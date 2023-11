Verdeeld technisch beeld defensie-aandelen

Bericht delen via:

Beleggen in de defensiesector is controversieel en stuit vaak op ethische bezwaren. Veel vermogensbeheerders, banken en pensioenfondsen houden zich verre van de wapenindustrie. Ook ik heb gemengde gevoelens over deze industrietak.

Maar ik krijg er wel regelmatig vragen over. Daarom wil ik deze keer de technische plaatjes tegen het licht houden van enkele bedrijven op de beurs in de defensiesector.

Ik bekijk drie Europese aandelen: Thales Group, Thyssen Krupp en Airbus en drie aandelen op Wall Street: Boeing, General Dynamics en Lockheed Martin.

In de de wapenindustrie gaat jaarlijks meer dan $600 miljard om. Maar het is niet zo dat alle aandelen in deze sector uitzonderlijk goed presteren. Opvallend genoeg zijn de underperformers te vinden op Wall Street, terwijl de Europese defensieaandelen het redelijk doen.

Dit zijn de 2023-prestaties: Thales Group (+15%), Thyssen Krupp (+19%) en Airbus (+16%). Op Wall Street: Boeing (+0,5%), General Dynamics (-2,5%) en Lockheed Martin (-7,5%).

Ter vergelijking de rendementen over 2023 van de betreffende aandelenbeurzen: S&P500 (+14,5%), Nasdaq Composite (+30%), Eurostoxx50 (+9,5%), DAX (+8,8%), CAC40 (+8,65%), AEX (+6,5%).

Thales Group

Thales Group is een wereldwijde onderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie. De defensieactiviteiten vormen het belangrijkst onderdeel.

Thales Group doet het even rustig aan. Thales Group consolideert, maar blijft binnen de stijgende trend. De steun rond 126,45 (bodem van 16 maart) vormt een hogere pullbackbodem boven de toppen van 2022.

Slaagt Thales Group erin om boven de laatste piek rond 145,70 (van 13 oktober) uit te stijgen, dan kan de stijgende trend weer worden opgepakt en mag verdere koersstijging tegemoet worden gezien. Berekend koersdoel ligt op 155.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De gematigd opwaartse richting van de B.O.B.-indicator van Thales Group suggereert iets betere prestaties, vergeleken met de rest van de markt.

Airbus Group

Airbus is een vliegtuigbouwer die in 1970 ontstond in een samenwerkingsverband tussen Aérospatiale en Deutsche Aerospace. Airbus Military is onderdeel van Airbus Defence & Space, dat militaire transportvliegtuigen ontwikkelt en bouwt.

De recente correctie brengt Airbus Group terug naar de voorliggende koerstoppen rond 120. Zolang de koers hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Weerstand ligt op 139,40 (top van 24 januari 2020). Steun hanteren we op 120 (van 29 juli 2021).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Airbus Group laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De opwaartse B.O.B.-indicator signaleert dat Airbus Group beter presteert dan de rest van de markt.

ThyssenKrupp

ThyssenKrupp is een van de grootste technologiebedrijven van de wereld. De militaire tak bouwt onder andere marineschepen zoals onderzeeboten en fregatten.

ThyssenKrupp beweegt in horizontale richting tussen 5,95 (bodem van 24 maart) en 7,77 (top van 21 april). Wacht op nieuwe technische signalen. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop.

Bij ThyssenKrupp ligt de 200-dagenlijn vlak, terwijl de koers eromheen cirkelt. Dit signaleert een neutrale technische conditie. De licht stijgende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat ThyssenKrupp wat beter presteert dan de rest van de markt.

Boeing

Boeing is de grootste vliegtuigbouwer ter wereld. Boeing maakt ook militaire toestellen, zoals de bommenwerper F/A-18 Hornet en de straaljager F-15 Eagle. Verder richt Boeing zich op cyberveiligheid en duurzame energie. Boeing wordt geplaagd door schandalen – zoals de crashes van de 737 MAX-toestellen.

Boeing oogt technisch zwak. Zowel de stijgende trend als de voormalige koersbodem is gebroken. Neerwaarts is er ruimte richting steun 120,99 (bodem van 30 september 2022). Een lagere koerstop zou de uitbraak bevestigen. De weerstand ligt op 243,10 (top van 4 augustus).

Bij Boeing krult de 200-dagenlijn omlaag, terwijl de koers eronder is gezakt. Dit duidt op een verslechtering in de technische omstandigheden.

General Dynamics Corporation

General Dynamics Corporation produceert onder meer tanks, onderzeeërs, raketwerpers, machinegeweren en geavanceerde encryptiesoftware. General Dynamics heeft ook te maken met rechtszaken, onder andere over milieuschade en het schenden van de privacy van werknemers.

General Dynamics heeft de correctieve fase, alsmede het patroon met lagere toppen, gebroken. General Dynamics Corporation genereerde hierdoor een technische verbetering. Berekend koersdoel zien we rond 300. Er ligt een tussenliggende horde rond $253,94 (top van 13 december 2022). Steun hanteren we op 214,53 (bodem van 6 oktober).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van General Dynamics Corporation draait opwaarts. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat General Dynamics Corporation minder presteert dan de markt. Alleen in de laatste maanden loopt General Dynamics weer iets meer in pas met de rest van Wall Street.

Lockheed Martin Corporation

Lockheed Martin Corporation, grootste wapenproducent ter wereld, levert onder meer gevechtsvliegtuigen, raketten, satellieten en radarsystemen. Lockheed Martin krijgt kritiek over de betrokkenheid bij de oorlog in Jemen, waar het wapens levert aan Saoedi-Arabië. Ook wordt Lockheed Martin in verband gebracht met corruptie en belastingontwijking.

Lockheed Martin heeft eerder de uptrend gebroken. Nu Lockheed Martin Corporation echter weer boven de voormalige bodem kruipt, wordt de voorgaande uitbraak teruggegeven. Er ligt steun op 393,77 (bodem van 6 oktober). De weerstand ligt rond 479,50 (top van 21 juli).

De 200-dagenlijn van Lockheed Martin Corporation laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Lockheed Martin Corporation achter blijft bij de rest van de markt.