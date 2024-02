Crypto-bullmarkt krijgt steeds meer vorm

Bericht delen via:

Niet alleen de aandelenmarkten hebben te maken met sterk stijgende koersen en aanhoudende vraag, ook in de cryptomarkt is het weer feest. In het afgelopen kwartaal is de totale marktwaarde van de volledige cryptomarkt bijna verdubbeld.

Aanhoudend stijgende koersen zorgen voor nieuwe euforie onder cryptobeleggers, waarbij weer wordt gedroomd van de oude hoogtepunten van 2021. Bitcoin, nog altijd de grootste cryptomunt, is in ieder geval hard op weg om de oude toppen te benaderen.

Hoogstwaarschijnlijk zal in april dit jaar de vierde bitcoin halving plaatsvinden, waarbij de beloning voor het minen van bitcoin wordt gehalveerd. De vorige drie keer vond zowel voor als na de halving een flinke stijging van de koers plaats. Ook nu zien we in aanloop naar de komende halving dus weer een flinke stijging. Mocht de koers ook na de halving blijven stijgen, dan zullen de oude hoogtepunten zeker doorbroken worden.

Bitcoin

De koers van bitcoin is inmiddels alweer ruim een jaar opwaarts gericht. Begin 2023 werd de dalende langetermijntrend verlaten en is de munt gaan herstellen. Vanaf dat moment hebben de we vorming van meerdere hogere koersbodems gezien, die wijzen op aanhoudende vraag.

Ook de recente adempauze is onlangs afgerond, en de stijgende trend is hervat. De koers beweegt in een opgaand trendkanaal waarvan nu eerst de bovenzijde kan worden opgezocht. Het langetermijn-koersdoel wacht uiteindelijk op de toppen van 2021 boven $65.000.

Ethereum

Ether, de munt van het Ethereum-netwerk, beweegt in een iets gematigder tempo opwaarts, maar laat wel interessante technische ontwikkelingen zien. De munt is onlangs opwaarts uit de langetermijn-neutrale fase gebroken en weet nu hierboven een nieuwe hogere koersbodem te vormen.

De recente uitbraak is hiermee bevestigd en een stijgende trend wordt ingezet richting hogere koersniveaus. Het eerste koersdoel wacht nu op de top van 2022 rond $3.580. Vanaf het huidige koersniveau is dat nog een stijgingspotentieel van meer dan 40%.

Cardano

Ook bij ADA, de munt van het Cardano-netwerk, zien we positieve ontwikkelingen in het technisch beeld. De cryptomunt heeft de langetermijn-dalende trend eerder al verlaten en een eerste hogere koerstop weten te vormen.

De hogere koersbodem die nu vorm krijgt, lijkt de eerdere uitbraak te bevestigen. Vanaf dit niveau kan een stijgende trend worden ingezet richting de top van maart 2022 rond $1,24. De koers van ADA zou dus nog ruim kunnen verdubbelen als de hudige trend zich voortzet.





Binance coin

Bij BNB, de munt van het Binance-netwerk, klaart het beeld ook langzaam op, maar moet nog wel een serieuze weerstand worden overwonnen. BNB beweegt sinds medio 2021 per saldo in een ruime neutrale bandbreedte tussen steun rond $200 en weerstand rond $675.

Binnen deze bandbreedte heeft de munt de correctieve fse afgebroken en is een herstelbeweging naar de tussenliggende weerstand rond $350 ingezet. Pas wanneer dit niveau wordt doorbroken, kan het herstel verder vorm krijgen richting de bovenzijde van de langetermijn-bandbreedte.