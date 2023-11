Just Eat Takeaway legt z'n kaarten op tafel

Er zullen weinig aandelen zo volatiel zijn als Just Eat Takeaway. Na een halvering van de koers eerder dit jaar is de maaltijdbezorger afgelopen weken ruim 40% in beurswaarde hersteld. Op korte termijn is Just Eat Takeaway technisch uit het dal gekropen nu de dalende trend is verlaten.

Op langere termijn zijn er eveneens signalen van verbetering, maar is het technische plaatje nog niet definitief gedraaid. Zo stuit de koers thans op de 200-dagenlijn.

Ik besprak het aandeel medio september. Ik meldde toen dat, hoewel het technische plaatje nog niet definitief gedraaid is, zich een proces van bodemvorming lijkt af te tekenen. Hoewel deze rubriek niet bedoeld is als tiplijn, heb ik Just Eat Takeaway toen wel een speculatief koopadvies meegegeven. Vandaag een update.

Just Eat Takeaway is uitgebroken

Wat is er veranderd sinds medio september? Het eerste koersdoel van €13,52 (top van 31 augustus) is inmiddels gebroken. Zoals gezegd is op het kortetermijn-technische plaatje de dalende trend gebroken en tevens een bodemformatie voltooid. Ook zien we dat Just Eat Takeaway niet langer achterblijft bij de rest van de markt.

Dit impliceert dat er meer opwaarts potentieel is vrijgekomen, in eerste instantie richting de volgende horde rond €17,66.

Net als in september richt Just Eat Takeaway zich op vanuit een zware oversold-conditie. Dat wil zeggen dat het aandeel te ver was gedaald, beleggers hadden overdreven en te veel hadden verkocht.

De afwijking tussen het koersverloop en de RSI-indicator wordt ook medio november steeds prominenter (zie RSI-analyse hieronder).

Er is nog steeds ruimte voor de speculant om wat stukken Just Eat Takeaway op te pakken. Gezien de volatiliteit geldt deze tip vooralsnog alleen voor de zeer speculatieve belegger.

Ook fundamenteel gezien voldoet de maaltijdbezorger steeds meer aan de verwachtingen. Het concern heeft alsnog de outlook voor geheel 2023 opgetrokken. Mijn collega Martin Crum van de Beleggersdesk had dit bij de halfjaarcijfers al verwacht.

Waar ook vertrouwen uit spreekt is dat Goldman Sachs zijn kapitaalbelang in Just Eat Takeaway recent heeft vergroot naar 3,12 procent.

Just Eat Takeaway legt de kaarten op tafel

Vandaag bekijk ik de technische plaatjes van Just Eat Takeaway. Ik bespreek de korte en lange termijn, de meerjarengrafiek en het oversold-plaatje.

De algemene conclusie is dat Just Eat Takeaway zijn kaarten op tafel legt. Het aandeel heeft zijn opwaarts potentieel nog niet volledig benut. Voor de speculatieve kortetermijnbelegger liggen er nog kansen.

Korte termijn: Just Eat Takeaway voltooit bodem

JET is afgelopen weken serieus verbeterd.

Ten eerste is de dalende trend gebroken. Bovendien is de eerste weerstand rond €13,52 (top van 31 augustus) gebroken. De volgende horde rond €17,66 wordt nu bereikbaar. De steun hebben we opgehoogd naar €13,52. Bij een eventuele daling zal deze top van 31 augustus als eerste vangnet fungeren.

De stijgende moneyflow geeft aan dat er weer vers kapitaal de markt binnenkomt. Licht zorgelijk is wel dat de moneyflow nog niet door voorgaande toppen is gebroken.

Lange termijn: Just Eat Takeaway stuit op 200-dagenlijn

Just Eat Takeaway zet de langetermijn-neerwaartse trend onder druk. Just Eat Takeaway test thans bovendien de lijn van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde.

Toevallig komen die twee nu samen:

langetermijn-neerwaartse trend staat onder druk

Just Eat Takeaway test de lijn van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde

Ook is het patroon van lagere toppen nog intact; defensieve beleggers adviseren we bij Just Eat Takeaway voorzichtig te blijven.

Ondanks alle behoedzaamheid ligt het koersdoel rond €17,66 (gevormd op 28 juli), wat een redelijk potentieel biedt.

Er ligt steun op €10,19 (bodem van 27 oktober).

De B.O.B.-indicator, die de relatieve prestaties weergeeft, lijkt te stabiliseren. Dit geeft aan dat Just Eat Takeaway niet langer achterblijft bij de rest van de markt.





Meerjarengrafiek: Just Eat Takeaway stuit op dalende trend

Just Eat Takeaway heeft de bovenkant van de dalende trend bereikt. De dalende toppenlijn is gemarkeerd met de letter D. Bovendien komt de koers rond €14,80 de lijn van het 200-daags gemiddelde tegen. Dit betekent dat er sprake is van een trenddraai bij een opwaartse doorbraak van deze grens.

Op deze meerjarengrafiek zien we bovendien dat Just Eat Takeaway weer boven de koersbodem van medio juni rond €12,13 is gekropen. Deze oude steun is gemarkeerd met de letter S. De eerdere neerwaartse doorbraak wordt hiermee geneutraliseerd. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt.



Just Eat Takeaway was te ver gedaald

Just Eat Takeaway komt duidelijk terug uit oversold-conditie, dat wil zeggen dat het aandeel uitverkocht was - dus te ver gedaald.

Ook de positieve divergentie begint vruchten af te werpen. De lagere bodems van het aandeel eerder dit jaar werden op de RSI vergezeld door hogere bodems.

Nogmaals: verkopers zijn uitgeraasd.

Hoe dan ook, nog steeds is dit aandeel interessant voor een leuk ritje. Tot aan het eerste koersdoel rond €17,66 biedt dit 20% potentieel. Let wel, dit geldt alleen voor de zeer speculatieve belegger.

