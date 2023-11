"Winnaars zijn aandelen die je niet of te weinig hebt"

Waar was u en wat deed u op het moment dat u de strategie-update van Adyen vernam? Die leverde een historische stijging op: eentje waar we wellicht over zoveel jaren nog sterke verhalen over vertellen. Of had u ze ook niet?

De Grote Winnaars op de beurs zijn tenslotte altijd de aandelen die u óf niet bezit, óf waarvan u er veel te weinig in portefeuille hebt. Enfin, alles over Adyen in alweer de tweede IEXBeleggerspodcast van deze week. Klik hier voor de vorige uitzending met alles over ABN Amro, ING en een zeker Bayer.

Verder komen de volgende onderwerpen in de podcast aan bod:

Zei Fed-voorzitter Jerome Powell donderdag nou iets bijzonders?

Waarom ging de koers van Adyen na de beleggersdag zo hard omhoog?

De gruwelijke winstwaarschuwing van AMG

Aalberts houdt vertrouwen in de toekomst

De beleggersdag van Basic-Fit

Dividend PostNL mogelijk stevig omlaag

Luistervragen: het nut van aandeleninkoopprogramma's

De versnelde ronde: ABN Amro of ING?

Kiek op de grafiek: de ijzersterke trend van chipaandelen

Kiek op de grafiek: de SOX

Het herstel van de aandelenbeurzen wereldwijd is vooral goed te zien bij de grote techaandelen in Amerika. Hierbij lopen de chipbedrijven voorop, wat goed terug te zien is in het technisch plaatje van de Amerikaanse SOX index, die het koersverloop van de Amerikaanse chipsector weergeeft.

De SOX index heeft tijdens de correctie van de afgelopen maanden steun gevonden rond de oude toppen vanaf medio 2022 en zet momenteel de bovenzijde van de correctieve fase onder druk.

Wanneer deze correctieve fase wordt afgebroken, zal er een nieuwe opwaartse beweging kunnen plaatsvinden richting de weerstandszone van de toppen van eind 2021 en juli dit jaar rond 3.900 punten.