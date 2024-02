Philips krijgt commissaris van Exor erbij Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft dinsdag laten weten voorzitter Feike Sijbesma en Peter Löscher te willen herbenoemen als commissaris en Benoît Ribadeau-Dumas te benoemen als nieuw lid van de raad van commissarissen. De jaarvergadering van Philips vindt plaats op 7 mei. Omdat Exor een belang van 15 procent in Philips heeft, kreeg de op het Damrak genoteerde investeerder het recht om een commissaris voor te dragen. Exor draagt Ribadeau-Dumas voor. Ribadeau-Dumas is sinds 2022 Managing Director bij Exor. Hij leidt de activiteiten en investeringen van Exor in de gezondheidszorgsector. Momenteel is hij ook lid van de raad van bestuur van Institut Merieux, Stellantis en Welltec. info@abmfn.nl

