Lichtrode opening AEX in verschiet na zware verliezen

De AEX-index zet de daling die dinsdag is ingezet waarschijnlijk voort. Beleggers verwerken een grote stroom cijfers en deze zijn een mixed bag.

Het is vandaag Valentijnsdag, maar de liefde voor aandelen spat er niet van af. De Amsterdamse beurs werd dinsdag geconfronteerd met een rondje winstnemingen en daar kwam 's middags nog een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer bij. De futures duiden erop dat de AEX de glijvlucht vandaag voortzet, maar erg overtuigend is het niet. Het zou ook zomaar kunnen dat de index wat aantrekt.

Diverse bedrijven hebben zojuist de boeken geopend en het beeld is gemengd. We lopen ze snel langs.

ABN Amro koopt aandelen in

ABN Amro zag de nettowinst in Q4 op jaarbasis stijgen van €354 miljoen naar €545 miljoen. Dat was iets hoger dan analisten hadden verwacht.

De bank kondigde ook een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde vaneen half miljard euro. Tegelijkertijd schroeft de Nederlandse staat het belang in ABN Amro terug.

Ook Vopak gaat shoppen

Ook Vopak gaat eigen stukken inslaan, en wel voor €300 miljoen. De markt is gunstig en dat heeft geleid tot een stijgende omzet en winst.

Heineken ziet biervolumes dalen

Heineken kampte in Q4 met teruglopende biervolumes, waarbij vooral Vietnam en Nigeria tegenvielen. Toch steeg de omzet wel op jaarbasis, met dank aan prijsverhogingen. De brouwer rapporteerde een kwartaalomzet van €7,8 miljard en dat kwam overeen met de verwachtingen van analisten.

Winstdaling Ahold Delhaize

Ahold Delhaize meldde een winstdaling in Q4 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit cijfer is wat lager dan analisten hadden verwacht. De omzet kwam uit op €23 miljard en dat ligt iets boven de consensus.

OCI schort dividend op

OCI kwam met minder goed nieuws: als gevolg van teruglopende resultaten ziet het bedrijf zich genoodzaakt het dividend op te schorten. Geen nieuws waar beleggers blij van worden.

Aantrekkende omzet en marge bij Alfen

Alfen kwam dinsdag nabeurs door met cijfers, waar u vandaag op kunt reageren. De jaaromzet steeg met 15% naar €504,5 miljoen en dat viel precies in de verlaagde bandbreedte die het Almeerse bedrijf afgelopen zomer gaf. Gedurende het jaar was de omzetgroei wel aangetrokken. Het brutobedrijfsresultaat (de EBITDA) daalde met 28% naar €57,1 miljoen. Beide cijfers waren iets hoger dan analisten gemiddeld hadden verwacht.

De echte cashcow was het onderdeel energie-opslagsystemen, waar de omzet ruim drie keer over de kop ging. Bij oplaadpalen ging het wat minder, omdat klanten hun voorraden afbouwden.

Alfen verwacht dat de omzet dit jaar verder oploopt naar tussen de €590 en €660 miljoen te behalen. Dat komt neer op een stijging van 17 tot 30%. Dit moet wederom vooral uit energie-opslagsystemen komen, waar Alfen een omzetgroei van 40% voorspeld. Ook bij smart grids gaat het aardig, met een voorspelde omzetgroei van 20%. Bij laadpalen loopt het effect van voorraadafbouw eruit. De omzet kan daar met zo'n 15% aantrekken, aldus het bedrijf.

Meeste Aziatische beurzen omlaag

De dreun van de Amerikaanse inflatie was vannacht in Azië voelbaar. De beurzen die open waren, kleurden overwegend rood. De Nikkei-index moest 0,8% prijsgeven en de Kospi-index in Zuid-Korea daalde met 1%.

Alleen Hongkong, dat na een lang feestweekend de deuren weer opende, kwam er goed uit: er staat een plus van 0,9% op de borden. De beurs in Shanghai is nog wel de hele week gesloten.

De techaandelen in Hongkong liggen er goed bij, maar Samsung in Zuid-Korea niet:

Alibaba +2%

Baidu +1,3%

Prosus-deelneming Tencent: +0,9%

Samsung -1,6%.

Flinke correctie op Wall Street - vooral bij techaandelen

De belangrijkste indices op Wall Street kregen dinsdag een flinke klap nadat de Amerikaanse inflatie hoger bleek uit te pakken dan verwacht en gehoopt.

De Amerikaanse consumentenprijzen waren in januari met 3,1% op jaarbasis opgelopen, tegen 3,4% een maand eerder. Dat deed zeer, want economen hadden gerekend op een afkoeling tot 2,9%. De kerninflatie, die voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing laat, kwam net als in december uit op 3,9%, terwijl erop was gerekend dat deze zou dalen tot 3,7%.

De cijfers boorden het laatste sprankje hoop op een snelle renteverlaging de grond in en dat leidde tot een voorspelbare reactie: dalende koersen bij met name techaandelen (die doorgaans gevoeliger zijn voor een hogere rente) en een stijgende lange rente op de US 10 year Treasury.

De S&P 500 wist niet stand te houden boven de 5.000 punten en sloot 1,4% lager op 4.924,35 punten. De Dow Jones-index verloor ook 1,4% en techindex Nasdaq kelderde met 1,8%.

De bedrijven die tijdens de handelsdag met cijfers kwamen konden geen potten breken. De jaaromzet van Coca-Cola steeg iets harder dan het bedrijf zelf als outlook had afgegeven, maar beleggers reageerden lauw: de koers daalde met 1,4%. Spellenfabrikant Hasbro verloor 4,5% na teleurstellende kwartaalresultaten en een magere outlook voor 2024.

Double digit koersstijgingen Lyft en Robinhood nabeurs

Hoewel de slingers al waren opgeborgen op de beurs van New York, vierden na sluiting van Wall Street twee bedrijven een afterparty: Lyft en Robinhood Markets, die beiden nabeurs met cijfers kwamen.

Taxi-appbedrijf Lyft heeft een nieuwe topman en slaagde erin de verliezen verder terug te dringen. Dit viel duidelijk in de smaak: in de handel nabeurs schoot de koers met maar liefst 15,8% omhoog.

Handelsplatform Robinhood Markets overhandigde tegen de verwachting in winstcijfers en werd hiervoor in de nabeurshandel beloond met een koersstijging van 10,5%.

Nieuwe bullrun in de maak?

Tijd om te treuren? Uiteindelijk zijn het maar dagkoersen, moet u maar denken. Op langere termijn gaan de beurzen altijd omhoog. Volgens technisch analist Royce Tostrams is er op Wall Street zelfs een nieuwe bullrun in de maak.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een lagere opening.

Azië kleurde vannacht overwegend rood.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zit de laatste dagen in de lift en is inmiddels gestegen naar 15,85.

De euro daalt iets ten opzichte van de dollar en noteert 1,0706.

De Nederlandse tienjaarsrente laat een horizontale streep zien en noteert 2,67%. De Amerikaanse daalt na de stijgingen van gisteren weer wat: 3 basispunten eraf op 4,29%.

De goudprijs daalt fractioneel naar $1.991,65 per troy ounce.

De olieprijzen laten een gemengd beeld zien: een lichte daling voor WTI en een kleine stijging voor Brent.

De bitcoin krabbelt iets op en noteert $49.857,33.

De AEX opent naar verwachting 0,1% lager.

De AFM meldt deze shorts.

De nettoshortpositie in Alfen is opgelopen naar 9,95%.

Adviezen

Een flinke koersdoelverhoging van Goldman Sachs voor ASML:

Unilever: naar 4.505 pence van 4.600 pence en houden - Goldman Sachs

ASML: naar €980 van €785 en kopen - Goldman Sachs

De agenda: economische groeicijfers en Cisco

De cijfers in Nederland en de rest van Europa voor vandaag zijn geweest. We kunnen nu onze focus verleggen naar de Verenigde Staten, waar na de lunch Kraft Heinz de boeken opent. Dit bedrijf heeft zich waarschijnlijk stevig in uw keukenkastje genesteld, met producten als ketchup, Brinta, de oer-Hollandse hagelslag van De Ruijter en Venz, de soep- en maaltijdzakjes van Honig, Roosvicee en Karvan Cévitam.

Na sluiting van Wall street is Cisco aan zet, dat net als Snap in aanloop naar de cijferpresentatie aankondigde duizenden banen te schrappen, als onderdeel van een herstructurering.

De meest in het oog springende macro-economische cijfers zijn ongetwijfeld het Nederlandse en Europese BBP over het vierde kwartaal. In Nederland was vorig kwartaal sprake van een krimp van 0,2%. De EU als geheel liet een plusje van 0,1% zien.

Verder verschijnen de industriële productie in de EU en de consumptie van Nederlandse huishoudens.

Hierbij de agenda voor de rest van de dag

09:30 NL, consumptie huishoudens, december

09:30 NL, economische groei, vierde kwartaal

11:00 EU, economische groei, vierde kwartaal (tweede raming)

11:00 EU, industriële productie, december

13:00 Kraft Heinz, cijfers vierde kwartaal

13:00 VS, hypotheekaanvragen - wekelijks

16:30 VS, olievoorraden - wekelijks

17:45 Econocom, cijfers vierde kwartaal

22:00 Cisco, cijfers tweede kwartaal

En dan nog dit

De laatste loodjes wegen letterlijk het zwaarst

Wondering how a small miss on the US #inflation numbers can result in such a spike in yields on US government #bonds (2- and 10-year below)?



— Mohamed A. El-Erian

Het r-woord is verdwenen en cash is niet langer king

MAGNIFICENT SENTIMENT OR IRRATIONAL EXUBERANCE? Latest BofA Fund Manager Survey shows most bullish Fund Managers in 2yrs. Cash portion sharply cut to 4.2% as investors stop predicting global recession for 1st time since Apr'22.

Always expect the unexpected

Grijze zwanen om rekening mee te houden

Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors schets een aantal onvoorziene risico's, negatief én positief, die de markten hevig in beweging kunnen brengen.

Tsjechië, daar moet Heineken zijn volgens de statistieken:

