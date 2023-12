Trade Republic wordt volwaardige bank

Trade Republic krijgt een volledige bankvergunning van de ECB Bericht delen via: Kopieer link IEX Nieuws Categorie: Redactioneel

Beeld: © iStock

Trade Republic heeft een volledige bankvergunning gekregen van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarmee kan het bedrijfzijn productaanbod op het gebied van beleggen en sparen verder uitbreiden. Ook krijgt het een ervaren auditcommissie om de corporate governance te versterken. Essentiële bankdiensten leveren Het Duitse fintechbedrijf kan nu alle essentiële bankdiensten leveren, zoals deposito’s en kredieten. Trade Republic voldoet daarmee aan de strenge eisen die de ECB en de Duitse toezichthouder Bafin stellen aan een volledige bankvergunning. Het bedrijf wil met de vergunning zijn missie voortzetten om iedereen in staat te stellen om eenvoudig en tegen lage kosten vermogen op te bouwen. Trade Republic heeft dit kalenderjaar zijn aanbod al aanzienlijk ontwikkeld. Onder meer door het doorgeven van een rentetarief van 4 procent, het toegankelijk maken van de obligatiehandel voor particuliere beleggers en het vernieuwen van de app. "De nieuwe producten hebben ons in staat gesteld ons marktaandeel in Duitsland en internationaal in 2023 significant te vergroten. Door een volledige bankvergunning te verkrijgen, zetten we deze reis consequent voort", zegt mede-oprichter Christian Hecker. "Spreekt vertrouwen uit" De corporate governance-structuur van Trade Republic wordt versterkt door een auditcommissie, die bestaat uit Ute Gerbaulet, CFO van Dr. August Oetker KG, Christiana Riley, Regionaal Hoofd Noord-Amerika bij Santander en Andreas Willius, voormalig Managing Director van Trade Republic en Börse Stuttgart. Erik Mauritz, Senior Advisor Netherlands bij Trade Republic, zegt dat de bankvergunning het vertrouwen van de ECB in het model en de systemen van Trade Republic laat zien. "Nederlandse huishoudens hebben nu € 162 miljard belegd in aandelen en obligaties en € 450 miljard aan spaargeld uitstaan tegen een lage rente. Bij Trade Republic denken we dat Nederlanders hun geld het beste aan het werk kunnen zetten door op lange termijn te beleggen in combinatie met een hogere spaarrente. Met deze bankvergunning kunnen we nog meer diensten gaan aanbieden om beleggen toegankelijker te maken tegen lage kosten", aldus Mauritz. Lees hier het volledige persbericht.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.