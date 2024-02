AEX loopt zich warm, maar waarvoor eigenlijk?

Niet alleen beneden de grote rivieren is het feest. Ook erboven, en wel op het Damrak, waar de AEX-index een week vol records afsloot met de hoogste slotstand ooit. Vandaag moet blijken of dat niveau houdbaar is. Daar ziet het wel naar uit, want de futures duiden op een groene opening.

Het belangrijkste nieuws van vandaag is dat ASMI een nieuwe CEO heeft gevonden: CTO Hichem M'Saad volgt in bei Benjamin Low op, die met pensioen gaat. Verder wordt er nauwelijks richtinggevend nieuws verwacht. Hiervoor moeten we geduld hebben tot morgen, want dan barst het weer los met bedrijfscijfers en macrodata. Ook uit Azië kunnen we weinig inspiratie putten: de meeste beurzen hielden daar vannacht hun deuren gesloten vanwege de viering van het nieuwe jaar.

Wall Street: S&P 500 sluit voor het eerst boven de 5.000 punten

Op Wall Street knalden de kurken tijdens de vrijmibo, want er werden weer wat records gevestigd. De S&P 500 flirtte eerder al met de 5.000 punten, en wist vrijdag voor het eerst boven die grens te sluiten. Ook de Nasdaq steeg naar een nieuw all-time high. Alleen de Dow Jones-index bleef achter.

De slotstanden van vrijdag:

S&P 500: +0,6% naar 5.026,61 punten

Nasdaq: +1,3% naar 15.990,66 punten

Dow Jones-index: -0,1% naar 38.671,69 punten.

PepsiCo, de snack- en frisdrankproducent van merken als Pepsi, Cheetos, Doritos, Duyvis, 7UP en Quaker, wist beleggers niet te enthousiasmeren voor de kwartaalcijfers. De winst was hoger dan verwacht, maar de omzet viel tegen. Beleggers tilden het zwaarst aan het laatste, waardoor de koers met 3,5% daalde.

Pinterest had het nóg zwaarder, met een koersdaling van 9,5% na een tegenvallende kwartaalomzet en mogelijk nog teleurstellender outlook.

De Britse chipontwerper ARM stal donderdag de show met een koerexplosie van 48% na kwartaalcijfers die de marktverwachtingen overtroffen en een opwaarts bijgestelde prognose. Vrijdag kwam er nog 1% bij.

Over Nvidia circuleerde het bericht dat het Magnificent Seven-bedrijf een nieuw bedrijfsonderdeel gaat bouwen dat zich moet richten op het ontwerpen van op maat gemaakte chips voor onder meer cloud computing-bedrijven en geavanceerde processors voor kunstmatige intelligentie (AI). De koers veerde met 3,5% op. Maar de techsector lag er sowieso goed bij.

Bitcoin is niet te stuiten

Er is nóg een belegging die de weg omhoog heeft gevonden: de bitcoin. Afgelopen week steeg de munt $5.000 in waarde. Op het moment van schrijven staat er een plus van 1,5% op het bord. Het is inmiddels de zevende dag op rij dat de munt noordwaarts koerst en dat hebben we volgens Bloomberg sinds januari 2023 niet meer gezien.

Inmiddels komt de $49.000 die de munt begin januari aantikte rond de lancering van de eerste spot bitcoin-ETF weer in zicht. Met die ETF's gaat het goed. Er is inmiddels meer dan $9 miljard naar de negen nieuwe fondsen gestroomd. BlackRock en Fidelity komen als winnaars uit de bus. Marktkenners zeggen steeds meer geld van institutionele beleggers naar crypto's te zien stromen.

Ook de naderende halving wordt als reden voor de recente koersstijgingen genoemd. Dit houdt in dat de beloning voor bitcoinminers dan halveert: voor elk blok op de chain ontvangen zij 50% minder bitcoins. Wanneer die halving precies plaatstvindt, is nog niet bekend, maar naar verwachting zal dat rond april, mei gebeuren. In de afgelopen drie cycli steeg de bitcoinprijs zowel in het jaar voorafgaand als in het jaar na afloop van de halving.



Ook het Chinese nieuwjaar kan de munt in de kaart spelen: dit evenement gaat historisch gezien vaak gepaard met een stijging van de bitcoinprijs. Maar al het goede nieuws ten spijt is de munt nog altijd ver verwijderd van het all-time high uit 2021: dat ligt op circa $65.000. De duiding van technisch analist Wouter Slot vindt u hier.

En daarmee is alles voor vandaag wel zo'n beetje gezegd. Onderaan deze morning call vindt u het spoorboekje voor de rest van de week, want dan valt er beduidend meer te beleven op de beurs dan vandaag.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een hogere opening.

Een groot deel van Azië was in een diepe winterslaap verzonken.

De rust op de markt is ook voelbaar in de CBOE VIX-index (volatiliteit). Deze stijgt licht naar 12,93.

De euro stijgt iets ten opzichte van de dollar en noteert 1,0794.

De Nederlandse tienjaarsrente laat een horizontale streep zien en noteert 2,67%. De Amerikaanse daalt licht naar 4,18%.

De goudprijs daalt fractioneel naar $2.023,68 per troy ounce.

De olieprijzen staan ook ietsje lager. Voor een vat WTI moet nu $76,51 worden betaald en voor een vat Brent-olie $81,80.

Bitcoin gaat zoals gezegd als een speer en stijgt met 1,93% naar $48.216,24.

De AEX opent naar verwachting 0,5% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

08:12 ASMI presenteert nieuwe CEO

08:06 AEX start handelsweek waarschijnlijk op recordniveau

08:00 Superbowl-indicator voorspelt bear market

07:21 Weinig activiteit op Aziatische beurzen

06:57 Nieuwe jaar start met minder faillissementen

06:52 Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

06:45 Beursagenda: macro-economisch

06:43 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:42 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

11 feb Bezos verkoopt voor $2 miljard aan Amazon-aandelen

11 feb Cijferseizoen dendert door en aandacht voor Amerikaanse inflatie komende week

08:12 ASMI presenteert nieuwe CEO

08:06 AEX start handelsweek waarschijnlijk op recordniveau

08:00 Superbowl-indicator voorspelt bear market

07:21 Weinig activiteit op Aziatische beurzen

06:57 Nieuwe jaar start met minder faillissementen

06:52 Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

06:45 Beursagenda: macro-economisch

06:43 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:42 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

11 feb Bezos verkoopt voor $2 miljard aan Amazon-aandelen

11 feb Cijferseizoen dendert door en aandacht voor Amerikaanse inflatie komende week

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat overzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Adyen wordt bedolven onder de fanmail, waaronder twee adviesverhogingen.

Adyen: naar €1.740 van €1.120 en advies omhoog van houden naar kopen - Cowen & Co

Adyen: naar €1.600 van €1.400 en kopen - HSBC

Adyen: naar €1.700 van €1.350 en kopen - UBS

Adyen: naar €1.700 van €780 en advies omhoog van verkopen naar kopen - DZ Bank

Adyen: naar €1.585 van €1.300 en kopen - Barclays

Akzo Nobel: naar €56,00 van €75 en houden - HSBC

Philips: naar €17,50 van €17, maar advies blijft verkopen - Jefferies

Unilever: naar 3.400 pence van 3.300 pence, maar advies blijft verkopen - Jefferies

Unilever: naar 3.430 pence van 3.400 pence, maar advies blijft verkopen - UBS

Unilever: naar 4.960 pence van 5.110 pence, maar advies blijft kopen - Berenberg

De agenda: vandaag rustig, maar daarna barst het opnieuw los

De komende beursweek buitelen bedrijven, waaronder Ahold Delhaize, ABN Amro, Heineken, Alfen, RELX, Vopak, Randstad, DSM-Firmenich en Cisco, wederom over elkaar heen met kwartaalcijfers. Ook de Amerikaanse inflatie kan wat stof doen opwaaien. Het nieuws is niet evenwichtig verdeeld over de beursweek. Vandaag en vrijdag worden relatief rustige dagen; het zwaartepunt ligt op dinsdag, woensdag en donderdag.

De Chinese beurzen zijn de hele week gesloten, vanwege de viering van het Chinese nieuwjaar.

Maandag: Vastned Belgium



Behalve de kwartaalcijfers van Vastned Belgium en het aantal faillissementen in ons land valt er vandaag weinig te beleven.

Dinsdag: Randstad, Wereldhave en inflatie VS

Morgen trekt de wind voorzichtig aan. Randstad, Wereldhave en de Franse retailer Carrefour komen voorbeurs met cijfers. Na de middagboterham volgen Coca-Cola en spellenfabrikant Hasbro en na sluiting van Wall Street zijn dat Lyft (dienstverlener in mobiliteit) en Robinhood Markets (handelsplatform).

In Duitsland verschijnt de ZEW-index, een indicator van het economisch sentiment. Maar het is vooral de Amerikaanse inflatie die de aandacht zal trekken. In december kwam dit cijfer nog uit op 3,4% op jaarbasis. In januari zal het volgens economen zijn gedaald naar 3,0%. Op maandbasis blijft de inflatie waarschijnlijk onveranderd op +0,2%. De kerninflatie, waar voedingsmiddelen en energie buiten beschouwing zijn gelaten, is naar verwachting ietsje gedaald van 3,9% op jaarbasis naar 3,8%. De inflatie daalt dus wel, maar het gaat langzaam. En de cijfers zijn ook nog niet waar de Fed ze wil hebben: op 2%.

Woensdag: ABN Amro, Ahold, Alfen, Heineken, Vopak, OCI en BBP EU

Woensdag wordt een drukke cijferdag, met de resultaten van ABN Amro, Ahold Delhaize, Alfen, Heineken, OCI, Vopak, JET-concurrent Delivery Hero, Thyssen Krupp (voorbeurs), Kraft Heinz (na de lunch) en Cisco (na sluiting van Wall Street).



Er komen ook veel macrodata, waaronder het Nederlandse en Europese BBP over het vierde kwartaal. In Nederland was vorig kwartaal sprake van een krimp van 0,2%. De EU als geheel liet een plusje van 0,1% zien. Verder verschijnen de industriële productie in de EU en de consumptie van Nederlandse huishoudens.

Donderdag: DSM-Firmenich, RELX, Vastned, BAM, Fagron én Shell ex-dividend

Ook donderdag wordt een lawine van cijfers over de beursvloer uitgestort. Voorbeurs komen DSM-Firmenich, RELX, BAM, Vastned, Fagron, Airbus, Commerzbank, Renault en Orange door. Na de lunch volgt Deere. Als de bel in Amsterdam is gegaan, is Euronext aan de beurt. En Doordash doet na sluiting van Wall Street het licht uit.



Ook handig om te weten: AEX-zwaargewicht Shell gaat ex-dividend. Andere richtpunten zijn de Nederlandse werkloosheid, de groei van de Britse economie over het vierde kwartaal en vijf Amerikaanse cijfers: de detailhandelsverkopen, Empire State-index, Philadelphia Fed-index, industriële productie en het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers.

Vrijdag: Umicore en Amerikaanse producentenprijzen

De week eindigt even rustig als deze begon, met de kwartaalcijfers van Umicore, de Franse inflatie, de laatste Amerikaanse woningbouwcijfers, de producentenprijzen in de VS (ook een graadmeter voor inflatie) en het ‘kleine’ Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan.

En dan nog dit

Nóg een record:

The S&P 500 has closed higher in 14 out of the last 15 weeks. That hasn't happened since 1972. $SPX pic.twitter.com/hC1SDSZfJa — Charlie Bilello (@charliebilello) February 10, 2024

Áls er niets verandert...

Twee op de drie S&P 500-bedrijven hebben cijfers gepubliceerd. De positieve tussenbalans: 80% verslaat de verwachtingen en dat is meer dan gemiddeld (74%). De bedrijven rapporteerden over Q4 een winstgroei van gemiddeld 6,5% op jaarbasis: het hoogste niveau sinds medio 2022.

???? Corporate America’s Surprising Profits Help Propel Stock Rally - Bloomberghttps://t.co/78TXYjwWvc pic.twitter.com/Y1MTFsccmu — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) February 11, 2024

Geduld is een schone zaak

Eurozone inflation is declining but that's unlikely to trigger aggressive monetary easing, in our view.https://t.co/5URlmXkzFc — ING Economics (@ING_Economics) February 10, 2024

Succes vandaag!