem

Alfen weet de dalende trend inmiddels achter zich te laten. De eerste hogere bodem rond €49,96 (bodem van 19 januari) geeft de verbetering meer vorm.

Enkel boven de weerstand €64,56 (top van 18 augustus 2023) zou het technische beeld van Alfen verder verbeteren. Van belang is dat steun €49,96 (bodem van 19 januari) niet gebroken wordt.

Alfen is krachtig hersteld, zij het nog binnen de dalende trend. Op de grafiek blijft een patroon zichtbaar met fors lagere toppen. Dit signaleert stevige verkoopdruk.

De 200-dagenlijn van Alfen heeft het neerwaarts verloop omgebogen. Dit geeft een verbeterde technische conditie weer. De opwaartse krul van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat Alfen minder slecht presteert dan de markt.

Conclusie:

Er tekent zich een omslag af nu de dalende trend is verlaten en er een hogere bodem wordt gevormd. Pas na een doorbraak boven weerstand €64,56 (top van 18 augustus 2023) komt er meer ruimte vrij.

Fastned tast de bodem af

Fastned, dat een snellaadnetwerk bouwt en exploiteert, lijkt de neerwaartse trend van de afgelopen jaren stil te leggen. Het bedrijf begint op korte termijn in elk geval te stabiliseren.

Binnen de dalende trend worden toppen en bodems op gelijke niveaus gevormd. Dit geeft aan dat kopers en verkopers elkaar in evenwicht gaan houden. Voor een verbetering is het wachten op een uitbraak buiten de dalende trend, gevolgd door een slotstand boven weerstandszone €29,40-€29,40. Daarna kan Fastned richting de €36-€43 (toppen van begin 2023)

De steun ligt rond €26,00 (bodem van 9 februari).

Bij Fastned laat de 200-dagenlijn nog wel een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Fastned achterblijft bij de rest van de markt.

Conclusie:

Nu de koers gaat stabiliseren is de kou uit de lucht. Opwaartse kansen komen echter pas na een uitbraak boven de weerstandszone €29,40-€29,40.

Sif heeft dalende trend verlaten

Sif, fabrikant van funderingen voor windmolens op zee, is na een diepe daling opgevangen door de bodem van medio 2020 rond €8,50. De steile neerwaartse trend is verlaten, wat een technische verbetering opleverde.

Op de korte termijn lijkt Sif Holding een mogelijke hogere koersbodem achter te laten rond €9,79 (bodem van 9 februari). Er komen weer kopers in de markt.

Een doorbraak boven weerstand €11,12 (gevormd op 19 januari) is nodig om de verbetering te bevestigen en opwaarts ruimte vrijmaken richting €15,24 (top van medio 2023).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde zwakt het dalend verloop wat af. Dit signaleert een iets minder zwakke technische conditie. De hockeystickbeweging van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat Sif Holding iets minder slecht presteert dan de markt. Een uitleg van de B.O.B.-methode vindt u onderaan deze blog.

Conclusie:

De dalende trend is gebroken, waarna een hogere low is gevormd. Technisch wordt de bodem gelegd voor een stevig herstel.

iShares ETF krult opwaarts

De iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF (ISIN-code: IE00BGL86Z12) heeft een grillig koersverloop achter de rug. Toch lijken de kansen nu te verbeteren.

De koers test momenteel weerstand op $7,06 (top van 15 september). Overigens tekent zich boven het low op $5,53 van eind 2022 een serie hogere bodems af. Die liggen rond $5,86 (van 3 november) en $6,33 (van 19 januari) en geven koopkrachtige vraag weer.

Wacht op nieuwe technische signalen. De uitbraak buiten de bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop.

De 200-dagenlijn van de Electric Vehicles and Driving Technology ETF ligt nog vlak. Dit duidt op een neutrale technische conditie.

B.O.B. van de iShares-ETF daalt en suggereert mindere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Sustainable World ETF breekt nipt uit

De VanEck Sustainable World ETF (ISIN-code: NL0010408704) breekt door de top rond €30,47 van begin 2022. De uitbraak is nog te nipt, maar na een overtuigend een blijvende uitbraak kan de tracker flink hoger.

De VanEck-ETF kan daarna binnen de uptrend richting weerstand €38,24 (berekend koersdoel).

Onder steun €28,86 (bodem van 19 januari) zou het technisch plaatje wat verzwakken.

Bij deze ETF krult het 200-daags voortschrijdende gemiddelde opwaarts. Dit geeft een verbeterende technische conditie weer.

De vlakke B.O.B. suggereert neutrale prestaties, vergeleken met de rest van de markt. Een uitleg van de B.O.B.-methode vindt u onderaan deze blog.

Let op dividendlekkage

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders van trackers, te weten iShares en VanEck. Het is goed om te weten dat u met trackers te maken kunt krijgen met dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

Beide aanbieders, iShares en VanEck, hanteren dezelfde kosten: spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend eens per kwartaal uit.

Het grote verschil tussen bijvoorbeeld de iShares AEX-ETF en de VanEck AEX-ETF is de dividendlekkage. De iShares AEX-ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%.

Uitleg B.O.B.-methode

Hoe kan je met een eenvoudige TA-tool sterke van de zwakke fondsen van elkaar scheiden. Hiervoor is de B.O.B.-methode ontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op twee technische indicatoren:

De 200-dagenlijn

De B.O.B.-indicator

200-dagenlijn

De 200-dagenlijn geeft de gemiddelde koers weer van de 200 dagen ervoor. Binnen de technische analyse worden dat soort voortschrijdende gemiddelden gebruikt om trends in de markt te bepalen.

Over het algemeen, wanneer een index of een ander beleggingsinstrument boven het voortschrijdend gemiddelde noteert en deze lijn opwaarts beweegt, bevindt de koers zich in een stijgende trend. Wanneer de koers onder het gemiddelde beweegt en de lijn een dalend verloop laat zien, bevindt het instrument zich in een neerwaartse trend.

B.O.B.-indicator

De B.O.B.-indicator geeft de relatieve prestaties van een fonds, sector of index weer. Dit wordt ook wel de B.O.B.-lijn of relatieve sterkte genoemd.

De B.O.B.-lijn (de blauwe doorlopende lijn in de langetermijngrafiek) vergelijkt het koersverloop van een aandeel met dat van een index of de brede markt. De B.O.B.-methode wordt gebruikt bij het selecteren van een fonds in de langetermijn(voorbeeld)portefeuilles.

Technische criteria

Een koopconditie volgens de B.O.B.-methode is gebaseerd op twee technische criteria:

De eerste voorwaarde: een stijgende trend is op de grafiek altijd goed herkenbaar aan het patroon van hogere toppen en hogere bodems. Op een objectieve manier is te beoordelen of de koers van het aandeel boven de lijn van het 200-daags gemiddelde ligt en of 200-dagenlijn (de rode doorlopende lijn op de grafieken) stijgt.

De tweede voorwaarde: een aandeel moet altijd beter presteren dan andere aandelen op de beurs. Dit beoordelen de analisten van Tostrams aan de hand van de B.O.B.-lijn (de blauwe doorlopende lijn op de grafiek). Deze geeft aan dat het aandeel van je keuze beter of slechter dan andere aandelen presteert. Wij kopen dus nooit een aandeel met een dalende B.O.B.-lijn, want dat aandeel blijft dus achter bij de rest van de markt.

Op basis van deze methode is een tracker of aandeel pas koopwaardig indien de koers boven de stijgende 200-dagenlijn beweegt en indien de B.O.B.-indicator opwaarts beweegt.