Wall Street: terugblik op 2023

Deze hele week zal ik terugkijken op het afgelopen beursjaar, om te beginnen met Wall Street. Verder zal ik de komende dagen in een terugblik op 2023 grondstoffen, obligaties en Europese aandelen tegen het licht houden. Volgende week geef ik een vooruitblik op 2024.

Vandaag dus Amerikaanse aandelenmarkten. Die hebben technisch een prima beursjaar achter de rug. Het begon al met de kickstart van 2023: Wall Street boekte in de maand januari een gemiddelde stijging van ruim 6%. Tech sprong er toen ook al uit met een winst in de eerste beursmaand van bijna 11%. Maar de absolute winnaar in januari was de chipssector met een stijging van bijna 16%. De toon voor de rest van het jaar - tech trekt de kar - is dus toen al gezet.

Wispelturig beursjaar

Overigens is Wall Street daarna nogal wispelturig geweest, want in de eerste maanden van 2023 zijn de koersen weer volledig ingekakt. Beleggers hadden moeite om de stand van de economie in te schatten en waren vooral bezorgd over het ingrijpen door centrale banken.

Veel turbulentie dit voorjaar kwam van de Amerikaanse banken, nadat Silicon Valley Bank (SVB) door de autoriteiten failliet was verklaard. Door het faillissement waren veel beleggers bevreesd voor een domino-effect. De financiële sector verloor onder aanvoering van de banken in de nasleep vele procenten aan beurswaarde, bij individuele banken oplopend tot bijna 15%.

Tech en vooral chippers zijn ijzersterk

Na het turbulente voorjaar volgde een opleving op Wall Street, gedragen door tech, in het bijzonder chips en AI. De zogenaamde Magnificent Seven, alle met een link met Artificial Intelligence (AI), hebben met ijzersterke koersprestaties de rest van de beurs op sleeptouw kunnen nemen. De YTD-beurswaarde van deze groep aandelen was afgelopen zomer al met meer dan 100% opgelopen. Zoals vaker in mijn blog gemeld kreeg ook de Nasdaq Composite ndex hierdoor vleugels.

Al met al bleef tech de kar trekken op Wall Street. Want na een paar stevige herfststormen trokken de koersen vanaf oktober weer goed aan onder aanvoering van chippers en AI.

Ondanks de vele turbulentie, heeft Wall Street een prima beursjaar achter de rug. YTD staat de SOX op een winst van bijna 50%, gevolgd door een jaarwinst van 38% voor de Nasdaq Composite en ruim 20% voor de S&P500. De Dow bleef, met een jaarwinst van 10%, wat achter.

Dus deze keer een terugblik op de belangrijkste indices van Wall Street.

Dow Jones-index had wispelturig jaar

Van alle indices op Wall Street laat de Dow Jones-index wel het meest wispelturige verloop zien. In het afgelopen jaar werden stevige dips afgewisseld met flinke rally's. Wat technisch opvalt is dat de toppen en bodems in elkaar overlopen. Maar zolang de Dow hogere koersbodems weet te vormen, blijft de ondertoon vriendelijk.

De index wist in de afgelopen maand oude toppen te breken. Hierdoor is de opmars hervat. Het all-time high rond 36.945,60 punten is nu het volgende koersdoel.

Steun ligt er rond 32.297,92 (bodem van 27 oktober), de tweede steun rond 31.419 punten.

De 200-dagenlijn draait langzaam weer opwaarts. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.



S&P 500 lonkt naar all-time high

De S&P 500-index voltooit een turbulent beursjaar. Maar alle stevige dips zijn overwonnen en hebben zelfs hogere bodems gevormd.

Per saldo zijn ook de koerstoppen van 2022 en begin 2023 gebroken. Hierdoor is een bodempatroon opwaarts afgerond.

De doorbraak boven de weerstand op 4.196,04 punten (gevormd op 3 februari) heeft ruimte gecreëerd richting het all-time high rond 4.818,40 punten (gevormd op 7 januari 2022). Daar staan we thans minder dan 5% vanaf.

Er ligt steun rond 4.104,98 punten (de bodem van 24 mei). Bij de S&P 500-index draait de 200-dagenlijn opwaarts. Dit signaleert een verbetering in de technische conditie.



Nasdaq Composite oogt vitaal

De Nasdaq Composite index heeft een prima beursjaar achter de rug. Alle tussentijdse strubbelingen zijn overwonnen en hebben bovendien hogere bodems achtergelaten.

In de hersftdip is rond 12.543,86 (bodem van 27 oktober) een fraaie pullbackbodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen. Hierdoor blijft het technische plaatje positief. De eerste barrière ligt op 14.646,90 punten (top van 1 april 2022).

Na een uitbraak boven weerstand 14.646,90 wordt 16.212,23 punten (all-time high van 26 november 2021) het volgende opwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn van de Nasdaq Composite tendeert mooi opwaarts. Dit duidt op een positieve technische conditie.



Amerikaanse halfgeleiderindex daagt all-time highs uit

De SOX-index kent dit jaar een spectaculaire koersontwikkeling. Sinds eind 2022 zijn alle correcties telkens op hogere niveaus opgevangen, wat resulteert in een sterke uptrend met steeds hogere bodems.

Halverwege het jaar zijn meerdere voorgaande koerspieken in de zone rond 3.100 - 3.230 punten opwaarts doorbroken. Hiermee is een koopsignaal opgetreden en een bodempatroon opwaarts voltooid.

De SOX-index vormt per saldo hogere toppen en bodems. Deze stijgende trend heeft in eerste instantie ruimte tot aan de weerstand op 4.068,15 punten (de top van 7 januari 2022). Zolang de steun op 3.233,94 punten (bodem van 31 maart) intact blijft, handhaven we een positieve visie.

De 200-dagenlijn van de SOX-index laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.



Transportsectorindex vertoont nukkig koersverloop

De NY-Nasdaq Transportation index geeft technisch het meest behoudende koersverloop weer. Sinds begin 2023 beweegt de transportsector overwegend zijwaarts.

Het beeld verbetert voor de Transportation index nu de correctieve beweging opwaarts wordt doorbroken. Voor meer technische verbeteringen is een doorbraak boven weerstand 6.949,44 (top van 5 november 2021) noodzakelijk. Van belang is dat steun 5.379,60 (bodem van 24 maart) weet stand te houden.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een licht stijgende trend zien. Dit wijst op een gematigd positieve technische conditie.