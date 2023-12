JPMorgan verlaagt koersdoel Galapagos Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft het koersdoel van Galapagos verlaagd van 42,00 naar 34,00 euro, en handhaafde het neutrale advies voor het biotechaandeel. Dit maakte de Amerikaanse zakenbank dinsdag bekend in een sectorrapport. Galapagos zal zich vooral richten op uitbreiding van de pijplijn in oncologie en immunologie. Vooral de keuzes van Galapagos in welke behandelingen het zal investeren, zal volgens JPMorgan de koersontwikkeling van het aandeel in 2024 bepalen. De analisten wezen erop dat Galapagos na de recente desinvestering van Jyseleca er slechts nog bescheiden royalty's zullen worden ontvangen. Afgezien van de aanwezige cash zijn er volgens de analisten echter meer onderdelen die toegevoegde waarde kunnen leveren, zoals het CAR-T-programma, waar de analisten uitkijken naar Fase I-studiedata op de komende ASH-conferentie op 9 december, gevolgd door een uitbreiding naar Fase II in 2024. Dat gezegd hebbende, stelden de analisten van de bank dat het grootste deel van de waarde binnen Galapagos nog altijd op de balans staat. Het bedrijf eindigde het derde kwartaal van 2023 met 3,8 miljard euro in kas, en dat is 50 procent boven de huidige marktkapitalisatie van het bedrijf van 2,5 miljard euro. De markt is echter voorzichtig over de waarde die Galapagos in de toekomst weet te creëren met de aanwezige cash. Dat verklaart volgens JPMorgan de lage marktkapitalisatie in vergelijking tot de goedgevulde kas. Ondanks het geloof van de analisten in het CAR-T en het TYK2 programma, denken ze dat het te vroeg is om hier veel van te verwachten. Ook zijn er veel concurrenten actief. De analisten verwachten dat het aandeel op een korting van circa 20 procent zal blijven handelen ten opzichte van de intrinsieke waarde van 42 euro. Dat verklaart de koersdoelverlaging naar 34 euro. Bron: ABM Financial News

