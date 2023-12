Slotcall: AEX is zoet geweest; zijn beleggers té positief?

De maan schijnt door de bomen en ook op de beursvloer is het wilde geraas inmiddels gestaakt. Hoewel, wild, dat is misschien niet echt de beste omschrijving van voor deze beursdag, die we ondertussen wèl met een mooi plusje van 0,45% afsluiten.

Dat gebeurde vooral in de middag, toen het sentiment stevig opveerde vanaf de nullijn. Nieuws over een sterker dan verwacht afzwakkende banenmarkt in de VS hielp daar absoluut een handje bij.

Met een afkoelende economie krijgt de markt weer meer vertrouwen dat de rentes volgend jaar omlaag kunnen. De markt prijst een meer dan 50% waarschijnlijkheid is dat de Fed in maart de eerste verlaging zal doorvoeren.

En ook in Europa trekken de verwachtingen snel bij, onder andere door dit toch wel opvallend goedgemutste interview met de Duitse ECB-bestuurder Isabel Schnabel. Uiteraard blijft ze 'vigilant', maar daar ben je ECB-bestuurder voor.

The November flash inflation estimate was a pleasant surprise, @Isabel_Schnabel tells @Reuters. Underlying inflation fell faster than expected. But after more than two years of high inflation, we need to remain vigilant and err on the side of caution https://t.co/CzY1To3CMG pic.twitter.com/nEytt37iFA — European Central Bank (@ecb) December 5, 2023

Griezelig positief?

Kortom, ook in Europa stijgen de koersen en we feliciteren de oosterburen zelfs met een verse all time high:

Meer tekenen van positivisme? Kijk bijvoorbeeld eens naar onze eigen meting van het Nationale Beleggerssentiment. De IEX sentimentsindicator - bijgehouden sinds 2001 - staat zelfs op een nieuw hoogtepunt.

Nu kun je je afvragen of dat wel zo'n positief teken is. Overdreven optimisme is niet zelden de voorbode voor harde afstraffingen geweest. Deze analist heeft zo zijn vraagtekens bij de vrolijke stemming.

Did stock market rally too far, too fast? Surge may require some pay back in early 2024, analyst says. https://t.co/O5DFbGo8IL — MarketWatch (@MarketWatch) December 5, 2023

ABN Amro en Euronext

ABN Amro is bij dalende rente met +2,6% toch wel een verrassende koploper in de AEX. Bij dit aandeel speelt uiteraard de nodige grote pakketten-dynamiek, vanwege de afbouw van het staatsbelang, wat het moeilijk maakt om dit soort bewegingen echt te duiden.

Ondertussen kwam Euronext met, in de woorden van analist Martin Crum, een mooi sinterklaascadeautje. Helaas niet in de vorm van pakjes van buurman Bijenkorf, maar wel met goed nieuws over het beleggingsklimaat dat, misschien niet verwonderlijk gezien het bovenstaande, wat aantrekt. En daar profiteert het beursbedrijf direct en indirect van.

Mooi Sinterklaascadeautje van Euronext IEX Premium https://t.co/TnALj35JYf via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 5, 2023

De brede markt

De AEX sluit met een nette plus en doet het beter dan AMX (0,1%) en AScX (-0,02%)

In Europa zijn de uitslagen gemiddeld nog iets hoger: DAX +0,8%, Euro Stoxx 50 +0,8%, CAC40 +0,7% en Bel20 +0,9%

In Amerika draait een vlakke beurs lichtjes in de min. De Nasdaq staat na een positieve start nu op 0,0%

De rentes dalen, en stevig, zowel in Amerika als in Europa

De dollar blijft aansterken en noteert nu onder $1,08 voor een euro

Goud tikte gisteren een all time high aan en doet nu een stapje terug

De olieprijs veert ietsje op, maar noteert (WTI) nog wel onder $74

Bitcoin weet even van geen ophouden meer: inmiddels op $42.807

Stijgers & dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak

ABN Amro dus, zie hierboven

Prosus is, na een daling bij Tencent, een van de zwakkere AEX-broeders

ASML is een analistenfavoriet in december en staat in de Top-3 van vandaag

Galapagos (+1,5%) kreeg een koersdoelverlaging aan de broek, maar trekt zich er weinig van aan

In de Mid- en smallcapsectie liggen vastgoedaandelen goed. NSI topper van de dag, maar ook WDP (+1,8%) en Vastned (+1,7%) doen goed mee

Aperam (+2,0) is al een tijdje op stoom

De grondstofgevoelige midkappers, OCI en AMG bungelen onderin

Alfen krijgt vandaag de roe.

De agenda voor morgen

Een typische december-agenda: heel weinig opzienbarends, maar in de vorm van het ADP Banenrapport toch nog wel een potentiële maket mover. De meme-spelers kunnen 's avonds nog even de chatrooms in om de cijfers van Gamestop te bespreken.

08:00 Duitsland fabrieksorders okt

13:00 Campbell Soup Q1-cijfers

14:15 VS ADP banenrapport nov

22:00 GameStop Q3-cijfers

En dan nog even dit

Maak je niet druk

Beleggers die zich constant zorgen maken over hun portefeuille zijn geneigd precies op de verkeerde momenten aandelen en obligaties te verkopen.https://t.co/XCm9dyHiS4 pic.twitter.com/HcqEIlmy0D — IEXProfs (@IEXProfs) December 5, 2023

De waterstofeconomie is al aan het gebeuren, zegt de CEO van een Spaans energiebedrijf, in onmiskenbaar Nederlandse tongval.

"We're seeing physical activity creating this hydrogen economy." CEO @Cepsa Maarten Wetselaar on why he is optimistic about green hydrogen. #bloombergGreen pic.twitter.com/Pw6xPpJrMU — Bloomberg Live (@BloombergLive) December 5, 2023

Maak morgen McDonald's dag

McDonald's investor day is Wednesday. Expect to hear about expansion, tech and China https://t.co/QTsszrk0EY — CNBC (@CNBC) December 5, 2023

