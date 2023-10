Slotcall: Forse koerssprongen op een groen Damrak

De AEX (+0,2%) perst er op het slot nog een mooie plus uit. Het zijn de zwaargewichten Shell (+0,9%) en Prosus (+1,3%) die de AEX de juiste richting op wijzen. Grote dalers binnen de hoofdindex zijn er niet. Alleen Besi verliest 1%.

Groot richtinggevend nieuws is er vandaag niet. Vanmiddag kwam alleen de Empire State Manufacturing Index naar buiten. Dit cijfer geeft een beeld van de marktomstandigheden binnen de industrie in de regio New York.

Er kwam een negatieve stand van 4,6 uit de bus en dat geeft aan dat inkoopmanagers in oktober licht pessimistisch zijn gestemd. Anderzijds viel het cijfer een fractie minder slecht uit dan verwacht. Grote koersimpact had deze macro dus niet.

Wat vandaag vooral opvalt, is dat groeiaandelen er goed bij liggen. Voorbeelden zijn Basic-Fit (+2,1%), Just Eat Takeaway (+3,8%), Accsys (+2,7%) en in het bijzonder Ebusco (+16,5%). Dit is opmerkelijk omdat groot nieuws ontbreekt en de rentes vandaag juist hard omhoog gaan. Een duidelijke verklaring kunnen we hier dus niet voor geven.

Heijmans

Goed nieuws voor Heijmans (+2,6%). De meer dan vijf jaar durende Wintrack II-zaak is eindelijk afgelopen, met een uitspraak ten voordele van Heijmans. Hiermee komt de reserve van €15 miljoen vrij. Deze wordt opgeteld bij het nettoresultaat van dit halfjaar.

De nettowinst wordt dit jaar geraamd op €57 miljoen dus dit is een mooie opsteker voor de bouwer. De koerswinstverhouding van 4,3 over het huidige boekjaar is ronduit laag, maar dit heeft een reden.

De bouw is bijzonder cyclisch en daarnaast heeft deze sector een bijzonder slecht trackrecord op de beurs. Alle onzekerheden omtrent de Nederlandse woningmarkt spelen natuurlijk ook een rol.

Of de kansen opwegen tegen de risico's leest u in het onderstaande artikel.

Meevaller voor Heijmans IEX Premium https://t.co/Cz2y5mRjXu via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 16, 2023

Pfizer

Pfizer (+5,5%) kwam vandaag op de proppen met een op het oog stevige winstwaarschuwing. Het bedrijf rekent nu op een omzet van $58 tot $61 miljard: dat is 13% minder dan waar het bij de publicatie van de halfjaarcijfers op rekende. De guidance voor de winst per aandeel gaat zelfs met 54% omlaag naar de zone $1,45-$1,65.

Toch is deze winstwaarschuwing minder dramatisch dan het op het eerste gezicht lijkt. De verlaging valt namelijk volledig te wijten aan de tegenvallende verkopen van de coronagerelateerde producten. Het gaat om de verkopen van de coronapil Paxlovid en het coronavaccin Comirnaty.

Omdat het virus is veranderd in een milde griep hoeven minder mensen er in het ziekenhuis tegen worden behandeld. Ook voelen minder mensen de noodzaak om zich tegen corona te laten vaccineren. Als gevolg hiervan voelt Pfizer zich genoodzaakt om $5,5 miljard af te schrijven op de voorraad. Ruim $4,6 miljard heeft betrekking op Paxlovid en de overige $0,9 miljard op Comirnaty.

Of het aandeel inmiddels koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Winstwaarschuwing Pfizer minder dramatisch dan het lijkt IEX Premium https://t.co/LC14o6OS2K via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 16, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Bij Ebusco (+2,8%) is een ware koersrally gaande. Het omgekeerde geldt voor TomTom (-4,2%). De afgelopen 15 jaar is het aandeel per saldo dood geld.

Rentes

De rentes op de kapitaalmarkt gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt zes basispunten aan tot 3,15%.

Brede markt

De AEX sluit 0,2% hoger en daarmee blijven we een fractie achter ten opzichte van de DAX en CAC.

Wall Street gaat nog harder omhoog. De Dow Jones, S&P500 en Nasdaq stijgen allen 1%.

De CBOE VIX (volatiliteit) zakt 9,2% tot 17,5 punten.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,055 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,6%) en zilver (-0,4%) blijven wat achter.

Olie: WTI (-2,4%) en Brent (-1,0%) koelen af.

Bitcoin (+3,9%) vindt de weg omhoog.

Het Damrak

Shell (+0,9%) zette vandaag in ponden een nieuwe all time high op het bord. Het voormalige Koninklijke Olie profiteert van de gestegen olie- en gasprijzen. En daarnaast verdient het bedrijf serieus geld. Dat kan van veel "groene" aandelen niet gezegd worden. Shell shares hit a record high as rising energy prices and a shift in strategy to focus on core oil and gas business attract investors https://t.co/BCSKW3PHTn — Bloomberg Markets (@markets) October 16, 2023

(+0,9%) zette vandaag in ponden een nieuwe all time high op het bord. Het voormalige Koninklijke Olie profiteert van de gestegen olie- en gasprijzen. En daarnaast verdient het bedrijf serieus geld. Dat kan van veel "groene" aandelen niet gezegd worden. Aegon (+1,2%), ASR (+0,6%) en NN Group (+0,8%) liggen er vandaag ook goed bij. De verzekeraars profiteren van een positief sectorrapport van Berenberg. De Duitse zakenbank ziet voor NN Group zelfs een opwaarts potentieel van 66%.

(+1,2%), (+0,6%) en (+0,8%) liggen er vandaag ook goed bij. De verzekeraars profiteren van een positief sectorrapport van Berenberg. De Duitse zakenbank ziet voor NN Group zelfs een opwaarts potentieel van 66%. Fagron (+3,8%) profiteert van een koersdoelverhoging van Berenberg. Dit dankzij de sterke resultaten van de magistrale bereider in de VS.

(+3,8%) profiteert van een koersdoelverhoging van Berenberg. Dit dankzij de sterke resultaten van de magistrale bereider in de VS. Voor de aandeelhouders van OCI (-3,2%) is het daarentegen een dag om snel te vergeten, al zijn we van de kunstmestproducent wel grotere koersuitslagen gewend.

(-3,2%) is het daarentegen een dag om snel te vergeten, al zijn we van de kunstmestproducent wel grotere koersuitslagen gewend. Geen herstel voor TomTom (-4,2%). De navigatiespecialist ging afgelopen vrijdag bijna 10% onderuit op zijn derdekwartaalcijfers en vandaag gaat er nogmaals ruim 4% van de koers af. De trigger is een koersdoelverlaging van ING.

(-4,2%). De navigatiespecialist ging afgelopen vrijdag bijna 10% onderuit op zijn derdekwartaalcijfers en vandaag gaat er nogmaals ruim 4% van de koers af. De trigger is een koersdoelverlaging van ING. Ebusco (+16,5%) spuit omhoog op forse volumes. Erg gingen een kleine 570.000 stukjes doorheen. Groot nieuws komen we echter niet tegen. Bodemvorming? Ik durf het zeker niet te roepen (met deze rentes en mogelijke emissie), maar Mr. Market is grillig en zie die volumes

Mss ontstaat er iets van hoop in #Ebusco plaatje Intradagtop vrijdag op €6,70 staat nog wel pic.twitter.com/ljZkVgWvDN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 16, 2023

(+16,5%) spuit omhoog op forse volumes. Erg gingen een kleine 570.000 stukjes doorheen. Groot nieuws komen we echter niet tegen. Vivoryon (+0,4%) opende nog ruim 6% hoger op het bericht dat Jefferies het aandeel op de kooplijst zette, maar deze winst is op het slot als sneeuw voor de zon verdwenen.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

AMG: van €60 naar €45 en Kopen - Citigroup

Fagron: van €21,90 naar €22,40 en Kopen - Berenberg

Fastned: van €43 naar €38 en Kopen - Berenberg

Just Eat Takeaway: van €16,15 naar €12,54 en Houden - JPMorgan Cazenove

TomTom: van €8,50 naar €7 en Houden - ING

Vivoryon: starten met Kopen en €16,50

Agenda: dinsdag 17 oktober

09.00: Melexis notering €1,30 ex-dividend

09:00: Value8 notering ex-dividend

11:00: Duitsland ZEW economisch sentiment okt

13:00: Bank of America Q3-cijfers

13:00: Goldman Sachs Q3-cijfers

13:00: Johnson & Johnson Q3-cijfers

14:00: Fed-lid Williams spreekt

14:30: VS detailhandelsverkopen sep

15:15: VS industriële productie sep

16:00: VS handelsvoorraden aug

18:00: FlatexDegiro Q3-cijfers

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Youri van Heumen