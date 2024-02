Ook het Damrak houdt de adem in voor de cijfers van Nvidia

Het Damrak sluit voor de derde dag op rij in de min. De AEX levert 0,2% in, op 846,79.

Daarmee is de Amsterdamse beurs een uitzondering in Europa, waar beurzen over het algemeen in de plus eindigden, maar met minnen voor ASML, Adyen, Wolters Kluwer en ING lieten vandaag te veel zwaargewichten het afweten.

Was dat het verhaal van de dag? Nee, want dat verhaal moet namelijk nog geschreven worden. Een morning call van een zakenbank in onze inbox begon vanochtend met de woorden "Happy Nvidia Day!"

Je maakt het niet vaak mee dat de complete markt bij wijze van spreken zijn adem inhoudt voor de jaarcijfers van één enkel bedrijf. Maar Nvidia is dan ook een heel bijzonder bedrijf.

Als boegbeeld - en cruciale leverancier - van de AI-revolutie is Nvidia de nummer één aanjager van de beursrally geweest. Nu de koersen en waarderingen in met name die sector enorm zijn opgelopen snakt de markt naar een indicatie dat er nog meer in het vat zit. Kan Nvidia dat leveren? Historisch gezien wel, tot nu toe versloeg het bedrijf vrijwel altijd fluitend de verwachtingen.

De Nvidia-bingokaart

Vanavond na het slot op Wall Street komt Nvidia met Q4-cijfers en de wereld kijkt gespannen mee. De vraag is of een simpele 'beat' wel genoeg is. Hoe reageert de markt als het nieuws goed, maar niet spectaculair goed is? Bloomberg sprak een ietwat sceptische analist, die zich afvraagt of er nog wel kopers over zijn.

“I think people are expecting a very, very good beat, and even if they beat, I just wonder who’s turning around to buy. It could be one of those cases, you get good numbers, it bounces right after the numbers. Then everyone looks around: Who’s the buyer? It turns out that no one is the buyer.”

Zoals Martin Crum deze week al constateerde, veel hedge funds lijken, ondanks de sterk opgelopen koersen, nog aan boord te zijn. En tja, in deze markt en met dit bedrijf moet je ook niet raar opkijken als Nvidia met blowout numbers komt en een koerssprong à la Meta van meer dan 10% laat zien.

Voor de meeschrijvers vanavond, hieronder de volledige Nvidia-bingokaart met consensusverwachtingen. Met dank aan Tom Simonts van KBC. Voor de marktreactie zal ook en vooral de outlook voor de komende kwartalen cruciaal zijn. IEX houdt in het liveblog uiteraard ook de vinger aan de Nvidia-pols.

Zwak JDE Peet's

Het beursverhaal van Amsterdam bestond vandaag vooral uit matig ontvangen bedrijfscijfers. Helemaal onderaan (-4,9%) bungelt koffieconcern JDE Peet's, dat vandaag een slap bakkie serveerde, waarmee het vooral aantoonde dat de underperformance van het laatste jaar geen toeval was. Met bovendien een zuinige outlook kreeg de maker van Douwe Egberts de handen niet op elkaar.

Wat onze analist ervan vond leest u hier:

Solide 'wokkels'

Opvallender was dat ook Wolters Kluwer, een van de topperformers van het afgelopen jaar, in de remmen moest knijpen (-1%) na de jaarcijfers van vanochtend. Aan de cijfers zelf leek dat niet echt te liggen; die waren 'solide' en er is ruimte voor een hoger dividend, maar kennelijk is de koers op een punt beland waar beleggers het graag nog een tandje beter zouden willen.

De brede markt

Anders dan de AEX kleurt Europa groen, zowel DAX als EuroStoxx50 op +0,2%

Wall Street noteert lager, de Nasdaq op -0,8% en Nvidia zelf op -2,2%

EURUSD klimt weer boven de $1,08, de rentes lopen wat op

De WTI-olieprijs blijft hangen in de $76-78-range

Bitcoin moet wat terug, goud is steady op $2.022

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

In de AEX willen veel beleggers de Q4-cijfers van Besi (+1,6%) morgenochtend kennelijk graag als aandeelhouder meemaken

De gretigheid om in ASMI (-0,1%) of ASML (-0,4%) te zitten is een stuk minder groot, de eerste kreeg zelfs een sell-advies van KBC aan de broek

Prosus (+1,9%) ligt goed na een vergelijkbare stijging bij reuzenbelang Tencent

Wolters Kluwer (-1,1%) trekt ook RELX (-0,1%) onder water

In de midkap gaat Fugro (+7,4%) ruim aan de leiding. ABN Amro verhoogde vandaag de verwachtingen. Ondergetekende zei er vorige week ook positieve dingen over

JDE Peet's is de rode lantaarndrager na de jaarcijfers (zie hierboven)

Ebusco (+3,4%) meldt zich weer eens in het linkerrijtje

Bij Fastned (+1,7%) wordt het nieuws van een geslaagde obligatie-uitgifte goed ontvangen

De agenda

Zo zien we het graag: een overvolle beursagenda vanaf nu tot morgenavond laat. Met het jaarcijfer van het jaar (Nvidia), stevige macro's (Fed-notulen, EU-inflatie, inkoopmanagers) en morgenochtend een ruime sortering Q4-rapportages van Nederlandse beursfondsen, inclusief eyecatcher Besi.

18:00 Aedifica Q4-cijfers

18:00 AMG Q4-cijfers

20:00 Fed-notulen

22:00 Nvidia Q4-cijfers

22:00 Rivian Q4-cijfers

00:00 Kinepolis Q4-cijfers

01:30 Japan samengestelde inkoopmanagersindex feb

06:00 NL prijzen bestaande koopwoningen jan

07:00 Aalberts Q4-cijfers

07:00 Besi Q4-cijfers

07:00 Arcadis Q4-cijfers

07:00 ForFarmers Q4-cijfers

07:00 Nedap Q4-cijfers

07:30 Van Lanschot Kempen Q4-cijfers

10:00 EU samengestelde inkoopmanagersindex feb

11:00 EU inflatie jan (definitief)

13:00 Turkije rentebesluit

13:00 Moderna Q4-cijfers

13:00 Nikola Q4-cijfers

14:30 VS Chicago Fed-index jan

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

15:45 VS samengestelde inkoopmanagersindex feb

16:00 VS verkoopcijfers bestaande woningen jan

17:00 VS olievoorraden - wekelijks

22:00 Galapagos Q4-cijfers

En dan nog even dit

Seinen nog steeds op groen voor aandelen, ziet UBS

Een 'unlikely bet' van $67 miljard. Zó belangrijk is een goede chipindustrie.

Het probleem van AMG, Albemarle, etc. in één plaatje

