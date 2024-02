Kopen of verkopen na all-time high beurs

Er wordt hier een buy-and-hold strategie met een switching strategie vergeleken. Kan op zich nuttig zijn, maar niet op de manier waarop dit door Schroders wordt gedaan.



Van belang is even goed te kijken waar de handelsmomenten van de switching strategie op zijn gebaseerd. Dat staat in de kleine lettertjes onder de grafiek. Er wordt telkens gekeken naar de stand van de S&P 500 op het einde van de maand. Is dit een all time high: verkopen. Is de volgende maand opnieuw een all time high: cash blijven aanhouden. Is de volgende maand geen all time high: kopen.



In de praktijk zou dit hebben betekend::

-oktober 2007 was een all time high aan het einde van de maand: verkopen

-november 2007 was geen all time high aan het einde van de maand: kopen



Met een dergelijke strategie zou de gehele daling die in 2008/9 plaatsvond dus gewoon vol belegd zijn doorgemaakt. Dit lijkt me niet zo realistisch. Iemand die op fundamentele gronden de markt in oktober 2007 overgewaardeerd vond, was niet een maand later weer ingestapt. Die had langer gewacht.



Vermogensbeheerder Schroder geeft aan dat je beter in de markt kan blijven ipv te switchen (en het liefst natuurlijk via hun fonds). Daar zijn best argumenten en onderzoeken voor te geven, maar dit is een beetje van: wij van wc-eend adviseren wc-eend.