Beurslegende Charlie Munger (99) overleden

Beeld: ANP Foto

Charlie Munger, medebestuurder van Berkshire-Hathaway en rechterhand van Warren Buffett, is overleden op 99-jarige leeftijd, zo maakte Berkshire Hathaway vanavond bekend. Munger en Buffett vormden een onafscheidelijk duo en ook Munger was, net als Buffett, een veel geciteerde bron van beleggerswijsheden. Het was Munger, zo vertelde Buffett ooit, die hem leerde om niet alleen te kijken naar goedkope bedrijven met problemen, maar juist naar kwalitatief sterke, maar ondergewaardeerde bedrijven. Buffett en Munger kenden elkaar al sinds 1959, schrijft CNBC, maar het duurde tot 1978 tot Munger voor Berkshire Hathaway ging werken. Voor die tijd had hij een succesvolle carrière als onder andere advocaat en manager van zijn eigen hedge fund. Waar Buffett vaak wordt geciteerd als het gaat om tijdloze waarheden voor beleggers, heeft zijn vriend en zielsverwant Munger er ook de nodige op zijn naam staan. Een kleine selectie: “We have three baskets for investing: yes, no, and too tough to understand.”

"Someone will always be getting richer faster than you. This is not a tragedy.”

"The big money is not in the buying or the selling, but in the waiting.”

"The most important thing is knowing where you are competent and where you aren't. The human mind tries to make you believe you are smarter than you are. Rub your nose in your mistakes.”

“All intelligent investing is value investing — acquiring more than you are paying for.”

“Develop into a lifelong self-learner through voracious reading; cultivate curiosity and strive to become a little wiser every day.”

