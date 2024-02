Wall Street zet nieuwe bullmarkt in de steigers

Op Wall Street zijn dit jaar vrijwel alle beursindices opwaarts uitgebroken. Daarmee ligt de Amerikaanse aandelenmarkt uitstekend op koers voor een nieuwe bullmarkt.

Wall Street kan terugkijken op een prima cijferseizoen. Inmiddels heeft ruim tweederde van de bedrijven de boeken over het vierde kwartaal geopend. Volgens analisten heeft ruim driekwart van de bedrijven de winstverwachtingen weten te overtroffen.

Inmiddels is er ook meer duidelijkheid aan het rentefront. De hardnekkige inflatie en de toename van de werkgelegenheid zou een renteverlaging in maart door de Fed zo goed als uitsluiten, zo wordt verwacht.

Wall Street is technisch uitgebroken

Technisch bezien hebben vrijwel alle Amerikaanse indices hun relevante weerstand weten te breken en dus koopcondities weten te realiseren. Alleen de Nasdaq moet nog aan de bak. De Amerikaanse aandelenmarkten liggen er technisch bezien prima bij.

In mijn vooruitblik op 2024 van eind december had ik al aangegeven dat Wall Street uitstekend op koers ligt. En technisch krijgt dit geschetste scenario ook steeds concreter vorm. Wall Street staat klaar voor de volgende sprong vooruit.

De terugtrekkende koers van dinsdag op Wall Street doet geen afbreuk aan de positieve technische plaatjes op lange termijn.

Deze keer bekijk ik de langetermijngrafieken van de belangrijkste Amerikaanse indices:

Dow Jones: solide koopsignaal met ruim 16% potentieel

S&P500: prille uitbraak, nog zo´n kleine 20% ruimte

SOX-index: krachtige uitbraak, nog ruim 30% opwaarts potentieel

Nasdaq Composite: flirt nu met cruciale barrière, na een uitbraak kan de index bijna 25% oplopen

NY-Nasdaq Transportation index: uitbraak en koopsignaal moeten nog gevalideerd worden, daarna nog een kleine 28% te gaan

Dow Jones maakt mini pullback

De Dow Jones-index heeft een hogere bodem gevormd boven de top van 2 januari 2022 rond 36.945,60. Hiermee is een succesvolle mini pullback achtergelaten.

Eind vorig jaar had de Dow een koopsignaal gegenereerd, nadat dat vorige all-time high werd gebroken.

De Dow heeft dus het oude uitbraakniveau met succes teruggetest. De Dow heeft met de uitbraak van eind 2023 ruimte gekregen voor een verdere stijging. Ons eerste (berekend) koersdoel ligt op 45.000.

De Dow heeft dus nog een dikke 16% te gaan. De steun bevindt zich nu op het niveau van de top van 2 januari 2022 rond 36.945,60.

De tweede steun ligt rond 32.297,92 punten (de bodem van 27 oktober). De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een sterke technische conditie.



S&P 500 genereert langetermijnkoopsignaal

De S&P 500-index heeft het vorige all-time high rond 4.818,40 punten (van januari 2022) in de afgelopen maand weten te breken.

Nu het grillige koersverloop van de voorgaande twee jaar werd verlaten, is het technische plaatje serieus verbeterd. Opwaarts heeft de S&P 500-index, na dit koopsignaal, ruimte voor een verdere stijging met 6.000 als berekend koersdoel. Dat betekent dus nog zo'n kleine 20% te gaan.

De steun ligt op 4.818,40 (top van 7 januari 2022). Er ligt een tweede steun rond 4.104,98 punten (de bodem van 24 mei).

De 200-dagenlijn beweegt mooi opwaarts. Dit signaleert een sterke technische conditie.

Amerikaanse halfgeleiderindex kiest het luchtruim



De SOX-index, die het koersverloop van de grootste Amerikaanse halfgeleiderbedrijven volgt, ligt er technisch prima bij.

Nu de SOX-index de voormalige weerstand op 4.068,15 (het all-time high van 7 januari 2022) heeft gebroken, is een koopsignaal opgetreden. Omdat de SOX in uncharted territory beweegt, zijn er geen referentiepunten waar we ons op kunnen richten. Derhalve is voor de halfgeleiderindex het koersdoel 6.000 berekend, er is dus nog zo'n kleine 32% te gaan.

Steun ligt nu op dat vorige al- time high rond 4.068,15 (van 7 januari 2022). De tweede steun is gevormd door de pullbackbodem rond 3.862,24.

De 200-dagenlijn van de SOX-index laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.







Nasdaq Composite flirt met all-time high

De Nasdaq Composite-index flirt met de horde rond 16.212,23 punten. De Nasdaq Composite-index staat slechts 1,5% onder dit all-time high van 26 november 2021.

De Nasdaq heeft in de recente daling overigens wel een fraaie hogere bodem gevormd boven het niveau van de top van medio 2023 rond 14.446,55. Zolang de koers boven deze voormalige top weet te blijven, blijft het technische plaatje overeind.

Na een uitbraak boven de weerstand van 16.212,23 punten wordt 20.000 het volgende opwaartse koersdoel. Na de uitbraak is er dus nog een kleine 25% te verdienen.

De eerste steun van de Nasdaq Composite-index ligt op de pullbackbodem rond 14.446,55 (van 19 juli 2023). Het tweede vangnet bevindt zich op 12.543,86 punten (de bodem van 27 oktober 2023).

De stijgende 200-dagenlijn van de Nasdaq Composite signaleert een positieve technische conditie.

Transportsectorindex breekt nipt uit

De NY-Nasdaq Transportation-index heeft het oude all-time high rond 6.949,44 punten (gevormd op 5 november 2021) gebroken.

Deze uitbraak is te nipt, dus niet overtuigend genoeg. We kunnen daarom nog niet van een valide koopsignaal spreken. Na een geldige uitbraak zou een eerste koersdoel rond 8.250 berekend kunnen worden. Dus nog een kleine 28% te gaan.

De steun hebben we al verhoogd naar het niveau van het oude all-time high rond 6.949,44 punten.

De tweede steun ligt rond 6.314,52, de bodem van 19 januari.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat inmiddels wel al een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.