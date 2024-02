TA: daling Chinese aandelenbeurzen opgevangen

De Chinese beurs mag uit de ziekenboeg. Technisch lijken de horizontale steunniveaus stand te houden, maar van structureel herstel is nog geen sprake.

Opvallend is wel dat de daling van de Chinese aandelenbeurzen opgevangen is. Langzaamaan tekent zich zelfs bodemvorming af, in de vorm van stabilisatie. Een belangrijk deel van de verliezen van eerder dit jaar is inmiddels weggewerkt. De Hang Seng-index staat YTD nog 1,5% onder water, de brede CSI 300-index staat zelfs al 1% in het groen.

Nog spectaculairder zijn de recente oplevingen vanaf de dieptepunten van de afgelopen weken. Zo vormde de China Shanghai Composite index op 5 februari een low rond 2.635,09 punten en is sindsdien al 13% gestegen. De Hang Seng-index is ruim 12% opgelopen van het low rond 14.794,16 punten op 22 januari.

Belangrijk in het technische profiel van de Chinese aandelenbeurzen is dus dat oude bodems blijken stand te houden. Ik heb deze situatie hier al eerder geduid.

Bij de Hang Seng-index is de steun van 14.597,31 punten rond de bodem van 4 november 2022 niet langer in gevaar. Het cruciale kantelpunt voor de China Shanghai Composite-index rond de steun 2.646,80 punten (bodem van 20 maart 2020) heeft eveneens weten stand te houden.

Volgens analisten is wel duidelijk dat veel van het negatieve nieuws momenteel al in de koersen is verdisconteerd. De afgelopen tijd had de Chinese aandelenmarkt last van de naweeën van Covid, een vastgoedcrisis, handelsoorlogen, deflatie, inzakkende buitenlandse handel en gebrek aan vertrouwen.

Wellicht ten overvloede: de start van een nieuwe langdurige opleving is technisch bezien nog niet bewezen. Wel staat vast dat de Chinese aandelenbeurzen de bodem aanstampen.

Wat de koersen wel ondersteunt zijn de de recente renteverlagingen. De Chinese centrale bank verlaagde de rente op vijfjarige leningen - de basisrente die in de hypotheekmarkt wordt gebruikt - met 25 basispunten, wat meer is dan verwacht werd.

Deze keer beoordeel ik de Hang Seng-index, de China Shanghai Composite-index en de MSCI China ETF. Verdere bekijk ik het verzwakkende technische plaatje van de Euro/yuan.

Hang Seng-index stabiliseert

De Hang Seng-index heeft technisch weten stand te houden boven steun 14.597,31 punten, gevormd door de bodem van november 2022. Er is zelfs eind januari een eerste hogere bodem gevormd rond 14.794,16 punten. Dit zijn signalen dat het aanbod afneemt.

Hoewel de horizontale steunniveaus stand weten te houden, is van structureel herstel geen sprake. Eerst moet de dalende trend verlaten worden. Een opwaartse doorbraak door de weerstand rond 17.135,12 punten (top van 5 januari) zou een positief signaal zijn.

De dalende 200-dagenlijn bevestigt de zwakke technische conditie.

China Shanghai Composite index stampt de bodem aan

De China Shanghai Composite index is weer boven de koersbodems van 2022 geklommen, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt wat afneemt.

De neerwaartse trend is nog niet gebroken, maar staat wel onder druk. Pas na een doorbraak boven weerstand 3.089,77 punten (gevormd op 24 november 2023) klaart het beeld op. De steun ligt rond 2.646,80 punten (bodem van 20 maart 2020). Hier zijn de eerste koopjesjagers actief geworden.

Het is nog te voeg om van een trenddraai te spreken, maar technisch lijkt de ergste kou wel uit de lucht. De dalende 200-dagenlijn is echter nog niet gedraaid.

MSCI China ETF weet stand te houden

De trend van de MSCI China ETF (ISIN: IE00BHBFDF83) geeft signalen van verbetering, maar het patroon met lagere toppen is nog niet gebroken. Nu de MSCI China ETF weer boven de koersbodem rond €11,70 (bodem van 20 maart 2020) kruipt, wordt wel de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd.

Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt iets afneemt. De neerwaartse trend blijft, zoals gezegd, wel intact. Enkel boven weerstand €13,25 (top van 23 november 2023) klaart het beeld op.

De 200-dagenlijn is neerwaarts gericht en bovendien nog niet gepasseerd. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) begint wel iets af te vlakken. Dat geeft aan dat de MSCI China ETF aan een inhaalslag begint.

Euro verzwakt ten opzichte van Chinese yuan

De EUR/CNY verzwakt technisch nu rond CNY7,91 (29 december) een mogelijke lagere top wordt gevormd. Dit signaleert verkoopdruk in de markt. De Euro laat dus ten opzichte van de Chinese yuan het kopje hangen. Bovendien is ook de stijgende trend al gebroken. Bij een slotstand van het valutapaar EUR/CNY onder steun CNY7,64 (bodem van 6 oktober 2023) treedt een nieuwe verzwakking op.

De 200-dagenlijn vlakt wat af, maar is nog niet gepasseerd.