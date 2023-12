Bitcoin: terugblik 2023

Technisch bezien is de cryptomarkt het afgelopen jaar geëxplodeerd. Bitcoin is dit jaar 150% opgelopen.

Om de opmars van 2023 goed te kunnen plaatsen, dienen we eerst twee jaar terug te kijken. Eind 2021 vormde bitcoin een all-time high rond $68.776. Vervolgens is de koers vorig jaar geïmplodeerd: in november 2022 werd een low bereikt rond $15.481, maar liefst 85% onder het all-time high.

Dit jaar waren er meerdere ontwikkelingen waar de cryptomarkt op heeft gereageerd.

Breken van de dalende trend

Dit voorjaar heeft bitcoin, na de implosie van de Silicon Valley Bank, de dalende trend verlaten. In die tijd was er ook onrust bij enkele Europese banken.

Alleen al omdat speculanten zich indekten tegen nieuwe onrust in de bankensector is de bitcoinkoers snoeihard opgelopen. Technisch bezien is in de uitbraak boven de top van medio 2022 rond $24.970 een hoofd-schouderformatie voltooid, dus een koopsignaal gegenereerd.

Pullbackbodems

In de zomer was er koersdruk in de bitcoinmarkt. Elon Musk, die bekendstaat als liefhebber van crypto's, had zijn bitcoinportefeuille afgewaardeerd. In de daling van bitcoin daarna zijn twee perfecte hogere pullbackbodems gevormd, omdat de koers is opgevangen door de oude horizontale weerstand ($24.970). De positieve invloed van de pullbackbodem wordt onderaan dit artikel gedetailleerd uitgelegd.

Weerstand gebroken

Bitcoin stond in het najaar in de belangstelling na berichten over mogelijke goedkeuring van de eerste Amerikaanse spot-bitcoin-ETF’s. Vermogensbeheerders BlackRock Inc. en Fidelity Investments werden genoemd in de race om dergelijke trackers aan te bieden.

Beleggers gokten erop dat de ETF’s de belangstelling voor bitcoin zouden aanwakkeren. In de rally daarna is de stevige barrière rond $31.813 (van 14 juli) gebroken en de weg omhoog vrijgemaakt.

Spectaculaire koersdoelen

De belangstelling voor crypto´s zorgde ook voor spectaculaire koersdoelen, onder andere van Standard Chartered Bank. Die bracht een rapport uit met een koersdoel van $120.000.

Er worden recent meerdere redenen aangevoerd voor de opmars. Ten eerste verwachten beleggers een lagere rente op de kapitaalmarkten, wat beleggen in bitcoins aantrekkelijker maakt. Ook zit er in 2024 een splitsing aan te komen, wat door de optisch lage koers dan meer vraag kan uitlokken.

In dit artikel kijk ik terug op het technische plaatje van bitcoin.

Korte termijn: bitcoin consolideert

In de recente correctie maakt BTC/USD pas op de plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande toppen weet te blijven, is het sterke technische beeld intact.

Net onder $40.194,06 (bodem van 11 december) ligt bovendien de koers-gap (gat in de grafiek) van begin december. Deze kan veel nieuwe vraag uitlokken, wat dus voor een sterke steun zorgt. De eerste barrière ligt rond $44.732,31 (top van 8 december).

Het stijgende 26-daags voortschrijdend gemiddelde (rode lijn) ondersteunt een positieve technische conditie.

Lange termijn: bitcoin flirt met koersdoel $48.205

De bitcoinkoers heeft in juli en september twee succesvolle pullbackbodems gevormd boven het niveau van voorgaande toppen rond $24.970. Vervolgens zijn de toppen rond $31.813,25 (van 14 juli) gebroken. De stevige tussentijdse horde rond $48.205,07 (top van 1 april 2022) werpt zijn schaduw al vooruit.

In een eventuele correctie zullen de toppen rond $31.813,25 (van 14 juli) als vangnet dienen. Hier verwachten we dan een nieuwe pullbackbodem.

De stijgende 200-dagenlijn waar de koers boven blijft bevestigt de positieve technische conditie.

Meerjarengrafiek sinds 2013: hogere bodems valideren uptrend bitcoin

Elke grote correctie van de bitcoinkoers in de afgelopen jaren heeft een hogere koersbodem achtergelaten. Dat geldt dus ook het het low van eind 2022 rond $15.481. Het trendmatig verloop van de bitcoinkoers suggereert dat op elke forse cirsis wordt (bij-)gekocht.





Uitleg pullbackbodem

In onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Vervolgens treedt een rally op. Bij bitcoin correspondeert weerstandslijn A-B met de oude horde rond $24.970.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt. Bij bitcoin correspondeert punt H met de horde van medio juli rond $31.813,25.

Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B). Bij bitcoin is de koersval inderdaad tweemaal rond oude de weerstand A-B ($24.970,28) opgevangen. Een geslaagde pullback dus.

In onderstaande voorbeeldgrafiek wordt rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally. Bij bitcoin zijn dus twee hogere bodems boven A-B gevormd.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken. Bij bitcoin is die bevestiging opgetreden nadat het topje van van medio juli rond $31.813,25 werd gepasseerd.