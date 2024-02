Vormt droomdebuut Theon de opmaat voor meer beursgangen?

Van beursdebutant Theon horen we niet zo veel, maar sinds de beursgang drie weken geleden is de koers in alle stilte met 16% omhoog geschoten. Dit zou zomaar eens de opmaat kunnen worden van meer IPO's aan het Damrak, verwacht René van Vlerken, hoofd Noteringen bij Euronext Amsterdam.

Op 7 februari maakte het Cypriotische Theon, fabrikant van onder meer nachtkijkers voor defensie, zijn debuut op de Amsterdamse beurs. Het was de eerste traditionele Initial Public Offering (IPO) sinds die van Ebusco in 2021, als we SPACs, direct listings en tweede noteringen van buitenlandse bedrijven niet meerekenen.

Deze beursgang zou weleens de opmaat kunnen vormen van meer beursgangen. In 2022 en 2023 maakten relatief weinig bedrijven hun opwachting op Beursplein 5 in Amsterdam, maar 2024 wordt in dat opzicht hopelijk een beter jaar, zegt René van Vlerken, hoofd Noteringen van Euronext Amsterdam. “Ik ben optimistisch over het komende jaar”, deelt hij tijdens een rondetafelgesprek in de statige bestuurskamer van de effectenbeurs.

Er zitten volgens hem enkele interessante IPO’s in de pijplijn. Namen en rugnummers noemt hij niet, maar van Ahold Delhaize-dochter Bol.com en HAL-deelneming Coolblue is al bekend dat ze ambitie hebben voor een zelfstandige notering en ook investeerder CVC loopt zich naar verluidt warm.

'IPO-klimaat herstelt'

Volgens Van Vlerken is het IPO-klimaat aan het herstellen. De economie krabbelt op uit het dal, de inflatie is op zijn retour, de rente stabiliseert en de bedrijfswinsten zijn sterk: ingrediënten die het voor bedrijven interessant maakt om een beursnotering aan te vragen. Dat het het aandeel Theon goed is vergaan sinds de beursgang, helpt ook mee: de koers staat inmiddels ruim 16% boven de openingskoers.

De animo om naar de beurs te gaan kan ook een impuls krijgen van nieuwe Europese regelgeving, die in de maak is. Die regels bekorten bij een IPO de periode tussen het moment van publicatie van de prospectus (openen van de bookbuilding) en de sluiting van de bookbuilding (pricing/allocatie). Nu moeten daar nog zes werkdagen overheen gaan, maar die periode wordt gehalveerd, na invoering van de zogeheten Listing Act.

“Zo’n periode van zes dagen is erg lang. Er kan in de tussentijd van alles gebeuren, waardoor de beursgang kan uitdraaien op een mislukking”, legt Van Vlerken uit. “Als die termijn wordt ingekort naar drie dagen, wordt dat risico kleiner. Dat kan de drempel voor potentiële beursgangers wegnemen.”

Dit zou ook goed nieuws zijn voor particuliere beleggers, die bij veel beursgangen, zoals bij Theon, buiten spel staan.

Van Vlerken maant potentiële beursgangers wel om niet te lang te wachten. Hij wijst erop dat dit jaar in circa 70 landen verkiezingen zijn, waaronder in de Verenigde Staten. Een hernieuwde strijd tussen Joe Biden en Donald Trump kan leiden tot instabiliteit en politieke onzekerheid. Daar houden beleggers niet van en dat kan het beurssentiment een knauw geven.

Expatregeling

Amsterdam mag zich vooral verheugen op belangstelling van buitenlandse bedrijven. Exor, de investeringsmaatschappij van de Italiaanse familie Agnelli, de Zuid-Afrikaanse techinvesteerder Prosus, de Spaanse bouwer Ferrovial en de Poolse uitbater van postkluisjes InPost hebben allemaal hun weg naar het Damrak weten te vinden.

Dat heeft deels te maken met het nog altijd gunstige ondernemingsklimaat, meent Van Vlerken. Nederland heeft bedrijven volgens hem veel te bieden, bijvoorbeeld in het aantrekken van nieuw talent, regelgeving en op fiscaal gebied. “Maar het is wel belangrijk dat we niet onze aantrekkingskracht verliezen”, waarschuwt Van Vlerken.

Hij doelt onder andere op de expatregeling (een belastingkorting voor expats) die wordt versoberd. ASML dreigde onlangs voor verdere groei uit te wijken naar het buitenland als het door beperking van studie- en arbeidsmigratie lastig wordt om gekwalificeerd personeel te vinden.

Zeven beurzen

Inmiddels hebben meer dan 1.900 bedrijven een notering aan een van de zeven beurzen van Euronext. Hieronder vallen meer dan 700 technologiebedrijven.

Elk van de zeven beurzen - naast Nederland zijn dat België, Frankrijk, Portugal, Italië, Ierland en Noorwegen - heeft een uniek platform dat een bepaald type bedrijven aantrekt. “Bedrijven in de maritieme sector en visverwerking, kiezen doorgaans voor de beurs van Oslo. Brussel is geliefd bij biotechbedrijven en internationale ondernemingen kiezen vaak voor Amsterdam.” Die combinatie van beurzen maakt Euronext volgens Van Vlerken aantrekkelijk voor bedrijven.

De effectenbeurs moet wel de concurrentie aangaan met investeerders met diepe zakken. “Start-ups hebben verschillende opties om kapitaal op te halen. Ze kunnen naar de beurs gaan, maar bijvoorbeeld ook aankloppen bij een private equity-bedrijf”, legt Van Vlerken uit.

Euronext Amsterdam zoekt actief het gesprek met bedrijven om hen te inspireren om een IPO te overwegen, onder meer door middel van educatieve programma’s als IPOready. En als een bedrijf eenmaal een notering heeft, staat de effectenbeurs ondernemers bij met advies en middelen om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de kapitaalmarkt biedt.

Uittocht van bedrijven

Tegenover IPO’s staan ook de nodige delistings. De Amsterdamse beurs heeft de afgelopen jaren veel spraakmakende bedrijven zien vertrekken, zoals Boskalis, Intertrust, Ordina, Neways, TMG, Wessanen, Imtech, Batenburg Beter Bed, Groothandelsgebouwen, Ten Cate en Binckbank. Binnenkort volgt Hydratec (het voormalige Nyloplast), dat door de familie Ten Cate van de beurs wordt gehaald.

Dit baart Van Vlerken wel zorgen. “Een deel van de bedrijven die verdwijnen is opgeslokt door private equity-bedrijven. Maar er is ook een deel dat worstelt met gebrek aan liquiditeit.” Dit houdt in dat er te weinig handel in is.

“Sommige indexen worden gedomineerd door een handvol blue chips, onder andere door beleggingsfondsen die zijn overgestapt van small- naar largecaps”, geeft Van Vlerken als verklaring. “Dat hebben we helaas niet in de hand.”

