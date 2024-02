Superbowl-indicator voorspelt bear market

Gisteren was de Superbowl, de belangrijkste Amerikaanse sportwedstrijd van het jaar. In het Allegiant Stadium te Las Vegas streden de American footballers van Kansas City Chiefs tegen de San Francisco 49ers om de felbegeerde cup. Verwacht werd dat 110 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd zouden gaan kijken - vijf miljoen minder dan vorig jaar - maar het werden er weer 115 miljoen. Misschien omdat heel veel fans van Taylor Swift zijn gaan kijken, die anders niet op de wedstrijd zouden afstemmen. Swift is de huidige vriendin van Travis Kelce van de Kansas City Chiefs. En de Swifties, zoals de fans heten, doen alles voor een glimp van hun idool. Maar er waren nog veel meer sterren te zien. Usher trad op in de pauze – een felbegeerde opdracht voor artiesten – en Reba McEntire, Post Malone en Andra Day zongen ook. Bedrijven tellen miljoenen dollars neer om te adverteren rond de wedstrijd om zo die dik honderd miljoen kijkers te bereiken; Beyoncé kondigde in zo'n commercial een nieuw album aan. Voor beleggers kan de wedstrijd ook impact hebben. De zogenaamde Superbowl-indicator voorspelt hoe de beurs er komend jaar uit zal gaan zien. Als een team van de American Football Conference (Kansas) wint, wordt het een bearmarkt, als een team van de National Football Conference (San Francisco) wint een bullmarkt. Tot 2022 was de succesratio van de indicator 75%. Kansas heeft gewonnen.

