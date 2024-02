IEX slotcall van dinsdag 20 februari 2024

Harde klappen vandaag in Amsterdam. Vooral de chipaandelen ASML (-2,54%), ASMI (-4,64%) en Besi (-3,37%) krijgen er flink van langs. Waarom? Misschien omdat beleggers hun megawinsten pakken. Misschien ook omdat er angst is dat Nvidia morgenavond de enorm hoge verwachtingen niet waarmaakt. Ook op Wall Street daalt zo een beetje alles dat zich met chips bezighoudt.

Overigens gaat de Midcapindex AMX (-1,00%) vandaag weer eens harder omlaag dan de hoofdindex AEX, waarbij de koersval van Flow Traders (-3,61%), toch vooral gekocht als risicohedge, opvalt.

De meeste beurzen in Europa eindigen vandaag iets in het rood of iets in het groen. Zij hebben minder last van het chipgeweld waar Amsterdam veel gevoeliger voor is.

Het grote moment van de waarheid

Morgenavond na het sluiten van Wall Street komt Nvidia (-5,64%) door met cijfers. Die zullen beter dan geweldig moeten zijn om de eigen koersontwikkeling, en waarschijnlijk ook die van alle andere AI-hype-aandelen, te rechtvaardigen. Voor tech breekt weer een moment van de waarheid aan.

Waar u op moet letten? Voor het vierde kwartaal verwachten analisten volgens FactSet een aangepaste winst per aandeel Nvidia van $4,59, een stijging van 422 procent op jaarbasis. De omzet is op jaarbasis volgens de analisten met 237 procent gestegen naar $20,4 miljard.

Nog belangrijker is uiteraard de prognose. Voor dit kwartaal rekenen analisten op een omzettoename van 208% tot $2,1 miljard en een winst per aandeel van $5

Overigens komt ons eigen Besi donderdagochtend door met cijfers. Analisten rekenen op een omzet in het vierde kwartaal van €149 miljoen met een brutomarge van 63,4% en een orderinstroom van €151 miljoen. De outlook voor het huidige kwartaal doet er natuurlijk ook toe. Volgens de consensus ligt die op €155 miljoen met een brutomarge van even eens 63,4%

Amerikaanse economie staat er iets minder goed voor

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in januari verder gedaald. Dit meldde The Conference Board dinsdag. De Leading Economic Index daalde met 0,4 procent en kwam uit op 102,7, na een daling van 0,2 procent in december.

De LEI index is een conjunctuurindicator die de ontwikkeling van de economie in het komende halfjaar weergeeft. De hoofdindicator is opgebouwd uit het gewogen gemiddelde van verschillende deelindicatoren, zoals het consumentenvertrouwen, het gemiddelde van de gewerkte uren in de industrie en aandelenprijzen.

Goud en goudmijnen zijn verschillende dingen

Goudproducent Barrick Gold (+0,81%) noteert year-to-date zo'n 18% lager, en concurrent Newmont is met eenzelfde percentage gedaald. Dat is enigszins opmerkelijk, want de goudprijs noteert al geruime tijd op of licht boven de $2.000 en de meeste marktvorsers houden rekening met een verdere stijging dit jaar, gedreven door aankopen van centrale banken en natuurlijk in anticipatie op lagere rentes van diezelfde centrale banken.

Maar volgens IEX analist Martin Crum is de zwakke gang van zaken bij Barrock Gold prima te verklaren. De omzet steeg minder snel dan de kosten. Inflatie hakte erin. Positief is dat het bedrijf meer goud vindt dan dat het uit de grond haalt. Ook de kasstroomontwikkeling is helemaal niet verkeerd. Lees de uitgebreide analyse.

Cijfers Acomo vallen reuze mee

Acomo (-0,88%) (ooit bekend als Amsterdam Rubber met het hoofdkantoor in Rotterdam) heeft in 2023 de omzet en winst zien dalen, terwijl de schulden significant werden teruggebracht. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten. Dat maakt het bedrijf vanochtend bekend. Prompt opende het aandeel 3% in de min.

Maar volgens IEX analist Martin Crum verdienen de jaarcijfers van Acomo juist een pluim. Zowel de Ebitda als de aangepaste nettowinst waren beter dan verwacht. Dat de cijfers lager waren dan een jaar eerder had veel zo niet alles te maken met zwaar verliesgevende cacaohedge. Gerommel in het bestuur maakte aandeelhouders ook onrustig.

Stellantis steelt show IEX Modelportefeuille

De vierde kwartaalcijfers brachten volgens analist Patrick Beijersbergen mee- en tegenvallers voor de portefeuilles van IEX. De cijfers van Ahold en Heineken vielen tegen, terwijl autofabrikant Stellantis (-0,66%), waarvan de koers vorig jaar al geweldig hard steeg, juist meeviel.

"De prestaties in de tweede helft van 2023 waren duidelijk beter dan verwacht met een bruto (ebit)marge van 11,2% (11,0% verwacht) en een vrije kasstroom van €4,2 miljard (€3,4 miljard verwacht). Ook de verhoging van het dividend en het inkoopprogramma (2 keer zo groot als dat van 2023) deden de beurskoers goed."

Silicon Motion overtreft zichzelf

"De vierdekwartaalresultaten waren iets beter dan Silicon Motion (-2,37%) zelf had verwacht. Dit was met name te danken aan sterke verkopen rond de feestdagen en ook daalden de chipvoorraden van klanten, waardoor er weer nieuwe gekocht moesten worden.

Vergeleken met vorig jaar groeide de omzet met slechts 1% tot $202,4 miljoen, maar vergeleken met het vorige kwartaal is het een verbetering van 17%. Wel verslechterde de bruto marge tot 43,7%, waar die vorig jaar nog 44,1% was. Ook hier was die wel beter dan een kwartaal eerder. De prijzen van geheugenchips zijn weer aan het stijgen, en daar profiteert Silicon Motion ook van."

Lees de hele analyse, inclusief advies en koersdoel, van IEX analist Ivo Breukink.

Trump speecht Duits wapenaandeel verder omhoog?

Terwijl de Duitse DAX vandaag op 0,12% sluit, zocht een aandeel niet eerder verkende hoogtes op. Dat is het aandeel van het Rheinmetall (+4,10%) dat veel is maar geen simpel staalbedrijf aan de Rijn, zoals de bedrijfsnaam doet vermoeden.



Rheinmetall is de fabrikant van wapens waarvan de Leopard tank de bekendste is. Binnenkort rolt de eerste Panther KF51 van de loopband. Toch opmerkelijk dat het Duitse bedrijf met zijn tankbenamingen voortborduurt op de successen van de Duitse Panzerkraftwagen in WO2. Ook toen reed er overigens al een Panther over de slagvelden.



Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne is het aandeel Rheinmetall brisant gestegen. Het aandeel ging het jaar 2022 in op een koers van €83,33. Vandaag noteert het aandeel boven €400, bijna een vervijfvoudiging. Alleen dit jaar ging de koers al 40% omhoog.

Recente woorden van Trump hebben ongetwijfeld ook geholpen om het aandeel hoger te zetten. Hij dreigde als nieuwe president niet langer NAVO-landen te beschermen die minder dan 2% van hun BBP aan defensie uitgeven. Onderwijl moet ook Oekraïne worden geholpen met miljoenen granaten, die uit de fabrieken van Rheinmetall komen.

Van aandelen naar tokens?

Leuk die aandelenhandel, maar voor hoe lang nog. Waarom nog handelen tegen relatief hoge prijzen op vastgestelde momenten als dat ook anders kan? Met de blockchain is dat allemaal prima mogelijk. Aandelen worden dan tokens. Tenminste, dat zegt Julien Vallet, ceo van bitcoinspecialist Finsteen, vandaag op de zustersite IEX Profs. Het verhaal is zeker niet nieuw. Al drie jaar geleden werden de vele voordelen van tokens uitgelegd. Onderwijl is de aandelenhandel verre van dood.

Nederlandse uitzendbranche stagneert

Het aantal gewerkte uren in de Nederlandse uitzendsector is in de afgelopen weken opnieuw gedaald en ook nog iets sterker dan een periode eerder, terwijl de omzetgroei tot stilstand kwam. Dit bleek dinsdag uit cijfers van brancheorganisatie ABU. Het aandeel Randstad (-0,54%), de grootste uitzender van de wereld, kleurt er rood op. Ytd staat de koers een kleine 10% lager.

Top 3 stijgers en dalers in Amsterdam

Brede markt

Terwijl de Europese beurzen wisselend zijn gesloten, staat de Nasdaq op een flink verlies van 1,5%. Ook de Dow is inmiddels in het rood gedoken (-0,2%. De euro (+0,33%) stijgt wat ten opzichte van de dollar. De olieprijs (Brent: -1,39%) daalt. Goud (+0,45%) staat weer stevig boven de $2000, terwijl de digitale concurrent bitcoin (-1,38%) onder de $52.000 valt.

Rentes

Goed dagje vandaag voor obligatiebeleggers. Alle rentes dalen. Opmerkelijk blijft toch dat de Italiaanse staat minder rente moet betalen dan het VK. Zou dat ook met de Brexit te maken hebben?

Nederlandse tienjaars: 2,64% (-1,23%)

Duitse tienjaars: 2,38% (-1,45%)

Britse tienjaars: 4,09% (-0,46%)

Italiaanse tienjaars: 3,87% (-0,92%)

Amerikaanse tienjaars: 4,26% (-0,81%)

Japanse tienjaars: 0,72% (-1,03%)

Peilmoment: 16.15 uur

Aandelen in de picture

Ahold (+1,02%) profiteert van mooie cijfers van Wallmart. De Zaanse grootgrutter boekt de meeste omzet in de VS.

(+1,02%) profiteert van mooie cijfers van Wallmart. De Zaanse grootgrutter boekt de meeste omzet in de VS. ASML (-2,54%) is door de Amerikaanse zakenbank van de verkooplijst gehaald. Prompt koerst het aandeel hard omlaag.

(-2,54%) is door de Amerikaanse zakenbank van de verkooplijst gehaald. Prompt koerst het aandeel hard omlaag. Shell (-0,83%) beweegt mee met lagere olieprijs.

(-0,83%) beweegt mee met lagere olieprijs. Prosus (-3,57%) doet wat Tencent doet.

(-3,57%) doet wat Tencent doet. Heineken (-1,45%) is door de Canadese bank RBC op de verkooplijst gezet.

(-1,45%) is door de Canadese bank RBC op de verkooplijst gezet. Bayer (-0,43%) betaalt nog maar €0,11 dividend om de schulden terug te dringen. Ondertussen zanikt de Roundup-problematiek in de VS nog altijd door. Het aandeel is de laatste tijd zo hard gedaald dat beleggers vandaag waarschijnlijk blij zijn dat het management iets doet om het tij te keren. Het verlies valt reuze mee.

(-0,43%) betaalt nog maar €0,11 dividend om de schulden terug te dringen. Ondertussen zanikt de Roundup-problematiek in de VS nog altijd door. Het aandeel is de laatste tijd zo hard gedaald dat beleggers vandaag waarschijnlijk blij zijn dat het management iets doet om het tij te keren. Het verlies valt reuze mee. ABN AMRO (-1,99%) en ING (+1,91%) doen aan stuivertje wisselen. ABN AMRO geeft iets van de recente winst prijs, terwijl ING iets van de recente verliezen goedmaakt.

(-1,99%) en (+1,91%) doen aan stuivertje wisselen. ABN AMRO geeft iets van de recente winst prijs, terwijl ING iets van de recente verliezen goedmaakt. Alfen (-1,09%): Amundi meldt een belang van 3,01%.

(-1,09%): Amundi meldt een belang van 3,01%. Ebusco (-4,99%) noteert vandaag een all-time low.

Laatste aandelenadviezen

Heineken, Umicore, Pernod Ricard en Airbus ontvangen een verkoopadvies. Dat van Airbus is tamelijk opmerkelijk want de grote concurrent Boeing heeft de nodige issues en Europa slaat aan het bewapenen. Zou het de komst van de Chinese concurrent Comac zijn die zich nadrukkelijk laat ziet tijdens de Singapore Airshow?

Maar de meeste adviezen zijn, zoals gebruikelijk, vette koopaanbevelingen. Dan moet bijvoorbeeld worden gedacht aan, jawel, Heineken, Unilever, Shell, DSM, Stellantis, en ja, ook Airbus.

Agenda van woensdag 21 februari

In Amsterdam cijfers van JDE Peets, Wolters Kluwer en AMG.

In het buitenland cijferen onder meer Nvidia en Rivian.

Van het macrofront: wekelijkse hypotheekaanvragen VS, notulen Fed en voorlopige cijfers consumentenvertrouwen in de eurozone.

Goldman Sachs verhoogt aandelenadvies

Goldman komt vandaag met het advies dat je aandelen moet kopen. Ze waren neutraal op aandelen

Hier de S&P 500 over de afgelopen 12 maanden.

Op top verkopen is zelden een goed idee

Chinese staalindustrie produceert desondanks gewoon door

Is AI nu wel of niet een bubbel?

I love this chart from #BofA showing the history of #bubbles going back to the #stoneage of the 70s. ??

Looks like #AI is just getting started.

Europese autoverkoop oogt prima

Hoge vastgoedkortingen kunnen niet worden genegeerd