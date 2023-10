Technische plaatjes versus Halloween-indicator

Hoewel de technische plaatjes het niet direct bevestigen, zou volgens de Halloween Indicator de beste beleggingsmaanden van het jaar voor ons liggen. En wel nu.

Statistisch gezien gaan we namelijk vanaf Halloween op 1 november de beste beleggingsperiode tegemoet. Toch wijzen de technische plaatjes van alle beurzen op korte termijn nog niet op een eindejaarrally.

Onderzoeken

Onderzoeken, gebaseerd op 300 jaar koershistorie van Wall Street, laten zien dat de beleggingsresultaten in de periode oktober-april gemiddeld 4,5% beter zijn dan in de rest van het jaar.

Uit recentere statistieken blijkt dat de gemiddelde outperformance de laatste jaren verder is toegenomen. Bovendien blijkt het Halloween-effect op vrijwel alle beurzen in de wereld op te treden, hoewel het resultaat per beurs kan afwijken. Helemaal onderaan mijn blog kunt u meer duiding en statistisch bewijs over de Halloween-indicator vinden.

Vandaag beoordeel ik de technische plaatjes van enkele wereldbeurzen: de AEX, MSCI World index, DAX index, S&P500, Nikkei en Shanghai Composite-index. Bij elke beurs hieronder beoordeel ik de stijgingskans.

Bodems zijn in zicht

Vooralsnog zie ik dat de enkele indices op korte termijn al bodems en steunniveaus naderen. Dit biedt een sprankje hoop. De zwakke korte termijn trends op de meeste beurzen zijn echter nog niet verlaten. Pas daarna zou een eindejaarrally aannemelijk worden.

Kracht ontbreekt

Technisch ontbreekt het de Nederlandse beurs aan kracht. Verkoopdruk is nog niet geabsorbeerd, gezien de lagere toppen.

Lichtpuntje is wel dat de steun rond 710,89 (bodem van 20 maart) is bereikt. Weerstand ligt op 754,76 (gevormd op 4 september).

Conclusie: Steun bereikt maar nog lagere toppen, stijgingskans 50%

MSCI World index nog niet uit de gevarenzone

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, is technisch nog niet uit de problemen. Deze index vormde recent op 2.899,50 (van 11 oktober) een lagere top onder de augustusbodem.

Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. De steun bevindt zich rond 2.575,16 (bodem van 28 december 2022).

Conclusie: Lagere toppen, nog geen steun, stijgingskans <50%

Euro Stoxx 50 nadert steun

De Euro Stoxx 50 index is de steun 3.980,94 (bodem van 20 maart) genaderd, binnen de neerwaartse trend. Hier mag wat stabilisatie verwacht worden. De dalende trend krijgt pas een nieuwe impuls indien de maartbodem 3.980,94 neerwaarts wordt gebroken.

In dat geval mag men verdere koersdalingen niet meer uitsluiten. De Euro Stoxx 50 index heeft weerstand rond 4.234,49 (gevormd op 12 oktober).

Conclusie: Lagere toppen, steun nadert, stijgingskans 50%



De Duitse beurs blijft zwak

Zolang de Duitse beurs het patroon van lagere toppen en bodems voortzet, oogt het technische beeld zwak. De oplevingen worden blijkbaar nog steeds gebruikt om te verkopen posities af te bouwen. De dalende trend is intact.

Let er wel op dat de steun rond 14.458,39 (bodem van 20 maart) tot minder dan 3% is genaderd. De DAX index laat weerstand rond 15.575,28 (top van 12 oktober) zien.

Conclusie: Lagere toppen, steun nadert, stijgingskans 50%









S&P 500 index vormt nog lagere koerstoppen

De S&P 500 index beweegt in een dalende trend. Verkopers zijn nog actief. Thans noteert Wall Street op het laagste punt sinds mei, maar staat minder dan 1% van de steun 4.104,98 af.

Zolang de S&P 500 index lagere toppen blijft achterlaten oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 4.104,98 (bodem van 24 mei). De weerstand ligt rond 4.398,58 (top van 12 oktober).

Conclusie: Lagere toppen, steun nadert, stijgingskans 50%









Japanse beurs stampt de bodem aan

De Nikkei 225 index vormt rond rond 30.487,67 (bodem van 4 oktober) een potentiële dubbele bodem. Bovendien legt de Nikkei 225 index een mooie pullbackbodem boven het niveau van de toppen van 2021. Zolang de koers hierboven weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.

Er ligt weerstand rond 33.772,89 (top van 19 juni).

Conclusie: Zeer sterke steun en potentiële dubbele bodem, stijgingskans 75%

Chinese beurs nog niet verlost van verkoopdruk

De verkoopdruk in de China Shanghai Composite-index neemt toe. Onlangs is de augustusbodem gebroken.

De China Shanghai Composite-index vormt bovendien consistent lagere toppen. Zolang de koers dit patroon niet weet af te breken, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 2.863,65 (bodem van 27 april 2022).

De weerstand ligt rond 3.132,56 (top van 22 september).

Conclusie: Lagere toppen, nog geen directe steun, stijgingskans <50%







Duiding Halloween-effect

Er zijn meerdere mogelijke verklaringen voor het Halloween-effect. Ten eerste is er het fenomeen windowdressing, waarin beleggers in de maanden rond de jaarwisseling hun portefeuilles opschonen, de verliezers dumpen en winnaars terugkopen.

Daarnaast blijkt het Halloween-effect een heel praktische reden te hebben. In de tijd dat de Britten nog oppermachtig waren in de wereld van geld en industrie, verhuisde de happy few in de zomermaanden naar hun countryhuizen. Daardoor was het in die periode wat stiller op de beurs, maar nam de handel juist toe als men weer terug in London was.

Tenslotte is er de zogenaamde self-fulfilling prophecy: als iedereen in het Halloween-effect gelooft en ernaar handelt, dan treedt die outperformance ook op.

Outperformance

Het Halloween-effect, Sell in May-strategie, eindejaarrally, nieuwjaarrally, hoe je het ook noemt, is een fenomeen van outperformance in de laatste maanden van het jaar, dat echt zou bestaan.

Historisch bezien zouden we nu aan de vooravond van de beste beleggingsperiode van het jaar staan. Althans dat zeggen de statistieken over de Halloween-indicator, die aangeeft dat tussen november en mei het meeste geld in aandelen verdiend kan worden.

De Halloween Indicator is uitgebreid onderzocht, onder andere door de Ben Jacobsen van de University of Edinburgh.