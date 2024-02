Bitcoin drukt door

Bitcoins zijn dit jaar ruim 20% in waarde gestegen. In de afgelopen vijf maanden is de koers zelfs ruim verdubbeld. Hoewel de cryptomunt de afgelopen weken erg grillig leek, heeft de koers exact het technische spoorboekje gevolgd.

De koers is eerst afgeketst op de tussentijdse barrière, gevormd door de top van 1 april 2022 op $48.205

Vervolgens heeft bitcoin een flinke duik gemaakt van pakweg 20%

Deze correctie is exact opgevangen door de koers-gap net onder $40.194,06. Dit gat in de grafiek van begin december heeft de sterke steun aldaar bevestigd

Hierdoor is een hogere bodem gevormd binnen de langetermijn-uptrend

Ik had begin januari gesuggereerd dat de weerstand $48.205 een belangrijk ijkpunt zou zijn voor tussentijdse winstnemingen; mijn collega Wouter Slot heeft zich vorige week in bredere zijn over de crypto-bullmarkt uitgelaten.

Inmiddels is de januaricorrectie ook alweer achter de rug. Bovendien is daarna de zware horde rond $48.205 gebroken. De uptrend, die eind 2022 werd ingezet, is met deze recente uitbraak bevestigd.

Ik blijf bij ons standpunt dat bitcoin er technisch puik bijligt; onze technische visie - structureel hogere niveaus in 2024 - blijft recht overeind. Voor Q2 handhaven wij het koersdoel rond $68.776: het all-time high van eind 2022. Overigens mag vanaf dat niveau een substantiële correctie verwacht worden.

Stevige percentages



In de afgelopen anderhalf jaar heeft Bitcoin stevige winsten kunnen boeken:

YTD zijn bitcoins zo´n 21% in beurswaarde gestegen

Vanaf de bodem op $38.515,89 eind januari is de bitcoinkoers een dikke 30% opgelopen

Vanaf het september-low rond $25.124 is de beurswaarde ruim verdubbeld

Sinds de beginstand van 2023 op $16.738 is bitcoin meer dan 200% gestegen

Het echte intraday low van de laatste bear market is van november 2022 op $15.481,74. Sindsdien is bitcoin ruim 230% in prijs gestegen

Daar staat tegenover dat bitcoin in de bear market van 2022 ruim driekwart in prijs is gedaald

Deze keer bekijk ik de bitcoin-plaatjes op de korte en lange termijn en vanuit de meerjarengrafiek vanaf 2012.

Korte termijn: bitcoin oogt technisch sterk

Bitcoin is vorige week door de barrière rond $48.205,07 gebroken. Dit genereerde een vers koopsignaal en heeft de uptrend bevestigd.

Er is op korte termijn ruimte vrijgekomen tot aan $59.436,68 (top van 25 november 2021). Voor Q2 handhaven wij het koersdoel rond $68.776: het all-time high van eind 2022.

De steun ligt op $38.515,89 (bodem van 23 januari). Deze steun is gevormd in de koers-gap van begin december. Dit gat in de grafiek wist veel kopers en spijtoptanten de markt in te lokken.

Het stijgende 26-daags voortschrijdend gemiddelde (rode glooiende lijn) bevestigt een positieve technische conditie.

Lange termijn: bitcoin heeft weerstand $48.205,07 gebroken

De januaridip ligt inmiddels achter ons en heeft op $38.515,89 (bodem van 23 januari) een hogere bodem achtergelaten. De bitcoinprijs heeft vervolgens de top van 1 april 2022 rond $48.205,07 overtuigend gebroken.

Hiermee heeft bitcoin de stijgende trend weten te hervatten. Technisch signaleerde bitcoin met de uitbraak boven de voorgaande top een verbetering. De oude uptrend is weer opgepakt. Eerste koersdoel ligt rond weerstand $68.776,28 (top van 12 november 2021).

De bitcoinprijs vormt sinds het low van eind 2022 (op $15.481,74) consistent hogere bodems, een bewijs voor koopkrachtige vraag.

De pullbackbodems boven het niveau van de toppen van 2022 rond $24.970 hebben de springplank gevormd voor de stijging van de afgelopen maanden.

Ik heb deze pullbacks in deze artikelen meerdere keren besproken en geduid. In het najaar is de opmars gevalideerd, met de uitbraak boven de toppen rond $31.813,25 (van 14 juli). Zeer positief is dat de nieuwe steun $38.515,89 ver boven de voorgaande toppen ($31.813,25) is gevormd. In het jargon spreken we hier van een katapultbodem.

Het uiteindelijke koersdoel voor Q2 ligt rond $68.776, het all time high van eind 2022. Hier mogen wel substantiële correcties verwacht worden.

De stijgende 200-dagenlijn (rode glooiende lijn), terwijl de bitcoinprijs erboven beweegt, bevestigt de positieve technische conditie.

Meerjarengrafiek sinds 2012: bitcoin bevestigt opwaartse trend

De bitcoinprijs vormt al sinds 2012 voortdurend hogere koersbodems. Dit geeft aan dat op elke stevige dip wordt ingestapt en/of bijgekocht.

De onderkant van de opgaande trend is gemarkeerd met trendlijn C. Het startpunt voor de laatste rally is gevormd door het het low van eind 2022 rond $15.481.

Rond B ligt de top van april 2022 op $48.205, die inmiddels overtuigend gebroken is. Rond A ligt het koersdoel voor Q2: $68.776. Vanaf dit all-time high van eind 2022 mogen substantiële correcties verwacht worden.

Overigens mag, gezien het sterke technische profiel, op langere termijn een doorbraak van het all-time high rond $68.776 verwacht worden. In dat geval zou zelfs de $100.000-grens gepasseerd kunnen worden. Maar eerst moeten de tussentijdse winstnemingen vanaf de top rond $68.776 goed opgevangen worden. Uitgaande van het pullbackprincipe mag rond de voormalige barrière B ($48.205) een stevig vangnet verwacht worden.

Belangrijkste technische signalen

Technisch bezien is bitcoin het afgelopen jaar in prijs geëxplodeerd: die is in 2023 met ruim 150% opgelopen.

Dit waren afgelopen jaar de belangrijkste technische signalen:

Eind 2022 vormde de bitcoinkoers een low op $15.481,74

Kort daarna, begin 2023, heeft bitcoin het dalende trendkanaal verlaten

Afgelopen voorjaar is weerstand $24.970 (top van medio 2022) gebroken

Hiermee is een hoofd-schouderformatie voltooid en een koopsignaal opgetreden

In de daling daarna zijn twee perfecte pullbackbodems gevormd, nadat de koers is opgevangen door de voormalige weerstand $24.970

Medio 2023 is de top rond $31.813,25 gebroken

De barrière rond $48.205 (top april 2022) is recent eveneens gebroken

Het eerstvolgende koersdoel bevindt zich rond $68.776, het all-time high van eind 2022.

Een nieuw koopsignaal treedt op na een doorbraak van de top van eind 2022 rond $68.776

De achtergronden bij al deze signalen, alsmede enkele spectaculaire koersdoelen, heb ik in mijn terugblik op 2023 besproken.